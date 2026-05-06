Международный день музеев 2026: история и традиции праздника

Музеи – это уникальные места, где можно приобщиться к искусству и узнать об историческом прошлом. Посещая их, люди расширяют свой кругозор и повышают культурный уровень. Международный день музеев в 2026 году – это прекрасная возможность, чтобы интересно провести и обогатиться новыми знаниями. Ознакомившись с материалом Клео.ру, представленным в этой статье, вы узнаете об истории данного торжества, о самых известных музеях мира и об интересных фактах, связанных с ними.

Когда отмечают Международный день музеев в 2026 году

Дата торжества четко фиксированная, она выпадает на 18 мая и не меняется из года в год. Виновниками торжества считаются сотрудники музеев, а приобщиться к празднованию может любой желающий – все те, кто хочет больше узнать о культуре и истории. В 2026 году День музеев будут праздновать в более чем 145 странах.





История праздника

История возникновения музеев уходит своими корнями в давние времена. Само слово "музей" имеет греческое происхождение. В переводе с этого языка термин означал "дом муз", и первоначально его использовали для обозначения какой-либо коллекции. В современном понимании слово "музей" стали применять лишь с XVIII столетия.

Появление первого прототипа музея состоялось в 290 году до н. э. в Александрии. Экспозиции располагались в здании под названием "Мусейон", которое включало в себя множество комнат. В них находились библиотека, залы для чтения и столовая. Позже помещения стали использовать для хранения чучел животных.

Музеи существовали и в Греции, в них хранили предметы искусства, попавшие к грекам в результате завоевания у других народов в периоды войн. Во времена Средних веков в монастырях и храмах было принято хранить манускрипты и ювелирные украшения.

В России музейному делу также уделялось значительное внимание. Старинные предметы коллекционировали представители знати, купечества, духовенства. Так, князь Симеон Гордый занимался скупкой реликвий уже в XIV столетии. Множество антикварных экспонатов и предметов искусства содержалось в XVI веке в Арсенале и Оружейной палате, однако коллекции не были предназначены для обзора публики.

В 1714 году по инициативе Петра I состоялось основание Кунсткамеры, ставшей первым русским музеем. В переводе с немецкого это слово означало "комната искусств".

Идея устраивать торжества, посвященные чествованию музеев, появилась еще в XVIII столетии. Подобные праздники организовывали как в Российской империи, так и в европейских странах. Однако официальный статус данному торжеству был присвоен лишь в 1977 году.





Традиции празднования

Многие люди, узнав, какого числа День музеев в 2026 году, наверняка захотят приобщиться к традициям празднования этого торжества. Прежде всего, это такое масштабное мероприятие как Ночь музеев, которая ежегодно проходит в разных странах. История ее появления уходит в 1977 году, когда подобная идея возникла в Германии. В России ее впервые организовали в 2002 году.

Суть акции состоит в том, что многочисленные музеи и другие культурные учреждения открывают для обзора посетителей свои коллекции на бесплатной основе. При этом их работа длится до самой ночи. В Европе можно посетить более трех тысяч галерей, при этом мероприятия сопровождаются проведением лекций и экскурсий.

С экспонатами в этот день можно познакомиться в весьма необычных форматах, таких как концерты, театрализованные представления, квесты, световые инсталляции. Если вы не можете посетить тот или иной музей лично, для вас открывается уникальная возможность принять участие в виртуальных турах, проходящих в режиме онлайн.





Самые известные музеи мира

Уникальные выставки и экспозиции имеются в многочисленных музеях мира. Далее предлагаем узнать о самых известных из них:

Лувр – самый большой музей, основанный в Париже в 1793 году. Он занимает площадь более 60 тысяч кв. м, а число его экспонатов превышает 35 тысяч. Коллекции относятся к разным временным периодам: Древней Греции, Древнего Египта, Средневековья и включают предметы искусства, скульптуры и прочие экспонаты.

Метрополитен-музей – располагается в Соединенных Штатах Америки и был основан в 1872 году. Этот музей включает такие уникальные экспонаты как предметы искусства Востока, картины Яна Вермеера, работы импрессионистов.

Музей провинции Чжэцзян, Ханчжоу в Китае. В нем представлены предметы искусства, относящиеся к разным временным эпохам, старинные монеты и книги, образцы древней каллиграфии.

Эрмитаж, находящийся в Санкт-Петербурге. Экспозиции музея по достоинству оценят любители искусства, поскольку в них содержатся работы Рембрандта, Рубенса, Леонардо да Винчи и других всемирно известных живописцев.

Национальная галерея искусства в Вашингтоне предлагает для обозрения как творения американских художников, так и таких знаменитых мастеров как Пикассо, Ван Гог, Моне, Матисс.

Национальный музей естественной истории в Вашингтоне содержит гробницы фараонов, скелеты динозавров, необычные растения, чучела животных их разных уголков мира.

Музей естествознания в Лондоне предлагает увидеть 30-метрового кита, 26-метровый скелет диплодока, метеориты.

Музеи Ватикана хранят произведения эпохи Возрождения, древние артефакты, многочисленные скульптуры и картины. Один из главных экспонатов – произведение великого Микеланджело "Сикстинская капелла".





Интересные факты о музеях

С музеями связано множество интересных фактов. Предлагаем вам узнать о некоторых из них:

В 2023 году Лувр был признан самым посещаемым музеем в мире.

В Мексике находится подводный музей MUSA. Его экспонатами являются свыше 500 скульптур, расположенных на дне моря. Увидеть их можно, приняв участие в дайвинге.

В Нью-Йорке существует музей невидимого искусства, где экспонаты – это воображаемые объекты. Их описывают специальные таблички, при этом любой экспонат можно купить.

В России самым большим музеем является Эрмитаж, включающий более 3 млн экспонатов.

В Германии есть Музей лжи, содержащий поддельные экспонаты.

В 1471 году в Риме был создан Капитолийский музей, который открыт для посещения до сих пор.





Итог

Международный день музеев в 2026 году – это интересный праздник, дающий возможность каждому человеку узнать для себя что-то новое. Обязательно воспользуйтесь этой датой, чтобы увидеть увлекательные экспозиции.