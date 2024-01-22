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Как завести новые отношения и не поддаваться манипуляциям бывшего парня

Как завести новые отношения и не поддаваться манипуляциям бывшего парня

Часто людям сложно отпускать друг друга

Когда отношения закончились, каждая сторона испытывает глубокие негативные эмоции. Обычно одному человеку сложнее отпустить бывшего партнера, и он может пойти на всевозможные ухищрения, чтобы лишить покоя экс-половинку. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как не поддаваться манипуляциям бывшего парня и спокойно выстраивать новые отношения.

Использует шантаж


Когда человек находится в отчаянии, он готов на самые разные манипуляции. Нередко психологически нестабильные молодые люди начинают шантажировать бывшую девушку, заявляя, что если она заведет новые отношения, то он навредит себе – мол, без экс-возлюбленной свою жизнь не представляет.

В такой ситуации нельзя поддаваться на откровенный шантаж. Не забывайте, что вы несете ответственность только за собственную жизнь. Обычно такие угрозы со стороны молодого человека не имеют под собой серьезных оснований. Однако, если чувствуете, что проблема есть, расскажите о происходящем близким людям парня или его родственникам, возможно молодому человеку следует пообщаться с психологом. Главное, не тратить на разборки много времени и заниматься своей жизнью.

Не дает строить новую жизнь


Бывает мужчины даже после окончательного разрыва будто по привычке пытаются контролировать экс-возлюбленную. Сложнее всего, если после отношений остались общие дети. Обычно наследники живут с мамой, и это не должно значить, что женщина через детей также привязана и к бывшему мужу. Например, он может попытаться запретить вам переехать в другой город.

Если у вас есть общие дети, самое главное – научиться договариваться. Постарайтесь спокойно обосновать, почему хотите сменить место жительства. Однако, если выстроить диалог невозможно, ориентируйтесь на то, что удобно и комфортно для вас и ребенка. Нельзя подстраивать жизнь под бывшего возлюбленного. Необходимо полностью сконцентрироваться на выстраивании новых отношений и налаживании своей жизни.

Пытается восстановить отношения


Если несмотря на окончательность принятого решения, парень все равно периодически пытается вас вернуть, это, скорее всего, тоже манипуляция. Отношения, которые полностью развалились, вряд ли ему нужны, мужчине просто приятно дергать вас за ниточки и смотреть на реакцию.

В таком случае важно помнить, что бывший парень – далеко не единственный мужчина на этой планете. Вокруг вас достаточно молодых людей, которые способны подарить счастье, покой и стабильность. Хорошенько подумайте, что на самом деле руководит «вечно возвращающимся» парнем. Скорее всего, ни о каких высоких чувствах речь не идет. Также вспомните, сколько драгоценного времени было потрачено на разборки с бывшим. Вряд ли он достоин такого количества внимания. Чаще ходите на свидания и общайтесь с друзьями. Новая любовь может поджидать вас, пока вы тратите время на выяснение больше не существующих отношений с бывшим.

22 января 2024, 14:56
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

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