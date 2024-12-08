День спасателя 2025: история и традиции праздника

Деятельность специалистов, обеспечивающих защиту людей и территорий, устраняющих последствия различных природных катастроф и аварий, поистине неоценима. В их честь был учрежден особый праздник – День спасателя, который в 2025 году будет направлен на то, чтобы почтить труд этих людей и отдать дань уважения их работе. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения данного торжества, традициях его празднования и об обязанностях спасателей.

Когда отмечают День спасателя в 2025 году

Для отмечания торжества установлена четко фиксированная дата – 27 декабря. В 2025 году этот день будет выходным, поскольку выпадает на субботу. Спасатели в свой профессиональный праздник смогут принять поздравления от коллег и членов семьи, посвятить развлекательные мероприятия, которые проводятся в их честь.





История праздника

Профессиональное торжество было учреждено в 1995 году, о его создании был подписан президентский указ. Тогда же было установлено, какого числа отмечать День спасателя. Выбор даты 27 декабря был связан с тем, что в кругу специалистов МЧС считается, что именно в этот день было основано их ведомство. Об этом в 1990 году было принято соответствующее постановление Совета министров РСФСР.





Обязанности и работа спасателей

В день МЧС будет не лишним вспомнить о том, насколько важную работу выполняют эти специалисты. В круг их обязанностей входит устранение последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Аварии могут возникнуть на многих объектах: при пожарах в жилых и промышленных зданиях, на магистральных трубопроводах. Спасатели обезвреживают оставшиеся неразорвавшимися боеприпасы, оказывают помощь на затопленных территориях, при эпидемиях, нейтрализуют последствия при выбросах химически опасных веществ. Они занимаются эвакуацией граждан страны из разных горячих точек мира, доставляют к месту назначения гуманитарные грузы. Работа этих людей подразумевает оперативное реагирование на любые сигналы при экстренных ситуациях.

Ежегодно количество чрезвычайных ситуаций, происходящих в России, превышает 300 тысяч, и именно спасатели в первую очередь приходят на помощь пострадавшим людям.





Традиции празднования

Отмечание профессионального торжества для специалистов данной сферы деятельности зависит не только от того, когда День спасателя в России и на какой день недели он выпадает. Во многом это обусловлено тем, является ли их смена рабочей. В этом случае спасатели проводят этот день, выполняя свои непосредственные профессиональные обязанности. Сотрудники, оказавшиеся на дежурной смене, устраивают небольшой праздник в кругу коллег, поздравляют друг друга и дарят символические подарки и сувениры.

В крупных отрядах распространена традиция награждения особо отличившихся работников, проведения торжественных мероприятий. В некоторых случаях руководство принимает решение присвоить внеочередные звания некоторым спасателям в этот день. Не обходится и без празднования в кругу семьи, при этом каждый проводит его по собственному усмотрению – в ресторане, на концерте или в уютной домашней обстановке.

В некоторых рабочих коллективах принято устраивать выездные мероприятия, проводя торжество в коттеджах, на зимней рыбалке или за игрой в пейнтбол. Зачастую для сотрудников МЧС устраивают в их честь праздничный концерт.





Итог

День спасателя в 2025 году – это важный праздник, направленный на то, чтобы отдать дань уважения представителям этой благородной профессии. Если среди ваших знакомых есть сотрудники МЧС, обязательно поздравьте их с этим торжеством и дайте понять, насколько значима их работа.