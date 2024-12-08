Рождественский сочельник в 2026 году: история праздника, традиции и приметы

Рождество Христово – один из самых почитаемых праздников среди православных верующих. Как известно, его ежегодно отмечают 7 января. Однако не менее важен и день, который предшествует данному торжеству. Это Рождественский сочельник, который в 2026 году будет сопровождаться разнообразными традициями, сложившимися на протяжении длительного периода времени. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его появления, обычаях, приметах и поверьях, а также о блюдах, которые принято подавать на праздничный стол.

Когда отмечают Рождественский сочельник 2026

Для торжества установлена дата, которая не меняется из года в год, – 6 января. Она соответствует юлианскому календарю, которым принято руководствоваться в православии. В этот вечер верующие традиционно собираются за праздничным столом, а на следующий день, 7 января, празднуют Рождество. В этом году Сочельник выпадает на вторник.





История праздника

События, которыми характеризуется Сочельник перед Рождеством, нашли свое описание в Новом Завете, а также в Евангелии от Луки и от Матфея. В данных источниках его принято считать днем, когда ожидалось появление на свет Иисуса. Мать и отец Христа, Мария и Иосиф, отправились в Вифлеем, чтобы принять участие в переписи, которую должны были сделать по велению кесаря. Им пришлось переночевать в пещере, предназначенной для домашнего скота, и именно в это время Марии пришло время родить. В этот момент путешествующим пастухам явился ангел, известивший их о рождении Спасителя. Чтобы посмотреть на него своими глазами и почтить его, волхвы отправились к младенцу, при этом они шли за звездой, ярко сиявшей в небе.

В России праздновать Рождество и предшествующий ему Сочельник начали после того, как произошло крещение Руси. При этом изначально торжество отмечали 25 декабря по юлианскому календарю, что совпадало с датой, которой руководствовалась византийская церковь.

В 1918 году советскими властями было постановлено перейти на григорианский календарь. Однако в русском православии предпочли придерживаться старых традиций. Исходя из этого, и было установлено, когда отмечать Рождественский сочельник и Рождество. Датой первого праздника стало 6 января, а второго – 7 января, что соответствовало юлианскому календарю, отличавшегося от григорианского на 13 дней.





Традиции Рождественского сочельника

Традиции праздника тесно связаны с происхождением слова, означающего, что такое "Сочельник". Оно появилось от слова "сочиво", означающего блюдо, которое было принято подавать и есть на праздниках, как на сочельник, так и на Масленицу. Также оно присутствовало и на похоронах. Сочиво – это блюдо, приготовленное из вареных зерен овса, ржи или пшеницы. В него добавляли орехи, мед и ягоды.

Сочельник принято проводить в кругу семьи и близких людей, собираясь за праздничным столом. При этом верующие ожидают, пока на небе появится первая звезда, символизирующая появление на свет Христа. Во многих семьях распространена традиция дарить в этот вечер или на следующий день подарки, которые полезны в повседневной жизни или связаны с религиозной тематикой, к примеру, это духовная литература или иконы.

В Сочельник многие верующие отправляются в храм на службу. При этом православные стремятся причаститься. Важно помнить о правилах, которые необходимо соблюдать перед причастием – придерживаться поста и исповедоваться.

Особые традиции существуют и в других странах. К примеру, в Сербии принято сжигать полено, известное под названием "бадняк". Оно символизирует костер, который волхвы разожгли вифлеемской пещере, где происходило рождение Спасителя. В Болгарии полено горит в очаге всю ночь, это делается, чтобы защитить дом от злых сил и привлечь в него благополучие.





Что готовят на Сочельник

Праздничный ужин должен состоять из 12 постных блюд, что соответствует числу апостолов. Мясо и прочие скоромные продукты разрешается употреблять лишь после того, как прошла рождественская служба. Традиционным блюдом в Сочельник считается кутья – каша, сваренная из риса или пшеницы и приправленная орехами, медом, изюмом, маком. Также на столе обязательно присутствует узвар, сделанный из сухофруктов. Примерами других постных блюд могут служить овощные салаты, блины, пироги с картошкой и капустой, жареная или запеченная рыба.

Приметы и поверья на Сочельник

С вечером 6 января связаны многочисленные приметы на Сочельник. Так, например, нужно было следить за погодой. Если небо ясное и звездное, стоит ожидать хороший урожай. Если идет снегопад или метель, то весна будет ранней и теплой. Оттепель, напротив, сулила поздний приход весны и холодную погоду в этот период.

В преддверии Рождества хозяйки наводили порядок в доме, уделяя внимание чистоте во всех углах. Скатерть на стол для праздничного ужина стелили белую, чтобы привлечь достаток. Хорошей приметой считалось разжигать в Сочельник огонь в камине или в печи, это сулило благополучие в предстоящем году.

Не обходилось в этот вечер и без гаданий, которые были особенно популярны среди молодых девушек. Считалось, что таким способом можно было узнать о своем суженом и о судьбе. Примером является гадание, которое проводилось в большой компании. На столе раскладывали определенные предметы, и девушки должны были брать их левой рукой, не глядя. Попавшаяся монета предвещала прибыль, кольцо обещало скорое замужество, а платок – огорчения.





Подведем итог

Рождественский сочельник в 2026 году – это светлый праздник с давними традициями, символизирующими семейное тепло и уют. Обязательно проведите этот вечер в кругу близких людей за праздничным ужином, уделите внимание общению с ними и порадуйте их подарками.