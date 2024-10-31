Топ фильмов осени 2024 — самые ожидаемые новинки

С приходом осени кинематограф возвращается в нормальный ритм. После летнего отдыха зрители возвращаются к своей привычной жизни, поэтому показ наиболее перспективных лент планируют именно на этот период. Топ фильмов, выход которых запланирован на осень 2024 года, поможет не пропустить новинки этого сезона.

Самые ожидаемые фильмы осени 2024

«Битлджус Битлджус»

Жанр: фэнтези, комедия, ужасы.

Месяц выхода: сентябрь 2024.

Страна: США.

Спустя 36 лет после выхода оригинального фильма, режиссер Тим Бертон снял продолжение комедии. В сиквеле семейство Дитц снова возвращается в злополучный город Уинтер-Ривер через почти 4 десятка лет. Астрид, дочь Лидии Дитц, открыла портал в загробный мир, в котором все это время находился и призрак Битлджус. И теперь семейству вновь угрожают потусторонние силы.





«Не говори никому»

Жанр: триллер, драма, ужасы.

Месяц выхода: сентябрь 2024.

Страна: США/Великобритания.

Американская семья Далтон – Бен, Луиза и их дочь Агнес, проживают в Лондоне. Во время отдыха в Италии они знакомятся с семейством из Великобритании – врачом Пэдди, его супругой Сиарой и сыном Антом. Семьи хорошо проводят время и сдруживаются. Через время после окончания отпуска Далтоны решают навестить новых знакомых, проживающих на юге Англии. Оказавшись в гостях, Бен и Луиза замечают странности в поведении своих новых друзей.





«Одинокие волки»

Жанр: триллер, боевик, комедия.

Месяц выхода: сентябрь 2024.

Страна: США/Великобритания.

Окружной прокурор Нью-Йорка Маргарет оказывается в очень непростом положении: она находится в номере отеля рядом с телом недавно погибшего молодого человека. Чтобы выбраться из этой ситуации, Маргарет обращается к профессионалу, который занимается решением таких проблем и «подчищает» места преступлений. В это же время владелица отеля решает подстраховаться и вызывает своего человека, занимающегося тем же самым. Оба «чистильщика» профессионалы своего дела, но им придется работать сообща, ведь события разворачиваются самым неожиданным образом.





«Джокер: Безумие на двоих»

Жанр: триллер, драма, мюзикл.

Месяц выхода: октябрь 2024.

Страна: США.

В 2019 году режиссер Тодд Филлипс выпустил в показ свою знаменитую киноисторию о Джокере, которая заставила взглянуть на известную историю совсем под другим углом. После огромного успеха стало очевидно, что выход сиквела – это лишь вопрос времени. И вот в числе главных премьер осени 2024 года появилось и долгожданное продолжение кинопроекта. Зрителей ждет необычный эксперимент с множество музыкальных номеров.

Продолжение истории в Готеме, где в психиатрической больнице «Аркхэм» находится Артур Флек, более известный под псевдонимом Джокер. Ожидая приговора суда, преступник знакомиться с Харлин Ли Квинзел, которая впоследствии станет спутницей главного героя.





«Особо опасный пассажир»

Жанр: триллер.

Месяц выхода: октябрь 2024.

Страна: США.

По сюжету фильма, маршал авиации Мэдлин Харис занимается перевозкой опасного преступника для дачи показаний. Ожидается, что эта операция секретная, а пилотировать самолет будет надежный пилот. В процессе Мэдлин понимает, что за штурвалом находится совсем не тот человек. Более того, у него собственные планы на этот рейс. Чтобы выжить в опасной ситуации Харис придется объединить усилия с подозреваемым.





«Веном 3: Последний танец»

Жанр: боевик, приключения, фантастика.

Месяц выхода: октябрь 2024.

Страна: США.

Третья и, вероятно, заключительная часть супергеройской эпопеи о приключениях журналиста Эдди Брока и инопланетного симбионта Венома. Парочка находится в бегах, так как за ними охотятся сразу несколько сторон. Чтобы выжить, напарникам в очередной раз придется действовать сообща и искать выходы из сложных ситуаций. Создатели фильма обещают более зрелищный и продуманный сюжет, чем в предыдущих частях, который сможет достойно завершить эту супергеройскую серию.





«Гладиатор 2»

Жанр: боевик, приключения, драма.

Месяц выхода: ноябрь 2024.

Страна: США/Великобритания.

Спустя почти четверть века режиссер Ридли Скотт решил выпустить вторую часть знаменитого «Гладиатора». Эта кинолента рискует войти в число лучших фильмов осени 2024 года.

«Гладиатор 2» является сиквелом к оригиналу и рассказывает историю Луция – сына Луциллы и внука Марка Аврелия. Он вместе с семьей живет на северном побережье Африки, куда вторгаются римские войска. Луций попадает в плен, а позднее становится гладиатором. Молодой воин проходит все этапы обучения в стремлении достичь цели – отомстить своим захватчикам.





Заключение

Осень 2024 года обещает быть богатой фильмами, достойными называться лучшими. Свежие киноленты определенно смогут удовлетворить вкусы всех зрителей и обязательно оставят приятные впечатления после просмотра.