Мир фантастики всегда привлекал человека. Этот жанр является одним из лидеров по количеству самых интересных произведений, и больше всего их в кинематографе. Клео.ру предлагает познакомиться с лучшими фантастическими фильмами 2024 года В список кинолент вошли как уже вышедшие проекты, так и только ожидающие премьеры.

ТОП-10 лучших фантастических фильмов 2024 года

«Охотники с пустоши»

Дата выхода: 26 января 2024.

Страна: Южная Корея.

В ролях: Ма Дон Сок, Ли Хи-джун, Ли Джун Ён.

Человечество вновь находится на грани вымирания после глобального катаклизма. Действия фильма происходят в столице Южной Корее, который разрушен практически до основания. Небольшие группы людей пытаются выжить в этом смертельном новом мире. Главный герой Нам-сан защищает свою группу от различных угроз, но в один из дней из его поселения похищают 18-летнюю девушку. Нам-сан решает отправиться на поиски пленницы, но этот путь будет далеко не самым простым.





«Астронавт»

Дата выхода: 23 февраля 2024.

Страна: США/Чехия.

В ролях: Адам Сэндлер, Кэри Маллиган, Пол Дано.

В ближайшем будущем вблизи Юпитера появляется загадочная туманность, которая наблюдается даже с Земли. Главный герой – чешский астронавт Якуб, отправляется в длительное одиночное космическое путешествие. Спустя 6 месяцев он приближается к своей цели и внезапно обнаруживает, что он не один на космическом корабле. Гостем оказывается инопланетный паукообразный организм, способный читать мысли и желающий изучить жизнь Якуба. Главный герой не может разобраться, реален ли его попутчик или же это разум начинает сбоить.





«Дюна: Часть вторая»

Дата выхода: 13 марта 2024.

Страна: США/Канада.

В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея Коулман, Ребекка Фергюсон.

Продолжение экранизации цикла романов Френка Герберта, снятое Дени Вильневым, претендующее на звание лучшего фантастического фильма 2024 года. Пережив покушение, молодой герцог дома Атрейдес Пол вместе со своей матерью спасается в пустынях планеты Арракис. Заручившись поддержкой местных племен фрименов, он планирует осуществить пророчество и освободить планету от гнета.





«Охотники за привидениями: Леденящий ужас»

Дата выхода: 20 марта 2024.

Страна: США.

В ролях: Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вулфхард.

Скивел фильма «Охотники за привидениями: Наследники», вышедшего в 2021 году. После победы над шумерским божеством, семейство Спенглеров переезжает в Нью-Йорк и обосновывается в пожарной части, где раньше находилась база первых охотников за приведениями. Параллельно с ними в городе работает исследовательская лаборатория, в которой изучают паранормальную активность. Во время исследования древнего артефакта ученые случайно выпускают могущественную силу, и у новых Охотников появляется много работы.





«Годзилла и Конг: Новая империя»

Дата выхода: 27 марта 2024.

Страна: США.

В ролях: Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Дэн Стивенс.

Новый фильм из киновселенной Монстров о титанах и Полой земле. В один из дней из земных глубин исходит мощный всплеск энергии, нарушающий работу электроники и пробуждающий Годзиллу. В поисках подпитки титан разрушает атомную электростанцию и скрывается в Арктике. В это же время Конг находит своих друзей и обращается к ним за помощью. С помощью титана ученые намерены изучить источник сигнала. Когда же оказывается, что из недр Полой земли исходит очень серьезная угроза, титаны в очередной раз объединяют усилия, чтобы противостоять ей.





«Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Дата выхода: 22 мая 2024.

Страна: США/Австралия.

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Энгус Сэмпсон.

Приквел к фильму «Безумный Макс: Дорога ярости», который вышел в 2015 году. Сюжет повествует о жизни Фуриосы до встречи с Максом. Девушку похищает банда рейдеров под руководством Дементуса, которые убивают ее мать прямо на глазах главной героини. Бандиты продают Фуриосу Несмертному Джо – владельцу неприступной Цитадели. Спустя годы, повзрослевшая главная героиня планирует жестко отомстить Дементусу и вернуться в родные края.





«Дэдпул и Росомаха»

Дата выхода: 22 июля 2024.

Страна: США/Китай.

В ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин.

Родная вселенная Дэдпула находится в опасности. После смерти «ключевого субъекта» – Логана, линия времени начинает разваливаться. Уэйд Уилсон решает во что бы то ни стало помешать этому и найти другого ключевого субъекта на такую роль. Для этого супергерою придется найти подходящую версию Росомахи в других вселенных. Но на пути к цели героев ожидает множество проблем и опасностей, в том числе и злобная сестра-близнец Чарльза Ксавьера. Кинолента сохраняет ту абсурдность происходящего, которая стала визитной карточкой Дэдпула, но дополнен особенностями мультивселенных.





«Чужой: Ромул»

Дата выхода: 12 августа 2024.

Страна: США/Великобритания.

В ролях: Кэйли Спэни, Изабела Мерсед, Арчи Рено.

Рэйн Каррадайн живет и работает в поселении горнодобывающей компании. Условия труда, как это часто бывает в таких местах, ужасные и девушка всячески хочет покинуть колонию. Однако корпорация не планирует расставаться с ценными работниками. Рэйн вместе с друзьями проникает на заброшенный космический корабль, чтобы собрать необходимое оборудование для побега. Однако группа даже не подозревает, какая смертельная опасность ожидает их в этом месте.





«Веном 3: Последний танец»

Дата выхода: 23 октября 2024.

Страна: США.

В ролях: Том Харди, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор.

Третья и, вероятно, заключительная часть серии фильмов о приключениях журналиста Эдди Брока и инопланетного симбионта Венома. Герои находятся в бегах, ведь на них открыли охоту сразу по двум фронтам – угроза исходит как из космоса, так и с родного мира Эдди. События вынуждают напарников действовать решительно и принять важное решение, которое определит их дальнейшую судьбу.





«Крэйвен-охотник»

Дата выхода: 11 декабря 2024.

Страна: США.

В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Рассел Кроу, Ариана ДеБос.

2024 год оказался богатым на супергероику от Марвел. Новинки фантастики пополнит боевик, повествующий о новом антигерое в киновселенной Человека-Паука. Крэйвен – опытный охотник. Он не жалеет ни сил, ни времени, если задумал выследить и убить свою цель. Вот только жертвами Крэйвена становятся не животные, а люди.





Заключение

В 2024 году кинематограф пополнился очень интересными фильмами, которые имеют все шансы стать лучшими. Эти проекты смогут удовлетворить самые разные вкусы зрителей: и любовь к динамичным сценам и экшену, и размеренность сюжетного повествования, и даже драмы.