На грани оргазма: семь не связанных с сексом занятий и доставляющих безумное наслаждение

Способов получить фантастическое удовольствие больше, чем кажется

Человек по своей природе устроен так, что всегда стремится повысить уровень своего комфорта, получить новые впечатления и как можно чаще испытывать наслаждение. Самым простым способом получить удовольствие для взрослого человека является интимная близость. Прикосновения любимого человека доставляют гамму эмоций. Однако существуют и другие способы довести себя до седьмого неба от счастья. Об этом рассказывает женский журнал kleo.ru.

Почесать спинку

Удивительно, но опросы показали, что многие чуть ли не больше всего ценят в отношениях тот факт, что партнер может в любой момент почесать спинку. Такие нежности в отношениях для многих стали приятнее привычного секса. Когда любимый человек чешет вам спинку, вы полностью расслабляетесь и погружаетесь в глубокий приятный сон. Также удовольствие на уровне оргазма доставляет капиллярный массаж головы. Специальные «чесалки» для головы помогут получить наслаждение без помощи посторонних.

Безудержный смех

Также многие люди признаются, что небывалое удовольствие им доставляет общение с человеком, с которым вы понимаете друг друга с полуслова, находитесь на одной волне и можете безудержно смеяться. Радостные моменты надолго сохраняются в памяти и ничуть не хуже интимной близости.

Любимая кроватка

Трудоголики признаются, что самое приятное для них – забраться в родную кроватку после тяжелого рабочего дня. Когда человек утомился в офисе, выполнил все стоящих перед ним задачи, растянуться в постели – настоящая награда. Приятное расслабление во всем теле не уступает другим способам получить удовольствие.

Занятие спортом

Ленивые люди часто стараются как можно меньше двигаться. Однако те, кто регулярно балуют себя физическими нагрузками, хорошо знакомы с чувством восторга и удовлетворения после интенсивной тренировки. Спорт, также как и секс, помогает выбросу адреналина, что поднимает человек на пик блаженства. Что уж говорить о радости, которую получаешь, глядя в зеркало на свое подтянутое тело.

Утолить жажду

Как известно, все познается в сравнении. Мало кто ценит воду, когда она есть в наличии и изобилии. Однако люди, столкнувшиеся с сильной жаждой, признаются, что первый глоток прохладной воды доводит тело почти до состояния оргазма. Конечно, практиковать такой вид удовольствия сложно, однако нельзя забывать: очень важно ценить то, что имеешь.

Отказаться от запланированных дел

Также многие люди признались, что испытывают большое удовольствие, когда принимают решение отказаться от запланированных дел. Когда человек берет на себя слишком много задач, он чувствует, что теряет почву под ногами. Если же принять волевое решение и отказаться от некоторых дел, можно получить огромное удовольствие. Иногда приятно просто побездельничать дома.

Избавиться от насморка

Также в социальных сетях рассказали, что неимоверное удовольствие доставляет момент, когда проходит заложенность носа. Если человек остался без лекарств на протяжении нескольких часов и вынужден дышать ртом, все о чем он мечтает – поскорее справиться с насморком. Как только это происходит, удовольствие кажется невероятно ярким.