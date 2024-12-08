День здравоохранения в 2025 году: какого числа и как отмечается

Для людей, следящих за состоянием своего здоровья, важно придерживаться определенных принципов. Это и регулярные физические упражнения, и сбалансированное питание. Внимание этим вопросам уделяется и на международном уровне, с этой целью в свое время был учрежден Всемирный день здоровья, который будут праздновать и в 2025 году. В этой статье Клео.ру предлагает узнать о его истории и о том, как его отмечают.

История Всемирного дня здоровья

Интересным фактом является то, что учреждение праздника связано со Второй мировой войной. Ее разгар пришелся на 1942 год, значительная часть Западной Европы находилась под оккупацией. С целью борьбы против нацизма 26 государств решили объединить свои усилия. В результате состоялась подготовка Декларации Объединенных Наций.

В 1944 году несколько государств: СССР, Великобритания, США и Китай установили задачи и цели новой организации. В 1945 году руководители заявили о готовности основания международной организации, целью которой являлось поддержание безопасности и мира. В этом же году была проведена конференция, на которой обговаривался Устав ООН. В ходе обсуждений решили учредить международную организацию, деятельность которой должна была быть посвящена вопросам здравоохранения. Она получила название Всемирной организации здравоохранения, был учрежден Устав ВОЗ. Его вступление в силу состоялось 7 апреля 1948 года. Если вас интересует, какого числа День здоровья, то именно эта дата была взята за основу и выбрана для отмечания праздника.

Как отмечают Всемирный день здоровья

Празднование Дня здоровья ознаменовано акциями и мероприятиями, которые проводятся в разных странах, им уделяется внимание на международном уровне. Ежегодно 7 апреля проводится просветительская программа, которой посвящена определенная тематика в области защиты здоровья. В 2025 году кампания будет посвящена охране здоровья матерей и новорожденных. В ее рамках будет уделено внимание таким вопросам:

Призыв к мировому сообществу относительно установления приоритета женскому здоровью, активизация усилий для предотвращения смертности матерей и младенцев. Важность этой задачи обусловлена статистикой, согласно которой в результате осложнений, возникающих в период беременности или родов, смертные случаи среди женщин составляют порядка 300 тысяч, а среди младенцев в первый месяц жизни превышает 2 млн.

Распространение информации, способной оказать пользу для будущих мам в период беременности, родов и в послеродовой период

Оказание поддержки и помощи матерям с новорожденными младенцами и их семьям.

Уделение внимания вопросам планирования семьи, поддержания физического и эмоционального здоровья будущих мам.

Также в этот день проводится акция "10 000 шагов к жизни", которая уже стала традиционной. Как известно, уделять внимание достаточной физической активности крайне важно для поддержания здоровья. Считается, что если ежедневно проходить около 10 000 шагов или больше, то можно предотвратить многих заболевания, к примеру, связанные с сердечно-сосудистой системой, и депрессию. В рамках данной акции пройдут соревнования, которые будут длиться в период с 7 по 21 апреля. Мероприятия подразумевают прохождение пешком определенного отрезка пути, скандинавскую ходьбу.

Кроме того, проводятся всевозможные информационные проекты, посвященные вопросам здоровья. Зачастую они организовываются в школах, библиотеках, высших учебных заведениях.





Советы ВОЗ по укреплению здоровья

Всемирная организация здоровья уделяет значительное внимание здоровому образу жизни и дает с этой целью рекомендации, которые заключаются в следующем:

правильное питание: включение в рацион достаточного количества овощей и фруктов, снижение потребления соли, сахара, жирной пищи;

исключение вредных привычек: употребления алкогольных напитков и табака;

обеспечение физической активности, которая заключается как в занятиях спортом, так и в ведении подвижного образа жизни;

уделение внимания психическому здоровью как одной из важных составляющих общего здорового состояния организма.

Подведем итог

Итак, вы узнали, когда празднуют Всемирный день здоровья в 2025 году, и как можно его отметить. Помните, что вопросам здорового образа жизни важно уделять внимание не только в этот день, но и взять определенные рекомендации за основу при планировании своего ежедневного распорядка.