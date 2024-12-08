Рамадан 2025: когда начинается и заканчивается священный месяц поста

Рамадан – это один из самых важных периодов для мусульман всего мира. Они посвящают этот месяц духовному очищению, посту и молитвам. Чтобы не пропустить это важное событие и правильно к нему подготовиться, необходимо знать заранее о датах начала и конца священного месяца Рамадана в 2025 году.

Даты Рамадана в 2025 году

Времяисчисление в исламе, как и в некоторых других религиях и культурах, ведется в соответствии с фазами лунного цикла. Определяя, когда начинается Рамадан в 2025 году, обращают внимание на новолуние – именно эта фаза сигнализирует о начале нового месяца. Священный месяц начинается после захода солнца 28 февраля, в этот же день совершается первый намаз Таравих.

Мусульманский пост в 2025 году начинается с рассвета 1 марта и длится аж до заката 29 марта. 30 марта верующие отмечают праздник разговения – Ураза-байрам или Ид аль-Фитр. В этот день принято накрывать столы, раздавать милостыню нуждающимся, проводить застолья в семейном кругу, отправлять поздравления и посещать близких.

Рамадан – это не просто про отказ от еды и питья в светлое время суток. Священный пост тренирует самодисциплину, способствует самоанализу, благодарности и милосердию. Он помогает мусульманам осознать свою связь с Аллахом, почувствовать трудности бедных и нуждающихся.

В период месяца Рамадана верующим положено совершать дополнительные молитвы, читать Коран, заниматься благотворительностью, всячески избегать злых поступков, ссор и сплетен, практиковать духовное очищение, проводить время в размышлениях и укреплять свою веру.

В течение Рамадана дневной период – время воздержания, наступающий с рассветом. На этом этапе верующим запрещено употреблять пищу и жидкости, вступать в интимные отношения, курить табак. После заката солнца и вечерней молитвы мусульманам, держащим пост, разрешается есть и пить, заниматься сексом (только супругам). В Рамадан можно есть два раза в день. Завтрак – сухур, совершается до рассвета и утренней молитвы. Ужин – ифтар, проходит после заката и вечерней молитвы. Прием пищи начинают с воды, фиников, выпечки, свежих или сушеных фруктов.

Согласно наставлениям, должны держать пост все верующие, достигшие совершеннолетия, находящиеся в здравом уме и хорошо себя чувствующие физически. Тем, кто страдает от сильных болезней разрешается не соблюдать ограничения, так как они не способствуют лечению и могут сильно ухудшить состояние здоровья. Допускается не держать пост пожилым людям, путникам, женщинам в период беременности, грудного кормления и месячных, а также мусульманам, страдающим от психических заболеваний.





Особенности определения дат Рамадана

Мусульманский календарь основан на фазах лунного цикла. Новый месяц начинается с неомении – появления лунного серпа, и длится вплоть до следующего новолуния. В ранние эпохи требовалось, чтобы неомению засвидетельствовали не менее двух уважаемых мусульман. В некоторые моменты даже собирались коллегии, которые и устанавливали точную дату. В современном мире все чаще полагаются общепринятые астрологические наблюдения. С их помощью можно точно определить, какого числа будет Рамадан в 2025 году.

Так как лунный год короче календарного на 10-11 дней, то даты некоторых событий будут постоянно смещаться. Например, месяцы, которые несколько лет назад были летом, через некоторые время уже будут выпадать на зиму, и наоборот.





Подготовка к Рамадану

Рамадан – важный месяц для каждого верующего мусульманина. Пост является одним из самых строгих во всех основных религиях современности, и держать его будет непросто. Особенно для неподготовленного человека. Подготовка включает в себя как духовные практики, так и физические аспекты. Следующие советы могут помочь преодолеть непростое испытание:

Перед наступлением Рамадана следует обратиться к Аллаху с покаянием за совершенные грехи и проступки. Это очищает душу и снимает тревожность.

Изучение норм и предписаний, которые связаны с постом, поможет избежать серьезных ошибок.

Рамадан – это месяц ниспослания Корана. Мусульманам следует углубленно читать аяты, размышлять над смыслом.

Составьте план действий на каждый день, отведя время и на духовное просвещение, и на работу, и на отдых. Это поможет избежать перегрузок – духовных и физических.

Планируйте Рамадан не только для себя, но и для домочадцев. Время, проведенное за прочтением и обсуждением, укрепят семейные узы и создадут атмосферу праздника. С таким настроением будет проще держать пост.

Постарайтесь завершить все важные дела до начала месяца или перенесите их на более поздние сроки, если есть такая возможность.

Чтобы легче перенести ограничения в еде и воде, стоит начать менять свой рацион до наступления поста. Старайтесь избегать слишком сладких и соленых блюд. Они вызывают жажду, и искушения будут сильнее.

Контролируйте свои эмоции, работайте над сдержанностью. Стремление к спокойствию и умиротворению не только помогут легче пройти пост, но и другие жизненные испытания.





Подведем итог

Девятый месяц исламского лунного календаря – это важный период для всех мусульман. Начало священного месяца Рамадана приходятся на 28 февраля, а конец – на 29 марта. В это время верующим предписано заниматься духовным развитием, очищением и укреплением веры, ограничив себя в пище, питье и других соблазнах. Пост завершается праздником разговения Ураза-байрам, который пройдет 30 марта.