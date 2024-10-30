Лучшие онлайн-кинотеатры 2024 - топ платформ для просмотра фильмов и сериалов

Всегда приятно провести время за просмотром любимого фильма или сериала, и в этом деле могут помочь онлайн-кинотеатры. Такие интернет-ресурсы предоставляют доступ к собственной библиотеке фильмов в хорошем качестве и с переводом. Клео.ру предлагает разобраться, какие онлайн-кинотеатры считаются лучшими в 2024 году и доступны в России.

Топ-7 лучших онлайн-кинотеатров 2024 года

Онлайн-кинотеатры – это очень удобный и легальный способ насладиться любимыми кинолентами. Нет никакой необходимости стоять в очереди за билетами, да и посторонний зритель не помешает просмотру своими комментариями. А главное, обстановка будет максимально комфортной, ведь смотреть фильмы можно дома. Рейтинг онлайн-кинотеатров поможет выбрать для себя наиболее удобный и доступный способ, а также укажет на особенности таких ресурсов.

IVI

ИВИ является одним из самых известных и масштабных российских онлайн-кинотеатров. Он предлагает огромный выбор различных фильмов, сериалов, мультфильмов и телепередач. Каталог регулярно пополняется новинками отечественного и зарубежного кинематографа, и некоторые проекты выходят даже в день премьер.

Стоимость месячной подписки – 399-899 рублей (чем дороже цена, тем обширнее будет библиотека).

К преимуществам ИВИ относят обширную перечень киноматериалов, наличие эксклюзивных продуктов, качество воспроизведения до 4К, удобный интерфейс и наличие бесплатного режима с рекламой.

Самыми серьезными недостатками является высокая стоимость подписки с максимальным доступом, плохо реализованная синхронизация между разными устройствами, отсутствие регулирования скорости.

Premier

Premier – это не только сервис для просмотра фильмов, сериалов и мультфильмов, но и крупная площадка для показа телешоу и спортивных программ. Компания участвует в производстве таких проектов и предлагает своим зрителям ознакомиться с эксклюзивным контентом первыми.

Подписка на месяц стоит 199-449 рублей.

Преимуществами онлайн-кинотеатра называют наличие эксклюзивных проектов, которые не удастся посмотреть на других ресурсах, широкий ассортимент отечественных фильмов, множество спортивных телепередач, удобство использования и наличие пробного 14-дневного периода (за 1 рубль).

К недостаткам относят относительно небольшой выбор зарубежного контента, высокая стоимость подписки (при полном доступе и подключении спортивного тарифа), недостаточно качественная синхронизация между устройствами, нет возможности выбрать качество.





Amediateka

Этот онлайн-кинотеатр знают многие любители сериалов. Именно там собраны почти все отечественные и зарубежные многосерийные проекты. Впрочем, там нашлось место и фильмам, но в несравнимо меньшем количестве. Если сериалы находятся в приоритете, то на Amediateka следует обратить внимание в первую очередь.

Месячная подписка на онлайн-кинотеатр составляет 600 рублей. Годовой абонемент обойдется зрителям в 4999 рублей, что значительно дешевле помесячной оплаты.

Преимуществами Amediateka являются доступ к огромной базе зарубежных сериалов, в том числе и с ранним доступом, высокое качество воспроизведения (до 4К) и перевода, наличие семейного доступа и использование совместно с другими онлайн-кинотеатрами.

Недостатками являются высокая стоимость, небольшое количество отечественных проектов, отсутствие функций регулирования скорости просмотра, частое изменение ассортимента из-за санкций.

Старт

Этот онлайн-кинотеатр относительно молодой, но уже успел заработать хорошую репутацию. Он предоставляет доступ к некоторым эксклюзивным проектам, увидеть которые вряд ли удастся на других платформах. Удобный интерфейс и адаптивность делают его удобным для использования на разных устройствах.

Подписка на месяц обойдется в 499 рублей, а абонемент на год стоит 2990 рублей (249 рублей в месяц).

Из «плюсов» выделяется наличие эксклюзивного контента, удобство использования, возможность смотреть офлайн (если предварительно загрузить материалы), наличие скидок при оформлении подписки на длительный период, система рекомендаций на основе просмотренных фильмов.

Высокая стоимость подписки (при ежемесячной оплате), меньший ассортимент по сравнению с крупными онлайн-кинотеатрами.





Wink

Эта мультимедийная платформа, созданная при поддержке «Ростелекома», предлагает своим пользователям доступ к большой библиотеке фильмов, сериалов и мультфильмов как отечественного производства, так и зарубежного. Главной фишкой интересна людям, которые часто путешествуют и предпочитают смотреть фильмы в дороге, благодаря функции загрузки и просмотра офлайн.

Стоимость подписки зависит от срока и тарифа: от минимального за 199-299 рублей в месяц (за доступ к части библиотеки) до 399-699 (в максимальном качестве и с доступом к премьерам).

В преимущества входят огромный выбор фильмов, включая премьеры, высокое качество видео до 4К и звука, удобство использования и наличие офлайн-просмотра, скидки и специальные предложения от «Ростелекома».

К «минусам» относятся высокая стоимость премиального тарифа, проблемы с воспроизведением при высоких нагрузках на сеть, обязательная привязка по номеру телефона.

KION

Данный сервис для просмотра фильмов был создан при поддержке мобильного оператора «МТС». Компания предлагает совместные тарифы и для связи, и для просмотра онлайн. Несмотря на свой молодой возраст, ассортимент платформы может посоревноваться с топовыми проектами.

Стоимость ежемесячной подписки – от 199 до 599 рублей.

Обратите внимание! Цена может меняться владельцами онлайн-кинотеатров в любое время по усмотрению своих владельцев. Клео.ру рекомендует внимательно изучить условия подписки, независимо от выбора платформы.

Плюсы: сильная интеграция в систему «МТС», хорошие скидки при покупке дополнительных пакетов услуг, наличие эксклюзивных проектов, высокое качество видео и звука, возможность скачивать и смотреть офлайн, пробный период.

Минусы: необходимость брать дополнительные тарифы для доступа к топовым проектам, плохая совместимость со старыми устройствами, частые сбои в работе приложения, обязательно подключение по номеру телефона.

Кинопоиск

Популярная база данных о кинематографе тоже входит рейтинг благодаря своему онлайн-кинотеатру. Тесное взаимодействие этих ресурсов выводит Кинопоиск на новый уровень: киноманы могут не только наслаждаться любимыми фильмами, но и находить о них много полезной информации, включая рецензии критиков и отзывы обычных зрителей.

Стоимость тарифного плана отличается в зависимости от подключения дополнительных услуг. Базовый тариф обойдется в 299 рублей в месяц, расширенная база фильмов стоит уже 399 рублей в месяц, а наличие сериалов из Амедиатеки увеличит ценник до 699 рублей в месяц.

К преимуществам онлайн-кинотеатра относятся полная интеграция в системы Яндекса, огромный выбор проектов и поддержка базы данных Кинопоиска, наличие рецензий и отзывов, бесплатный тестовый период на месяц.

Недостатки включают в себя высокую цену максимального тарифного плана (как следствие, отсутствие многих сериалов в базовой версии), частые проблемы со звуком, воспроизведением и субтитрами.





Заключение

Сфера онлайн-кинотеатров постоянно развивается, и в 2024 году список лучших платформ увеличился. Проекты отличаются своим условиями и возможностями, чтобы каждый зритель нашел для себя все необходимое.