Топ-7 книг, которые стоит прочесть каждой женщине

Любовь к остальным всегда начинается с любви к себе. Но чтобы этот ресурс отдавать близким, важно уметь слышать себя и свои чувства, заглянуть внутрь и навести порядок, позаботиться о себе. Ведь только тогда мы становимся более устойчивыми к жизненным невзгодам, больше способны справляться с трудностями и строить здоровую и полноценную жизнь.

Вместе с издательством БОМБОРА собрали книги, которые в этом помогут.





Специалист по наследственной семейной травме Марк Уолинн объясняет, как негативные сценарии или травмы, пережитые нашими предками, могут передаваться через поколения и оказывать влияние на нас, даже если мы об этом не подозреваем. И предлагает методы, которые могут помочь нам осознать эти связи и начать их разрывать.





Практическое руководство для тех, кто хочет научиться строить здоровые и крепкие отношения. Немецкий семейный психотерапевт Хольгер Кунце делится советами и техниками, которые позволяют партнёрам находить общий язык, быть одновременно близкими и свободными и чувствовать себя комфортно и в безопасности.





Книга о любви, заботе о себе и умении слышать свое тело. Врач и психосоматолог Екатерина Тур научит распознавать и интерпретировать сигналы тела и лучше понимать, что происходит с нашим психическим и эмоциональным состоянием. Внутри – упражнения для выявления психосоматических корней заболеваний и техники самопомощи.





Психотерапевт Вера Дейногалериан предлагает методы и упражнения, которые помогут услышать, понять и исцелить своего внутреннего ребенка. Автор понятным языком объясняет, как наши детские переживания влияют на поведение и эмоциональное здоровье во взрослом возрасте, и подсказывает, как освободиться от негативных шаблонов и привязанностей.





Практикующий психолог Анастасия Кулькова приготовила для вас советы и упражнения, чтобы каждая смогла лучше понять, как действует ваш внутренний критик и как перенастроить его голос на более поддерживающий и конструктивный лад. Следуя ее подсказкам, вы обретете внутреннюю свободу и начнете новую, более счастливую жизнь.





Руководство по управлению тревожностью и депрессией с помощью современных научных методов перенастройки мозга от нейрофизиолога и доктора наук Алекса Корба. Ученый делится своими знаниями о том, как функционирует мозг, объясняет механизмы возникновения тревоги и депрессии и предлагает стратегии, которые помогут улучшить эмоциональное состояние и взять эмоции под контроль.





Психолог и автор бестселлера "К себе нежно" Ольга Примаченко бережно расскажет, как понять, что именно вы хотите от отношений, подскажет, как укрепить союз и заново влюбиться в партнера. А если вы переживаете расставание, – поможет отпустить прошлое.