Сретение Господне в 2026 году: смысл и традиции праздника

Двунадесятые церковные праздники особенно почитаются христианами. К их числу относится и Сретение Господне, которое в 2026 году будет сопровождаться православными традициями и народными приметами, свойственными для данного торжества. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях этого праздника.

Когда отмечают Сретение Господне в 2026 году

Одно из крупнейших церковных торжеств православные верующие будут праздновать в 2026 году 15 февраля. Дата является непреходящей, это означает, что она отмечается в то же число того же месяца ежегодно. В этом году праздник приходится на воскресенье.





История праздника

Одно из самых значимых православных торжеств имеет тесную связь с евангельским событием, которое состоялось на 40-й день после того, как на свет появился Иисус. Его родители, Мария и Иосиф, чтившие иудейский закон, отправились в храм Иерусалима, чтобы отдать дань традициями посвятить мальчика Богу.

Их встретил праведник Симеон, заранее знавший об их приходе и ожидавший этой встречи, чтобы поприветствовать младенца. Увидев маленького Христа, Симеон предсказал, что Иисус станет Спасителем, и его предназначением будет служение людям.

С именем Симеона, которого прозвали Богоприимцем, связана определенная история. Старец появился на свет за 360 лет до того, как родился Христос. Симеон был одним из 70 толковников, занимавшихся переводом книги пророка Исайи с еврейского на греческий язык. Во время этой работы праведник увидел такие слова: "Се Дева во чреве приимет и родит Сына". Он истолковал их по-своему, решив заменить "Дева" на другое слово – "жена". Эти действия привели к тому, что Симеону явился ангел, запретивший ему искажать данный текст подобным образом. При этом толковнику было отказано в смерти до момента, пока не произойдет его встреча со Спасителем, рожденным от непорочной Девы. Когда это наконец-то состоялось, старец сразу понял, кто перед ним. На следующий день после этой судьбоносной встречи праведник отошел в мир иной.

Сретение Господне сопровождается такими традициями как освящение свечей в храмах. Верующие забирают их домой и хранят на протяжении целого года. Свечи следует зажигать в моменты, когда семье приходилось столкнуться с непростыми моментами в жизни или с болезнями. Считается, что такие свечи выполняли функцию своеобразного оберега и защищали от злых сил дом и его обитателей. Кроме того, в церквях освящают воду, считается, что в этот день она наделяется целебной силой.





Духовный смысл Сретения Господня

Понять, какой смысл несет в себе данное торжество, поможет понимание того, что означает Сретение Господне. Происхождение слова имеет славянские корни, а его перевод на современный язык звучит как "встреча". Праздник знаменует собой встречу Сына Божьего, которому на тот момент исполнилось 40 дней, и старца Симеона. Событие состоялось в храме Иерусалима, куда Мария и Иосиф принесли Иисуса с целью совершения обряда. Духовный смысл торжества отражается в более широкой трактовке данного события, которая означает встречу Сына Божьего со всем человечеством.





Народные традиции и приметы

Помимо церковных традиций для праздника свойственны и народные приметы. Дату торжества принято считать днем встречи зимы с весной. Это обусловлено тем, какого числа празднуется Сретение Господне, – 15 февраля, в период, когда уже отступает зимнее солнцестояние, но еще не наступило весеннее равноденствие. Народные приметы данного торжества связаны преимущественно с природой и говорят о следующем:

В этот день следовало наблюдать за погодой. Если происходит оттепель, это означает скорый приход теплой весны. Если же земля покроется свежевыпавшим снегом, весна наступит не скоро и будет дождливой.

Выпавший утром снег означал, что урожай хлеба будут собирать рано. Если снегопад происходил в полдень, то и урожая следовало ждать позже. Если же снег выпадал вечером, то хлебный урожай будет собран довольно поздно.

Ветер, дующий на Сретение, предвещал богатый урожай фруктовых деревьев.

Если праздник будет сопровождаться капелью, то урожай пшеницы очень порадует в этом году.





Итог

Сретение Господне в 2026 году – это важный церковный праздник, имеющий особое значение для верующих. Если вы относитесь к их числу, обязательно посетите храм в этот день и уделите внимание соблюдению церковных традиций.