Что нельзя готовить на Новый год 2026: список блюд и продуктов, которые следует исключить

Главный зимний праздник – это одно из самых ожидаемых событий для каждой семьи. Вне зависимости от того, собираетесь ли вы встретить торжество в тесном кругу близких людей или собрать большую компанию, составление праздничного меню остается очень актуальным вопросом. При этом необходимо знать не только, что нужно подавать на стол, но и что нельзя готовить на Новый год 2026. В этой статье Клео.ру предлагает вам рассмотреть список запрещенных блюд и продуктов, которые буквально противопоказаны в год Красной Огненной Лошади.

Что нельзя ставить на новогодний стол 2026

Как известно, символом 2026 года станет Огненная Лошадь. Это животное ассоциируется с энергией и динамичностью, поэтому новогодние блюда также должны нести соответствующее настроение. Многие верят, что правильно подобранные продукты, присутствующие на новогоднем столе, привлекут благосклонность символа года и вызовут его расположение. Это значит, что предстоящий год пройдет удачно, принесет достаток и успех. Далее Клео.ру предлагает вам вместе разобраться с тем, что нельзя ставить на стол в новогоднюю ночь.





Тяжелое мясо

К этой категории относится баранина, свинина, жирные колбасы. Конечно же, под запретом и конина. Если вы поставите на стол запеченную свиную рульку или ребрышки, это, несомненно, вызовет ощущение сытости, но в то же время и перегрузки. Такие блюда никак не соответствуют подвижной энергии символа года. Также стоит избегать на столе избытка жареного и жирного, что создаст тяжесть в желудке и не лучшим образом отразится на пищеварении.





Курица

Казалось бы, лучший выбор, чтобы заменить тяжелое мясо, – это курица. Однако все не так уж просто, если полагаться на мнение астрологов. Дело в том, что этот продукт ассоциируется с земным символом, что противоречит энергии Лошади, воплощающей пространство и свободу. Более того, курица символизирует суету и мелкие заботы, поэтому в предстоящем году есть риск получить пустые хлопоты, задержки в важных делах и неудачи в финансовой сфере.

По мнению астрологов, при выборе блюд из птицы лучше отдать предпочтение индейке или утке, которые являются символами изобилия. Прекрасным решением будет сочетать их с орехами, фруктами, овощами, особенно яркого красного или оранжевого цвета. Это, несомненно, понравится Красной Огненной Лошади, и вы можете рассчитывать на ее положительное влияние.





Рыба

Для любителей рыбных блюд станет неутешительной новостью факт, что нельзя есть рыбу на Новый год 2026. Это объясняется тем, что рыба относится к водной стихии, которая "гасит" пламя, ассоциирующееся с символом Лошади. Подобные блюда способны снизить вашу энергию и ослабить финансовый успех. Астрологи не рекомендуют ставить на стол лосось, сельдь, треску. А вот красная икра разрешается и даже приветствуется, поскольку она несет энергетику жизни.





Тяжелые салаты

Такие блюда, сдобренные тяжелыми промышленными заправками наподобие майонеза, станут не лучшим выбором для новогоднего стола 2026 года. Впрочем, вы можете подать любимое всеми оливье, но облегчить его, заправив йогуртом или сметаной. Всячески приветствуются легкие овощные салаты, приправленные лимонным соком, оливковым или растительным маслом.





Консервы и полуфабрикаты

Такие продукты, имеющие "искусственный" вкус, не будут гармонировать с атмосферой домашнего тепла, которое так ценит Лошадь. Как известно, символ 2026 года предпочитает натуральность, поэтому лучшим выбором будет отдать предпочтение домашним блюдам собственного приготовления, в состав которых войдут свежие продукты.





Слишком тяжелые десерты

В этом году при создании сладкого стола лучше отказаться от многоярусных тортов, сдобренных масляным кремом, и пирожных с аналогичным составом. Великолепным выбором станут легкие фруктовые десерты, ягодные желе, печеные яблоки, приправленные орехами, медом, изюмом. При подборе фруктов рекомендуется отдавать предпочтение ярким красным, желтым, оранжевым оттенкам.





Избыток соли и острых специй

Маринованные овощи и грибы, соленья противоречат сдержанности и мягкости, которые ценит Лошадь. Приправы стоит использовать не слишком острые и в умеренных количествах. Лучшим решением станет свежая зелень, которой можно приправлять многие блюда.





Крепкий алкоголь

Коньяк и водка – не лучшее решение при выборе напитков для праздничного новогоднего стола в 2026 году. Рекомендуется отдавать предпочтение легким винам. Также можно поставить на стол фруктовые соки теплых оттенков – гранатовый, вишневый, персиковый, виноградный.





Итог

Теперь вы знаете, что нельзя готовить на Новый год 2026, и от чего нужно отказаться при составлении меню, чтобы не отпугнуть удачу. Если вы хотите привлечь в свой дом благополучие и успех, отдайте предпочтение тем блюдам, которые понравятся Красной Огненной Лошади.