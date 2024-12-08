Сорвиголова: Рожденный заново (2025): все, что нужно знать о новом сериале Marvel

Известный проект от Netflix завоевал в свое время многочисленных поклонников. Их несомненно порадует новинка Marvel – перезапуск сериала, который появится на экранах в 2025 году и известен под названием "Сорвиголова: Рожденный заново". В этой статье Клео.ру сообщит о дате его выхода, даст подробное описание сюжета и актерского состава, а также расскажет о том, какие реакции и ожидания заслужил этот проект.

Дата выхода и платформа

Поклонников киношедевра интересует дата выхода сериала "Сорвиголова" в 2025 году. Стоит отметить, что его премьера уже состоялась 4 марта на платформе Disney+, зрителям было показано два первых эпизода. Всего первый сезон сериала включает девять эпизодов. 13 марта вышла третья серия, а показ четвертой состоится 20 марта. Это характерно для платформы Disney+, выпускающей по одному эпизоду в неделю.





Актерский состав

Настоящим украшением сериала стал его богатый актерский состав. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор артистов, исполнивших главные роли, и их персонажей:

Чарли Кокс сыграл главного героя Мэтта Мердока. Актер приложил значительные усилия для подготовки к данной роли. Для этого он тренировался в различных боевых искусствах, чтобы показать в сериале, как Мердок может менять стили боя в зависимости от того, с каким противником ему приходится иметь дело.

Винсент Д’Онофрио исполнил роль Уилсона Фиска, совмещающего в себе криминального авторитета, влиятельного бизнесмена и политического деятеля. Его целью является подмять под себя весь город, а после и страну, для чего он активно задействует свою силу и тьму. Примечательно то, что исполнения роли в "Сорвиголове" актер специально набирал вес (18 кг), но в "Рожденном заново" он решил прибегнуть к другой мере – надеть "толстый" костюм.

Маргарита Левиева сыграла Хэзер Гленн, к которой у Мердока имеется любовный интерес. Мэтт испытывает к ней чувства, несмотря на то, что у них разнятся взгляды на линчевательскую деятельность, что нередко приводит к весьма острым диалогам.





Также в съемках сериала были задействованы такие актеры:

Дебора Энн Уолл, сыгравшая Карен Пейдж – партнера Мердока в юридической компании и по совместительству его друга;

Элден Хенсон – персонаж Франклин "Фогги" Нельсон. Это также партнер Мэтта в адвокатской фирме и его лучший друг;

Уилсон Бетел, исполнивший роль Бенджамина "Декса" Пойндекстера. В прошлом он был агентом ФБР и обладает способностью превратить в снаряд, несущий смерть, практически любой предмет. Когда-то он действовал по указаниям Фиска и притворялся Сорвиголовой, но после Уилсон сломал ему спину;

Кларк Джонсон – персонаж Черри, полицейского, вышедшего в отставку и ставшего помощником Мердока;

Айелет Зорер сыграла Ванессу Марианна-Фиск, супругу Фиска, которая стала во главе его криминальной империи, но имеющая с ним напряженные отношения;

Джон Бернтал исполнил роль Фрэнка Касла, известного как "Каратель". Это линчеватель, который ведет борьбу с преступниками любыми доступными ему средствами. По сюжету Мердок просит его помочь, Касл не хочет этого делать, но не отказывает в просьбе и берется за ее выполнение со всей ответственностью.





Сюжет

Главным героем сериала "Сорвиголова" 2025 года является адвокат Мэтт Мердок, отличающийся поистине уникальными способностями. Днем он занят повседневной работой: обеспечивает защиту своих клиентов и ведет практику в собственной юридической фирме. В ночное время он преображается и становится супергероем Сорвиголовой, ведущим борьбу с нью-йоркскими преступниками.

Мердок противостоит врагу – Уилсону Фиску, также ведущему двойную жизнь. Он стремится построить политическую карьеру, но по факту продолжает криминальную деятельность. В какой-то момент происходит встреча этих героев, что приводит к обострению конфликта между ними. Они пересекаются в тот момент, когда Мердок вместе со своими друзьями проводит время в баре и отмечает выход в отставку полицейского Черри. Во время встречи с Фиском происходит сражение, в ходе которого Мэтт получает ранения, но в итоге ему удается одолеть врага.

По сюжету с момента этого события прошел год, Мердок все так же ведет адвокатскую деятельность, а его верными помощниками становятся Кирстен Макдаффи и Черри. В мировоззрении Мэтта происходят – перемены, он разочарован в том, как ведут свою работу мстители, и в итоге прекращает носить костюм Сорвиголовы. Тем не менее, тревога у него не уходит: он узнает, что Фиск успешно восстановился после ранения и собирается баллотироваться в мэры Нью-Йорка.

Мердок вынужден временно заключить перемирие с бывшим врагом. При этом его заинтересовывает весьма странное судебное дело: убийство полицейского мстителем, скрывающимся под маской. Он погружается в расследование, но в это время Фиск подчиняет себе все государственные городские структуры.





Реакция и ожидания

Перезапуск "Сорвиголовы" заслужил в основном положительные отзывы критиков. За основу взят прежний сюжет истории, но в мир комикса добавили элементы драмы и интриги, а также реалистичности, придавшей сериалу весьма необычный эффект.

Интересной деталью стало более детальное погружение в проблемы бывших врагов. Неожиданным для зрителей становится и факт посещения Фиском психолога с целью наладить отношения с женой Ванессой. Сериал становится более динамичным и содержит довольно жесткие сцены. Мнение критиков заключается в том, что от оригинального "Сорвиголовы" взято лучшее, но оно представлено в несколько иной интерпретации, благодаря чему действие порадует как старых, так и новых поклонников проекта.





Подведем итог

Сериал "Сорвиголова: Рожденный заново" 2025 года – это ожидаемая новинка, которая несомненно порадует многочисленных поклонников проекта. История остается прежней, но при этом представлена по-новому, и именно это придает киношедевру особу изюминку.