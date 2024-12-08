Православное Рождество Христово 2026: история и традиции праздника

День, когда появился на свет Спаситель, для православных верующих является вторым по важности праздником после Пасхи. Православное Рождество Христово в 2026 году будет сопровождаться традициями, существующими с давних времен, торжество станет особенно светлым и радостным. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его появления, об обычаях, приметах и поверьях, связанных с ним.

Когда отмечают Рождество Христово 2026 в России

Торжество ежегодно празднуют в одну и ту же дату – 7 января. В 2026 году Рождество Христово выпадает на среду, однако официально будет выходным днем. Эта дата установлена согласно юлианскому календарю, ее придерживаются в православии. Стоит отметить, что католики и протестанты отмечают этот праздник в другую дату – 25 декабря.





История праздника

История появления данного торжества тесно связан со Священным Писанием, которое говорит о том, что именно в этот день Христос родился на свет. Это произошло в Вифлееме, куда отправилась мать Иисуса Мария вместе со своим супругом Иосифом. В тот период власть объявила перепись населения, и они собирались прибыть к месту назначения. Место для ночлега в пути они найти не смогли, поэтому решили заночевать в пещере, предназначенной для домашнего скота. Именно здесь и появился на свет Иисус.

Важно отметить, что за шесть столетий до этого события в Ветхом Завете появилось пророчество, гласившее о том, что в мир придет Спаситель. Об этом вспомнили волхвы, увидевшие в небе Вифлеемскую звезду, посчитали это знаком и отправились в пещеру с целью поклонения младенцу и вручения ему подарков.

На тот момент правителем в Иудее был царь Ирод. Он решил избавиться от младенца, которому пророчилось стать царем. Однако найти мальчика не удалось, поэтому Ирод приказал уничтожить всех детей мужского пола, возраст которых составлял менее двух лет. Иосифу явился ангел, предупредивший его об опасности, поэтому мужчина вовремя спрятал свою семью.

В России праздновать Рождество стали после того, как состоялось крещение Руси, начиная с X столетия. При этом до начала XIX века торжество не отмечали массово. Впоследствии в стране переняли традиции из европейских стран: проводить ярмарки и украшать дома елками, под которые клали подарки. С приходом советской власти было решено запретить символы Рождества, в том числе и елки в домах. Традиция возобновилась в послевоенные годы, однако теперь хвойное дерево стало ассоциироваться с Новым годом. Официальное возвращение Рождества в Россию состоялось в 1991 году.





Традиции и обычаи Рождества

Светлый праздник сопровождается традициями, имеющими особое значение для православных верующих. В этот день принято ходить в гости и дарить близким подарки, проводить мероприятия для детей. Накануне торжества завершается строгий пост, являющийся довольно длительным, его начало приходится на 28 ноября, а окончание на 6 января. Поэтому у верующих существует своя традиция, когда отмечать православное Рождество, – в ночь с 6-го на 7-ое января. В это время в храмах устраивают службы, после завершения которых вносят изображение Вифлеемской звезды. После этого православные собираются дома за праздничным столом.

Людей, находящихся за праздничным столом, должно быть четное количество. Если одного человека не хватает, нужно поставить дополнительный прибор.

На протяжении трех дней, 7 по 9 января, хозяйки воздерживаются от домашней уборки и других дел, таких как стирка и шитье. К Рождеству принято расставлять по дому фигурки ангелов и зажигать свечи.

К числу давних обычаев относится исполнение колядок, которые поют после того, как все попробовали кутью. Колядующие ходят по домам в нарядных костюмах и принимают сладости и деньги.





Что готовят на Рождество

Празднование торжества за столом начинается 6 января, когда на ужин принято подавать 12 постных блюд – по количеству апостолов, присутствовавший на Тайной Вечере. Трапезу следует начинать после того, как на небе восходит первая звезда, знаменующая Рождение Христа. Первое блюдо, с которого начинается Сочельник, – это кутья, каша, приготовленная из риса или пшеницы с орехами, маком, медом. В качестве праздничного напитка вступает узвар из сухофруктов. Другими распространенными блюдами являются салаты из овощей, пироги с капустой или картофельной начинкой, грибы, жареная рыба, соленья, вареники, постная выпечка и блины, печеные яблоки.

Днем 7 января, после завершения поста, на стол можно подавать мясные блюда. При этом алкогольные напитки следует употреблять в умеренном количестве.





Приметы и поверья на Рождество

С праздником связаны многочисленные приметы и поверья, на которые следует обратить внимание, отмечая православное Рождество и в 2026 году:

Звездное ясное небо на Сочельник предвещает богатый урожай.

Хорошая примета – снег, выпавший 7 января утром. Он является предвестником прибыли и успеха в предстоящем году.

Утром 7 января лучше будет, если в дом первым войдет мужчина, это является знаком благополучия. Если это окажется женщина, то следует ждать неудач. Появившиеся на пороге старики предвещают долгую жизнь.

Рождество не следует праздновать одному, поскольку есть риск оказаться без поддержки близких людей в предстоящем году. Лучше всего, если вы пригласите на торжество много гостей, однако это должны быть люди, вызывающие положительные эмоции.

Если у вас есть домашние питомцы, их нужно хорошо накормить, чтобы привлечь к себе удачу в финансовой сфере.





Подведем итог

Православное Рождество Христово в 2026 году – это светлый праздник, сопровождающийся добрыми традициями. Обязательно проведите это торжество в кругу семьи и получите радостные и положительные эмоции в этот день.