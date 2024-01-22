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Почему женщины откладывают жизнь на потом и как с этим бороться

Почему женщины откладывают жизнь на потом и как с этим бороться

Очень многим задумкам так и не суждено сбыться

Каждая из нас переживала периоды, которые характеризовались небывалым подъемом энергии. В такие минуты кажется, что любая задача по плечу, стоит лишь приложить небольшие усилия. К сожалению, часто намерения не претворяются в жизнь. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, почему представительницы прекрасного пола нередко откладывают жизнь на потом, и какие механизмы помогают бороться с этим синдромом.

Что мешает добиваться поставленных целей


Психологи очень часто советуют прописывать цели и задачи на определенный период: на полгода/ год/ пять/ 20 лет. Но многие игнорируют эту рекомендацию, считая ее бессмысленной. Мол, я и так знаю, что мне нужно, зачем это записывать на бумагу. Такой подход не верен, так как намерения, оставшиеся только в голове – всего лишь мечты. Когда они приобретают физическую форму хотя бы в виде слов на листе бумаги, многое меняется. Одной из причин недостижимости целей является то, что они так и не получают видимую форму, а остаются бороздящими в голове фантазиями.

Еще одной серьезной проблемой является неумение расставлять приоритеты. Когда наступает время действовать в трудовой сфере, но это требует концентрации и определенных вложений (психологических, профессиональных, эмоциональных), девушка часто пытается найти отговорки. Мол, сейчас отношения с любимым разладились, лучше больше времени уделять ему. Или дети находятся в том возрасте, когда им особенно нужна любовь мамы. На самом деле, это всего лишь попытка улизнуть от себя, чтобы продолжить плыть по течению. Другой пример – очень хочу похудеть, но сейчас мне нездоровится, так что буду есть побольше, чтобы выздороветь. Или пора налаживать личную жизнь, но в последнее время столько задач на работе, займусь этим потом.

Как бороться с синдромом «сделаю это завтра/ через год»


Во-первых, важно понять, чего вы действительно хотите, а какие цели – всего лишь праздные фантазии. Не стоит пренебрегать советами психологов, которые давно изучают эту сферу. Сядьте за стол и наконец-то распишите цели и задачи. Сначала можете указать на бумаге все, что приходит в голову. Затем хорошенько проанализируйте написанное, уберите лишнее и разбейте задачи по срокам выполнения. Важно ставить перед собой выполнимые цели, но и особо скромничать не стоит.

Запомните, что отговорки в стиле «сейчас есть время только на работу/ только на семью/ только на спорт» – не имеют под собой оснований. Если вы находитесь в нормальном, здоровом состоянии, у вас точно хватит ресурсов на трудовую деятельность, личную жизнь и заботу о своем внешнем виде. Тем более, что все эти сферы взаимосвязаны.

Представьте, как изменится ваша жизнь, когда вы наконец-то реализуете задуманное. Также не забывайте, что успехи в одной области тянут за собой и другие сферы жизни. Став красивой и подтянутой спортсменкой, вы будете вызывать больше восхищения у мужчин или снова станете желанной для мужа. Успехи на работе повышают самооценку, которая дает дополнительную энергию и позволяет добиваться более амбициозных целей. Жизнь не такая длинная, чтобы тратить ее на пустые фантазии. Старайтесь каждый день проживать с толком. Конечно, иногда можно дать себе расслабиться. Но в любом вопросе важна мера.

22 января 2024, 15:05
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

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