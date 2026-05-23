Всемирный день блондинок 2026: история праздника и примеры оригинальных поздравлений

У блондинок есть не только шарм, но и собственный праздник. В 2026 году Всемирный день блондинок объединит светловолосых девушек по всему миру. Давайте вместе с Клео.ру разберемся, как появился этот день, как красиво поздравить его виновниц и кто из знаменитых блондинок оставил самый заметный след в истории.

Когда отмечают Всемирный день блондинок в 2026 году

Ежегодно 31 мая, в последний день весны, мир отмечает День блондинок. Этот праздник – прекрасный повод подчеркнуть яркость и обаяние светловолосых девушек и посмеяться над устаревшими мифами.

История Всемирного дня блондинок

Существует сразу несколько версий относительно того, как появился Международный день блондинок. Одна из них говорит о том, что инициатива в создании праздника принадлежала блондинкам из Америки, работающих адвокатами и столкнувшихся с некой дискриминацией со стороны мужчин. Последние препятствовали их карьерному росту, поскольку регулярно заявляли о низких интеллектуальных способностях блондинок. Женщины настолько устали о того, что их светлые волосы становились предметом шуток и насмешек, что решили учредить особый праздник и тем самым защитить свою честь.

Еще одна версия заключается в том, что праздник появился в США после выхода на экраны знаменитого фильма "Блондинка в законе", что состоялось в 2001 году. Спустя пару лет торжество завоевало популярность и в других странах. В России его в первый раз отметили в 2006 году. Здесь блондинки даже были удостоены специально придуманной для них награды под названием "Бриллиантовая шпилька".

В настоящее время в некоторых странах в честь праздника устраивают парады блондинок и организовывают конкурсы для них. Стоит отметить, что как женщин, так и мужчин с натуральным светлым цветом волос на Земле становится все меньше. На протяжении последних 50 лет их численность сократилась с 49 до 14 процентов от общего количества людей на планете. Это обусловлено тем, что в странах с жителями, у которых преобладает темный цвет волос, численность населения неустанно растет. Чтобы родился ребенок-блондин, необходимо, чтобы светлые волосы были у обоих родителей, поэтому такие шансы уменьшаются. Именно поэтому праздник направлен, в том числе, и на то, чтобы напомнить – натуральных блондинок и блондинов нужно особенно ценить.





Идеи поздравлений с Днем блондинок

В такой праздник как Международный день блондинок любая светловолосая красавица заслуживает, чтобы в ее адрес звучали оригинальные поздравления. Некоторые такие примеры предлагает вашему вниманию Клео.ру:

"Дорогая блондинка, золото твоих волос – настоящий лучик солнца в этой жизни! Всегда помни о своей красоте, украшай собой мир и не обращай внимание на стереотипы!"

"Желаю, чтобы переливы твоих светлых волос особенно ярко играли на солнце, а улыбка освещала все вокруг! Женского счастья, искренней любви и никогда не кончающейся белой полосы, такой же, как и цвет твоих локонов!"

"Желаю всегда оставаться воплощением красоты, нежности и утонченности! Помни, что светлый цвет волос – это дополнительная возможность подчеркнуть твою привлекательность, которой ты по праву можешь гордиться!"





Известные блондинки в культуре и кино

Многие представительницы прекрасного пола со светлым цветом волос, ставшие воплощением женственности и сексуальности, оставили неизгладимый отпечаток в культуре и кино. В число самых знаменитых блондинок вошли следующие звезды:

Мэрилин Монро – актриса, завоевавшая титул секс-символа американского кинематографа. Она покорила сердца зрителей, когда появилась на экране в роли Душечки в фильме "В джазе только девушки". Образ платиновой блондинки она примерила на себя в 1948 году и не меняла цвет волос до конца своих дней.

Грейс Келли – еще одна актриса из Америки, ставшая женой князя Монако Ренье III. После исполнения легендарной роли в фильме "Деревенская девушка" она была удостоена премии "Оскар". Свою карьеру Грейс начала в 18-летнем возрасте, когда стала работать моделью. Актриса, даже уже будучи богатой и знаменитой, продолжала делать себе укладку и макияж сама.

Брижит Бардо – культовая французская актриса, также получившая статус секс-символа. Свою первую роль она исполнила в фильме "Нормандская дыра", вышедшем на экраны в 1952 году. Актриса, добившаяся невероятного успеха, оставила карьеру в кино, основала "Фонд Брижит Бардо" и стала защищать права животных. Примечательно, что от природы она имела черный цвет волос.

Донателла Версаче – известный итальянский модельер. Она осветлила волосы в 11-летнем возрасте по совету своего брата Джанни Версаче. С тех пор светлые локоны стали ее визитной карточкой, при этом Донателла экспериментировала с оттенками, но никогда не изменяла образу блондинки.

Мадонна – американская певица, вошедшая в число величайших блондинок мира. Ее цвет волос от природы – темный, но поклонники знают ее именно в преобразившемся платиновом образе, начиная с мирового тура Blonde Ambition, состоявшегося в 1990 году.

Клаудия Шиффер – немецкая супермодель завоевала титул одной из самых красивых женщин в мире, и светлые волосы сыграли в этом не последнюю роль. Клаудия изначально хотела стать юристом, но ей было суждено стать одной из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х годов, снявшейся для более чем 700 обложек журналов.

Леди Гага – американская певица и актриса, удостоенная шести премий "Грэмми". Звезда неустанно экспериментировала с образами, но платиновый блонд неизменно оставался ее фирменным знаком.

Риз Уизерспун – одна из самых известных голливудских блондинок. Во много это было обусловлено исполнением роли в комедии "Блондинка в законе".





Итог

Всемирный день блондинок в 2026 году – это праздник, посвященный светловолосым представительницам прекрасного пола и направленный на то, чтобы подчеркнуть их красоту. Платиновый оттенок локонов в этот день – очередной повод для гордости и для того, чтобы почувствовать себя по-настоящему особенными.