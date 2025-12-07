Всемирный день снега 2026: история и идеи для проведения праздника

Зимние праздники словно предназначены для того, чтобы насладиться заснеженной погодой. К их числу относится и Всемирный день снега, который в 2026 году будет направлен на привлечение людей активному зимнему отдыху, и как следствие, к здоровому образу жизни. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества и предложит идеи, как его можно провести.

Когда отмечают Всемирный день снега 2026

Для отмечания праздника предусмотрена плавающая дата, которая выпадает на третье воскресенье января. В 2026 году День снега пройдет 18 числа этого месяца. Эта дата – отличный повод для того, чтобы поучаствовать в интересных мероприятиях, активно провести время на свежем воздухе и приобщиться к здоровому образу жизни.





История появления праздника

Торжество решили учредить в 2012 году. Заслуга в его основании принадлежала Международной федерации лыжного спорта. Эта организация выступила с инициативой провести "снежные фестивали", направленные на то, чтобы как можно большее количество детей и взрослых были задействованы в соревнованиях по катанию на лыжах и сноубордах, на коньках.

Стоит отметить, что несколько ранее, в 2009 году, стартовала программа, учрежденная той же организацией и получившая название "Выведем детей на снег". Праздник, основанный в 2012 году, должен был стать ее вторым шагом. Тогда же было определено, когда отмечать Всемирный день снега. Для этого был выбран конец января, что обосновывалось тем, что в это время происходит окончание новогодних и рождественских каникул, поэтому период идеально подходит для того, чтобы привлечь внимание к горнолыжным курортам.

Когда торжество было проведено впервые, к нему приобщились свыше 20 стран. На следующий год их количество увеличилось уже до 40. При этом принять участие в празднике пожелали не только государства с обустроенными горнолыжными курортами и соответствующими традициями, но и другие страны, такие как Япония, Венгрия, Эстония, Пакистан.

Что касается России, то в этой стране праздник впервые отметили сразу в нескольких регионах. Всевозможные мероприятия организовали на таких известных горнолыжных курортах как "Абзаково", расположенный поблизости с Магнитогорском, "Бобровый лог" в Красноярске, "Роза Хутор" в Сочи. В этих местах устроили народные гуляния и красочные карнавалы, провели спортивные состязания.





Идеи, как отметить Всемирный день снега

Этот зимний праздник – прекрасная возможность, чтобы весело и активно провести время, ведь заснеженная погода полностью способствует участию в разнообразных интересных мероприятиях. Во многих населенных пунктах, как и раньше, будут проходить фестивали, посвященные этому торжеству. Праздник не обходится без катания на лыжах, санках, коньках, сноубордах.

Также можно просто поиграть снежки, слепить снеговика, построить снежный замок, получив от таких процессов не менее положительные эмоции. Подобное времяпровождение особенно подойдет для людей, не являющихся поклонниками активного отдыха. Тем не менее, это отличный повод, чтобы оздоровиться и подышать свежим воздухом. Вы можете даже просто отправиться на прогулку в парки или лес, устроить там пикник, взяв с собой бутерброды и термос с горячим чаем. Заряд бодрости и хорошего настроения при этом гарантирован.





Итог

Всемирный день снега в 2026 году – это веселый и интересный праздник, который каждый может провести в соответствии со своими предпочтениями. Зима – это прекрасное время года, позволяющее насладиться заснеженными пейзажами, почувствовать свежесть снега и принять участие в увлекательных мероприятиях, будь то активное времяпровождение или спокойная прогулка.