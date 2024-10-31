Влияние звуков на психическое здоровье: как мелодии и тон звучания воздействуют на наше настроение

Ученые давно пришли к выводу, что звуки вокруг и наши эмоции напрямую взаимосвязаны. Когда слышим спокойную музыку, то приходим в расслабленное состояние, дыхание становится ровнее, и мы даже можем уснуть. И, наоборот, при прослушивании любимой динамической мелодии будто заряжаются внутренние батарейки, хочется вскочить и танцевать. Но это лишь верхушка айсберга. Разные звуки влияют не только на настроение, но и на психическое здоровье.

Аудиофон постоянно присутствует в нашей жизни. Это уличный шум, гул машин, разговоры соседей за стеной, телевизор, звуки смартфона, музыка в наушниках, аудиокниги – со всем этим взаимодействуем каждый день. И от того, чего больше, зависит состояние нашей психики. Остановимся на мелодиях, ведь именно их мы чаще всего выбираем осознанно, а значит, и слышим большее количество времени.



Классическая музыка

Благотворное влияние этого жанра музыки было доказано не одним научным исследованием. Классические мелодии успокаивают психику, снимают тревогу, вызывают чувство эмоционального подъема, что положительно отражается на нервной системе.

Ученые частного медицинского университета Kaohsiung даже провели эксперимент. В нем участвовали беременные женщины, которые определенный период слушали классическую музыку. В результате исследования у испытуемых обнаружилось снижение тревожности и уровня стресса.

Также такие мелодии помогают сосредоточиться, сфокусироваться на важном и усилить творческое начало личности. Классическая музыка имеет большое влияние на наше настроение, эмоции, мировоззрение. Если ввести прослушивание в привычку, можно раскрыть в себе много новых граней, которые пойдут на пользу не только психике, но и в целом, всем сферам жизни.

Рок-музыка

Относительно влияния на нашу психику этот жанр вызывает множество споров. Самое распространенное мнение: рок-музыка мотивирует к агрессии тех, кто ее слушает (в частности, подростков), – возможно, из-за того, что звуки этого жанра стимулируют выработку адреналина.

Но исследования, которые опубликованы на сайте Студенческого научного форума – 2019, доказывают обратное: уровень агрессии поклонников рок-музыки не выше, чем у любителей других жанров музыки.

Возможно, все индивидуально и отрицательное влияние частот рок-мелодий зависит от самого слушателя и того, в каком психологическом состоянии он находится, – если в возбужденном и с плохим настроением, скорее всего, оно ухудшится и проявится агрессия.

Также важно, нравится человеку рок-музыка в принципе или нет. Если да, то есть вероятность, что она не вгонит его в депрессию, а наоборот: поднимет настроение, вызовет радость и эмоциональный подъем.

Поп-музыка

Основные характеристики этого жанра: мелодичность, легкость восприятия, простота. При таких мелодиях мозг отдыхает и перезагружается, что дает возможность психике восстановиться и восполнить ресурсы нервной системы. Также она помогает отвлечься от проблем, не зацикливаться на том, что расстроило, и переключиться на другие дела.



Но есть обратная сторона медали. Поп-музыка в большей степени романтичный жанр, поклонники которого чаще всего меланхоличные и чувствительные натуры. Это может сыграть злую шутку. У таких людей медленные песни часто вызывает грусть, тоску, печаль, тем более, если с определенными произведениями связаны воспоминания о любимом человеке, с которым они в ссоре, разлуке или расстались.

Джаз





Этот жанр дает нам прекрасную возможность расслабиться, абстрагироваться от окружающей реальности и уйти в собственные размышления, на которые не всегда есть время. Кроме того, джаз помогает усиливать концентрацию, тренировать внимательность, бороться с депрессией и другими психическими отклонениями.

Более того, джазовая музыка активирует определенные участки мозга, благодаря чему нам становится легче расслабляться, высыпаться по ночам, развивать креативность, раскрывать и усиливать таланты. А также джаз улучшает речь, внимание, и, конечно же, настроение.

Тональности настроения: от слез к смеху

По своей природе мы тоже являемся носителями разных тактов. Например, биение сердца, частота дыхания, ритмы мозга. А когда находимся в перинатальном периоде, привыкаем к ритмам и звукам в организме матери. Одни из них заставляют взбодриться и активничать еще в утробе, а другие – успокоиться, расслабиться и уснуть.

Возможно, поэтому уже после рождения разные тона звучания противоположно влияют на наше настроение. Не будем углубляться в подробную классификацию тональностей в музыке (их всего 28). Остановимся на двух, о которых вы точно слышали. Это ля минор и до мажор.

Ля минор. Обычно эта тональность вызывает умиротворение, расслабляет и приводит в спокойное состояние. Под минорные звуки трудно взбодриться. Не зря, когда человек грустит, то говорит: "Я в миноре".

До мажор. Эту тональность можно смело назвать энергетиком для настроения. Ведь когда мы слушаем песни в до мажоре, начинаем чувствовать радость, душевный подъем, бодрость.





Поэтому при плохом настроении, прежде чем включить музыку, нужно хорошо подумать, чего мы хотим: улучшить его или еще больше ухудшить. Хотя бывают моменты, когда нужно погрустить и по полной пережить внутреннюю боль, чтобы потом к ней не возвращаться.

Бинауральные ритмы

Есть еще один особенный вид звуков, который не только влияет на психику, но и заставляет интенсивнее работать мозг, – бинауральные ритмы. На самом деле это воображаемые звуки, которые головной мозг воспринимает в качестве существующих, хотя в реальности на этой чистоте они отсутствуют.



Бинауральные ритмы помогают расслабиться, снять стресс, улучшить концентрацию, повысить качество сна, развивают креативность, мотивируют к творчеству. Однако существуют и противопоказания, поэтому прежде чем ввести этот вид звуков в свою жизнь, нужно посоветоваться с врачом. Особенно если есть хронические заболевания.

Бесконтрольное прослушивание бинауральных ритмов может привести к дезориентации в жизни, чрезмерному уходу в себя, отрыву от реальности, упадническим настроениям, прекращению общения с близкими и тотальной отрешенности. А это негативно скажется на психическом состоянии.

Как видите, каждый жанр музыки по-своему действует на нашу психику. Выбрать идеальную для себя на сто процентов не получится. А, может, и не нужно этого? Может, когда в определенный момент жизни мы (осознанно или нет) выбираем те или иные звуки и тональности, нам действительно в эти минуты нужны именно они? Для того чтобы прожить эмоции, которые нам необходимы на заданном отрезке жизни.