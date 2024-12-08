Снежинки из бумаги на Новый год 2026: простые и красивые идеи

Подготовка к главному празднику зимы включает не только приготовление блюд для торжественного стола, но украшение дома. На новый 2016 год одним из таких атрибутов могут стать снежинки из бумаги, которые достаточно легко создаются своими руками, но при этом эффектно смотрятся. В этой статье Клео.ру предложит вам простые в исполнении варианты, которые можно сделать в плоском или объемном виде.

Как сделать плоские снежинки на Новый год

Если вы впервые занялись изготовлением подобных украшений, лучше всего начинать с базовой снежинки, с созданием которой справится даже маленький ребенок. Все, что вам понадобится, – это бумага и ножницы. Имея в распоряжении такие инструменты, можно сразу приступать к процессу.

Возьмите лист бумаги в виде квадрата. Сложите его по диагонали пополам, так, чтобы в результате образовался треугольник.





Повторите этот процесс еще раз.





Положите изделие так, чтобы широкое основание располагалось внизу.





Нижние стороны сложите к середине, располагая их внахлест.





Нижние концы бумаги, оставшиеся свободными, отрежьте. Нужно, чтобы треугольник снизу был ровным.





Расположите полученную фигуру вершиной вниз. По боковой ее стороне прорисуйте узоры по своему вкусу: в виде четкой геометрии или округлых линий. На верхушке отметьте линию отреза.





Вырежьте снежинку по прорисованному вами эскизу и разверните ее.





Снежинка-снеговик

Проявив фантазию, можно сделать очень оригинальный вариант украшения. Один из примеров таких снежинок на Новый год своими руками – изделие с изображениями снеговиков. Материалы, которые вам потребуются – бумага, ножницы, цветные карандаши или фломастеры, а также монеты небольшого размера. Далее действуйте пошагово по такой схеме:

Возьмите лист бумаги квадратной формы и сложите его вдвое. Еще раз повторите это действие.





Элемент согните вдвое, образуя треугольник.





К боковой стороне фигуры приложите две монеты, приблизительно с середины, располагая их одну над другой, и обведите их карандашом.





После изобразите шляпку для снеговика.





На противоположной стороне фигуры повторите то же самое действие. Между снеговиками в нижней части прорисуйте половинку сердечка. Также вы можете изобразить дополнительные детали, например, руки снеговика. Отдельными линиями соедините рисунки между собой. Разверните снежинку, цветными карандашами или фломастерами раскрасьте изображения и вырежьте рисунок по намеченным линиям.





Объемные снежинки на Новый год

Такой красивый декор отлично подойдет для украшения новогодней елки. Можно прибегнуть к очень простому способу создания таких снежинок – сделать несколько плоских деталей и приклеить их друг на друга. Однако гораздо эффектнее будет смотреться снежинка, в которой отдельные элементы соединяются с помощью скотча. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию такой вариант. Для изготовления вам потребуются бумага, ножницы, клей, прозрачный скотч, степлер. Снежинку можно сделать большой, используя для этого листы бумаги формата А4, или более маленькой, разрезав лист на квадраты. Чтобы сделать украшение, придерживайтесь такой инструкции:

Лист формата А4 сложите по диагонали, отрежьте лишнюю часть, чтобы получился квадрат.





Образовавшийся треугольник сложите пополам, выполните три надреза со стороны сгиба так, чтобы они располагались параллельно по отношению к длинной стороне треугольника. При этом не доходите ножницами до самого края.





Полученный квадрат разверните.





Средние уголки во внутренней части загните внутрь, закрепите их скотчем.





Переверните изделие, соедините и зафиксируйте скотчем следующие уголки, идущие от центра.





Снова переверните изделие и повторите процесс со следующими уголками. Дойдите таким способом до конца. В результате получится одна из частей объемной снежинки.





Создайте таким же способом еще пять частей снежинки. Возьмите три полученных детали, соедините их хвостики и зафиксируйте степлером. Также скрепите и боковые детали, чтобы они лучше держались.





Аналогично скрепите три оставшихся элемента. Соедините две половинки снежинки, скрепляя их степлером, начиная от центра и спускаясь к бокам. Снежинка готова!





Подведем итог

Теперь в вашем распоряжении есть несколько вариантов, с помощью которых вы сможете сделать снежинки из бумаги на Новый год 2026. Выберите для себя подходящий – плоский и простой в исполнении, оригинальный и фантазийный либо объемный, и приступайте к процессу!