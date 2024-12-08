Лучшие фильмы ужасов 2025 года: самые ожидаемые и уже вышедшие хорроры

Страх – это та эмоция, которую мы любим испытывать на безопасной дистанции, и именно за умелое обращение с ней ценятся хорроры. В нашем списке самых лучших фильмов ужасов 2025 года собраны картины, которые заставят содрогнуться даже бывалых поклонников жанра. Они покажут, как современные режиссеры мастерски играют с напряжением, неожиданными поворотами и знакомыми приемами.

Топ-7 лучших фильмов ужасов 2025 года

Орудия

Дата премьеры : 6 августа

: 6 августа Жанр : Ужасы, детектив, триллер

: Ужасы, детектив, триллер Страна : США

: США Возрастное ограничение : 18+ (только для взрослых)

: 18+ (только для взрослых) Режиссер : Зак Креггер

: Зак Креггер Актерский состав : Джулия Гарнер, Джош Бролин, Олден Эренрайк, Остин Абрамс, Бенедикт Вонг

: Джулия Гарнер, Джош Бролин, Олден Эренрайк, Остин Абрамс, Бенедикт Вонг Рейтинг IMDb : 7,6

: 7,6 Рейтинг Кинопоиск: 7,1





В небольшом американском городке происходит очень странное и необъяснимое событие – несколько учеников начальной школы исчезают в неизвестном направлении. Лишь один из школьников класса приходит утром на занятия, но ничего не может рассказать о произошедшем. Так как полиция оказалась бессильной в поисках, гнев родителей падает на молодую учительницу, взявшую на себя обязанности по руководству классом. Чтобы разобраться в ситуации и восстановить свою репутацию, девушка просит помощи в поисках у своего бывшего и, по совместительству, полицейского.

Верни её из мёртвых

Дата премьеры : 29 мая

: 29 мая Жанр : Ужасы

: Ужасы Страна : Австралия

: Австралия Возрастное ограничение : 18+

: 18+ Режиссеры : Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу

: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу Актерский состав : Билли Бэррэтт, Салли Хокинс, Миша Хейвуд, Джона Рен Филлипс, Стефен Филлипс

: Билли Бэррэтт, Салли Хокинс, Миша Хейвуд, Джона Рен Филлипс, Стефен Филлипс Рейтинг IMDb : 7,2

: 7,2 Рейтинг Кинопоиск: 6,8





Лишившись отца, Энди и его слабовидящая сестра Пайпер решают временно пожить у своей приемной матери Лоры в загородном доме. Женщина тоже недавно потеряла близкого человека – ее дочь погибла из-за несчастного случая, и теперь в одиночку воспитывает мальчика по имени Оливер. Новая семья кажется Энди и Пайпер совершенно нормальной, пока они не узнают зловещую правду.

Пункт назначения: Узы крови

Дата премьеры : 29 апреля

: 29 апреля Жанр : Ужасы

: Ужасы Страна : США

: США Возрастное ограничение : 18+

: 18+ Режиссеры : Зак Липовски, Адам Б. Стейн

: Зак Липовски, Адам Б. Стейн Актерский состав : Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес, Ричард Хэрмон, Риа Килстедт, Тони Тодд

: Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес, Ричард Хэрмон, Риа Килстедт, Тони Тодд Рейтинг IMDb : 6,8

: 6,8 Рейтинг Кинопоиск: 6,8





Список новых фильмов ужасов 2025 года пополнило продолжение знаменитой серии о неотвратимости судьбы. Студентка Стефани Рейес уже несколько месяцев мучается от кошмаров, в которых она видит обрушение ресторана. Девушка подозревает, что это как-то связано с ее семьей, поэтому пытается найти свою бабушку Айрис и разобраться в ситуации. Женщина рассказывает, что ей удалось обмануть саму Смерть в той катастрофе. Приход Стефани оказывается для Айрис роковым. Теперь Смерть начинает исправлять ошибки, забирая всех тех, кто не должен был родиться в этой семье.

Грешники

Дата премьеры : 16 апреля

: 16 апреля Жанр : Ужасы, драма, триллер, боевик

: Ужасы, драма, триллер, боевик Страна : США

: США Возрастное ограничение : 18+

: 18+ Режиссер : Райан Куглер

: Райан Куглер Актерский состав : Майкл Б. Джордан, Майлз Кэйтон, Вунми Моссаку, Джек О’Коннелл, Хейли Стайнфелд

: Майкл Б. Джордан, Майлз Кэйтон, Вунми Моссаку, Джек О’Коннелл, Хейли Стайнфелд Рейтинг IMDb : 7,9

: 7,9 Рейтинг Кинопоиск: 6,7





После длительного отсутствия близнецы Смоук и Стек возвращаются в родные края, чтобы начать жизнь с чистого листа. За свою жизнь братья успели и повоевать, и поучаствовать в криминальной жизни Чикаго. Теперь им хочется спокойствия и стабильности. Вернувшись домой, близнецы выкупают амбар, чтобы вместо него основать свой собственный бар с выпивкой и блюзом. Но оказалось, что музыка нравится не только рабочим плантации, но и древнему бессмертному злу. Теперь братья вынуждены снова бороться за свое выживание.

Одно целое

Дата премьеры : 26 января

: 26 января Жанр : Ужасы, фантастика, мелодрама

: Ужасы, фантастика, мелодрама Страна : Австралия, США

: Австралия, США Возрастное ограничение : 18+

: 18+ Режиссер : Майкл Шэнкс

: Майкл Шэнкс Актерский состав : Дэйв Франко, Элисон Бри, Дэймон Херриман, Миа Мориссей, Карл Ричмонд

: Дэйв Франко, Элисон Бри, Дэймон Херриман, Миа Мориссей, Карл Ричмонд Рейтинг IMDb : 6,7

: 6,7 Рейтинг Кинопоиск: 6,4





Милли и Тим переезжают из миллионника в небольшой провинциальный городок, где хотят начать новую жизнь. После череды неприятных событий партнеры начали отдаляться друг от друга. Во время прогулки по лесу пара проваливается в пещеру и там проводит всю ночь. Выбравшись лишь на следующий день, Милли и Тим начинают осознавать, что их сильно тянет друг к другу. Буквально.

Обезьяна

Дата премьеры : 12 февраля

: 12 февраля Жанр : Ужасы

: Ужасы Страна : Великобритания, США

: Великобритания, США Возрастное ограничение : 18+

: 18+ Режиссер : Оз Перкинс

: Оз Перкинс Актерский состав : Тео Джеймс, Колин О’Брайэн, Кристиан Конвери, Татьяна Маслани, Роэн Кэмпбелл

: Тео Джеймс, Колин О’Брайэн, Кристиан Конвери, Татьяна Маслани, Роэн Кэмпбелл Рейтинг IMDb : 5,9

: 5,9 Рейтинг Кинопоиск: 6,0





Список самых страшных фильмов 2025 года пополнила кинолента, снятая по мотивам одноименного рассказа короля ужасов Стивена Кинга. Маленькие близнецы Билл и Хэл находят заводную игрушку-обезьянку в старых вещах своего отца, который бесследно исчез. Играя, они запускают механизм и выпускают наружу древнее зло. Лишившись матери из-за несчастного случая, братья понимают истинную причину случившегося. Они решают избавиться от демонической игрушки, надежно ее прячут, после чего расходятся по жизни разными путями. Спустя годы, события начинают повторяться, а значит, Биллу и Хэлу придется объединиться и забыть старые обиды для борьбы со злом.

Гадкая сестра

Дата премьеры : 23 января

: 23 января Жанр : Ужасы, драма

: Ужасы, драма Страна : Норвегия, Дания, Румыния, Польша, Швеция

: Норвегия, Дания, Румыния, Польша, Швеция Возрастное ограничение : 18+

: 18+ Режиссер : Эмили Блихфельдт

: Эмили Блихфельдт Актерский состав : Лиа Матильда Скор Мюрен, Ане Даль Торп, Теа Софи Лох Несс, Исак Калмрот, Мальте Гордингер

: Лиа Матильда Скор Мюрен, Ане Даль Торп, Теа Софи Лох Несс, Исак Калмрот, Мальте Гордингер Рейтинг IMDb : 7,0

: 7,0 Рейтинг Кинопоиск: 6,7





В числе уже вышедших ужасов в 2025 году оказался европейский представитель боди-хорроров, а также необычное переосмысление известной сказочной истории. Лишившись мужа, Ребекка остается без денег и вынуждена в одиночку заботиться о своих дочерях и о красавице падчерице Агнес. Чтобы решить финансовые вопросы, женщина планирует выдать старшую Эльвиру, которая уже достигла совершеннолетия, за принца Джулиана. Девушка совсем не соответствует стандартам красоты, однако готова пойти на радикальные меры, чтобы стать той, кого выберет принц. И на пути к этой цели Эльвире придется пройти через многое.

Подведем итог

Лучшие фильмы ужасов 2025 года показывают, как современная киноиндустрия сочетает традиционные элементы жанра с новыми идеями. Каждая картина по-своему раскрывает потенциал жанра и показывает, как современные подходы делают хоррор живым и актуальным.