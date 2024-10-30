Где отдохнуть в декабре 2024 за границей: лучшие направления для зимнего отдыха

Декабрь – это особое время, ассоциирующееся с новогодними праздниками и морозами. И далеко не всем хочется проводить этот зимний месяц дома. Российские туристы в конце года очень часто предпочитают отдыхать за пределами родных мест. Клео.ру предлагает разобраться, где можно отдохнуть в декабре 2024 года за границей.

Тёплые направления для пляжного отдыха в декабре

Холодной зимой больше всего хочется тепла и моря. Поэтому наиболее предпочитаемым у туроператоров в зимний период является пляжный отдых. Большинство европейских стран накрывает зима и холод, и внимание туристов переключается на Азию и государства Карибского бассейна.

Мальдивы

На островах в декабре держится солнечная и сухая погода, а температура воздуха устанавливается на уровне +29°C.

На Мальдивы чаще всего едут за спокойным и размеренным отдыхом на побережье, знаменитым проживанием в бунгало и спа-процедурами, которым нет равных. Туристам предлагается не только пассивный отдых на пляже, но и множество видов активных развлечений. Отдыхающие могут заняться дайвингом и снорклингом, познакомиться с подводным миром этого региона.

Таиланд

Этот курортный уголок тоже является популярным среди российских туристов. Сезон дождей заканчивается еще в октябре, поэтому погода не сможет помешать поездке. Наоборот зимние условия наиболее способствуют пляжному отдыху. Температура в регионе в декабре держится на уровне +30°C.

Будучи туристическим регионом, Таиланд может предложить туристам множество видов развлечений, помимо простого отдыха на пляже или морских активностей. Так королевство имеет богатую историю, с которой можно познакомиться на одной из экскурсий.

Объединённые Арабские Эмираты

Отдых в этой теплой стране в декабре будет более комфортным, чем летом. Температура опускается до +27°C, жара постепенно отступает. Наиболее популярными регионами у россиян считаются Абу-Даби, Шарджа и Дубай.

Если же в планах именно пляжный отдых и другие развлечения на воде, стоит обратить внимание на Фуджейру. Этот эмират славится дайвингом и снорклингом. К тому же, отдых в Фуджейра поможет немного по-другому взглянуть на государство.

Страны Карибского бассейна

В число наиболее популярных стран этого региона для российских туристов входят Доминикана, Куба и Венесуэла. Пляжи Карибского моря оставят неизгладимое впечатление: вода бирюзового цвета, пальмы и песок так и напоминают известную рекламу и многочисленные туристические букеты. Условия тоже будут подходящими для отдыха: температура держится на уровне +27°C, погода преимущественно сухая, без дождей.

Отдельное внимание стоит обратить и на Мексику. Она может удивить не только красивыми пляжами и теплой погодой. В декабре тут начинается время корриды – традиционного боя быков. Любители истории и древностей могут отправиться на экскурсию и познакомиться с индейской цивилизацией.





Зимние направления: горнолыжные курорты и снежные города

Далеко не всем нравится жаркая и сухая погода, море и пассивный отдых на пляже. Многие россияне предпочитают наслаждаться отпуском активно, и зима открывает для них интересные возможности. С приходом морозов начинают работать горнолыжные курорты и сопутствующая им инфраструктура. Выбирая, куда поехать в декабре 2024 года для активного отдыха в горах, следует обратить внимание на европейские страны.

Австрия

В этой стране находится один из самых красивых и высоких горных массивов – Альпы. Поэтому не удивительно, что в зимний период для любителей активного отдыха открывается множество курортов. Ежегодно тысячи туристов посещают Ишгль, Обергургль и Обертауэрн – самые известные горнолыжные точки.

Тем, кто любит более спокойный отдых, тоже найдется, чем заняться в Австрии. Рождественские ярмарки Вены считаются одними из самых красивых мероприятий в Европе в этом месяце. Любители искусства могут посетить знаменитую Венскую оперу или просто прогуляться по историческим местам города.

Франция

География Франции также богата горными массивами, среди которых знаменитые Альпы, Пиренеи, Центральный Французский массив и Арденны. Любителям покататься на лыжах обязательно нужно посетить курорты Валь Торанс и Тинь. Туристам предлагаются трассы разной продолжительности и сложности, а профессиональные консультанты помогут правильно подобрать экипировку.

Швейцария

Альпы – это самый красочный и большой горный массив Европы, и около 20% его находятся на территории Швейцарии и территориально занимают более 60% государства. А на границе с Францией расположился горный массив Юра. Не удивительно, что самые живописные места и горнолыжные курорты достались этой европейской стране.

Планируя активный отдых, следует обратить внимание на курорты Зас-Фе и Андерматт. Они открываются в середине ноября и действуют практически весь зимний период, предоставляя различные услуги для лыжников, сноубордистов и альпинистов.

Грузия

Среди стран ближнего зарубежья стоит обратить внимание на Грузию. В декабре температура держится на уровне +10°C и часто идут дожди. Такая погода не самая удачная для экскурсий и знакомства с достопримечательностями. А вот для горнолыжного отдыха ситуация совершенно иная.

Наиболее популярными трассами считаются Гудаури и Бакуриани. Именно туда устремляются любители активного отдыха зимой. При этом цены остаются на доступном уровне по сравнению с европейскими странами, а качество сервиса практически ни в чем не уступает. В числе плюсов и доступность – для пересечения границы с туристическими целями не требуется виза.





Города с культурными и праздничными мероприятиями в декабре

Декабрь – время праздников, и в разных регионах их праздную по-разному.

Европейские праздники

Наиболее красочными считаются рождественские приготовления в ЕС. В зависимости от страны, в эти торжества добавляются свои особые нотки и национальный колорит. С середины декабря Европа преображается. Каждый сможет найти развлечения на свой вкус.

Турция

С приходом зимы погода в Турции изменяется, и для привычного россиянам отдыха на пляже может быть относительно прохладно. В самых теплых регионах страны температура воды снижается до +20°C.

Впрочем, Турция богата не только своим климатом, но и историей. В этом сможет убедиться каждый желающий, посетив одну из многочисленных экскурсий. После окончания туристического сезона происходят и качественные изменения в ценах. Отдых будет стоить значительно дешевле, чем в июле-августе.

Япония

Декабрь в Японии – это первый снег, начало лыжного сезона и праздник огней. В конце месяца наступает череда местных праздников. Хоть торжественные события и совпадают с Рождеством, но носят иной смысл. 31 декабря во многих святилищах проводятся молебны.

С приходом зимы Япония преображается. Знаменитые японские иллюминации запускаются уже в середине ноября и действуют всю зиму. Наиболее красочные декорации находятся в Токио, столице государства.





Заключение

Выбирая, где отдохнуть в декабре 2024 за границей, следует ориентироваться на собственные предпочтения. В этом месяце туристы смогут и насладиться пляжным отдыхом, и прокатиться по лучшим лыжным трассам, и посетить самые красочные мероприятия.