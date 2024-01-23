Когда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы

Каждая женщина хоть раз в жизни наверняка сталкивалась с лишенными всякого такта вопросами о том, когда она собирается выйти замуж или заводить детей. Очевидно: если брак не заключен, а наследники так и не появились, на то есть уйма серьезных причин, которые не будешь обсуждать с каждым встречным-поперечным. Но люди часто не задумываются о нормах приличного поведения. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как реагировать на бестактные вопросы, чтобы слышать их как можно реже.



Отшутиться

Если не хотите обижать вопрошающего – (например, о долгожданных правнуках спрашивает любимая бабушка), можете отшутиться. На вопрос о замужестве ответьте, например, что вот уже три года выбираете платье, да никак не можете подобрать подходящее под ваши бездонные глаза. На соответствующий вопрос о детях можете сказать, что займетесь этим вплотную, как только определитесь с именами для всех пяти наследников, о которых мечтаете. Такой веселый ответ не выглядит грубо, но тонко намекает, что вы не желаете обсуждать подробности столь интимных вопросов.

Вопросом на вопрос

Первый метод хорошо применим, когда с лишними вопросами лезут близкие люди, обижать которых совсем не хочется. Разумеется, дорогая сердцу бабуля думает только о вашем счастье и ничего плохого в виду не имела. А вот когда праздное любопытство проявляют посторонние люди, здесь можно не так сильно церемониться. Вежливым, но четко демонстрирующим ваше нежелание обсуждать личную тему будет ответ «вопросом на вопрос». Например, если у вас спрашивают, когда же вы пойдете замуж, ответьте: «А вы с какой целью интересуетесь?». Обычно такой ответ ставит собеседника в неудобное положение, он смущается и прекращает приставать к вам с назойливыми расспросами.

Выплеснуть эмоции

Отучить человека задавать людям бестактные вопросы можно за счет выплеска эмоций. Сильнее всего людей обижают вопросы о детях, когда они тщетно пытаются завести наследников. Если чувствуете потребность, можете в подробностях рассказать любопытствующему, почему вам до сих пор не удалось родить. Поверьте, человеку будет очень стыдно, когда он поймет, что затронул болезненную тему (например, в том случае, если забеременеть не получается).

Шоковая терапия

Иногда нелишним будет поставить болтунов на место резким, невежливым ответом. Например, если замужняя дамочка опять прилюдно будет выяснять у вас, когда вы собираетесь под венец, с невозмутимым видом ответьте ей, что как только Иван Иванович (называете имя мужа болтушки) разведется со своей излишне любопытной женой и окажется свободен, вы обязательно затащите его в ЗАГС. Возможно, после этого некоторые сочтут, что вы способны на хамство, однако приставать с такими неделикатными вопросами к вам точно перестанут.