День химика 2026: история и традиции праздника

Химическая промышленность на протяжении долгого времени играет важную роль для экономики страны, а труд работников, задействованных в данной сфере, особенно ценен. Чтобы подчеркнуть их значимость, был учрежден праздник – День химика, который в 2026 году смогут отметить все представители профессии. О торжестве расскажет в своей статье Клео.ру.

Когда отмечают День химика в 2026 году

Дата праздника плавающая, она меняется каждый год, поскольку выпадает на последнее воскресенье весны. В 2026 году День химика в России будут отмечать 31 мая.

История и традиции Дня химика

История возникновения химлабораторий в России берет свое начало в XVII столетии. Именно тогда стали появляться подобные простейшие учреждения. В 1718 году был основан и начал свою работу первый химический завод. Он занимался изготовлением азотной кислоты, купороса и прочих веществ.

Первая химлаборатория научно-исследовательского типа была создана в Петербурге в 1748 году. Заслуга в этом принадлежала Михаилу Ломоносову, выдающемуся ученому в данной области. Количество экспериментов, которые он провел в этой лаборатории, превысило 4 тысячи. В XIX столетии состоялся настоящий прорыв в области науки, когда состоялось открытие периодической системы химических элементов Дмитрием Менделеевым.

День химика стали праздновать значительно позже этих событий, в середине 1960-х годов. Идея принадлежала студентам Московского госуниверситета. Указ об официальном учреждении такого торжества был принят в октябре 1980 года. Тогда же утвердили, какого числа отмечать День химика, выбрав для этого дату, выпадающую на последнее воскресенье мая. В определенных населенных пунктах страны, к примеру, Дзержинске, где находится большое количество химических предприятий, данный праздник постепенно трансформировался в День города.

Торжество праздную люди, причастные к данной сфере деятельности. Это преподаватели и студенты соответствующих вузов и факультетов, работники, трудящиеся на предприятиях химической и нефтехимической промышленности. В этот день уделяется внимание организации торжественных мероприятий, чем занимается Российский Союз химиков, а местом для проведения становится один из театров Москвы. Особо отличившихся сотрудников награждают.

Кроме того, проводят всевозможные образовательные и просветительские мероприятия, такие как семинары, конференции, лекции, где обсуждаются достижения в данной области науки, а также делается акцент на значимости профессии. Специалисты в данной сфере обмениваются знаниями и опытом.





Кто такие химики и чем они занимаются

В наши дни специалисты в области химии занимаются созданием новых методов для получения продукции. Они разрабатывают всевозможные компоненты для бытовой химии, косметики, фармацевтической продукции, минеральных удобрений, применяемых в сельском хозяйстве и прочих товаров.

Особенность данной профессии заключается в том, что ее представители должны постоянно совершенствовать свои навыки, получать новые знания и применять их на практике. Чтобы работать в данной сфере, необходимо иметь высшее химическое образование или соответствующее этому направлению образование в техникуме либо колледже.

Работа химиков сопряжена с условиями труда, опасными для здоровья и жизни. Для них велик риск получить поражение печени, крови, кожи, нервной системы и других органов. Поэтому такие специалисты должны регулярно проходить медобследования и зачастую имеют право выйти на пенсию довольно рано.





Интересные факты о химии

В праздник химиков будет не лишним узнать интересные факты, связанные с этой наукой:

Водород – самый легкий и распространенный элемент. Его количество в массе всех элементов составляет порядка 75 процентов.

Гелий – единственный элемент из таблицы Менделеева, который был выявлен не на земле. Он был обнаружен при исследовании хромосферы Солнца. Он второй по легкости во Вселенной.

Прометий обладает способностью светиться в темноте.

Фтор может взаимодействовать практически со всеми веществами, при этом при соединении со многими из них возникает взрыв и горение.

Академик Вольфкович славился своими экспериментами, которые он проводил с газообразным фосфором. Из-за того, что его одежда пропитывалась газом, она создавала голубое свечение в темноте. Когда ученый шел домой по улицам, люди видели его в таком облике, из-за чего придумали историю о "светящемся монахе".

При резке лука в результате химической реакции вырабатывается серная кислота, провоцирующая слезотечение. Чтобы уменьшить данный эффект, стоит пользоваться тонким и острым ножом.





Итог

День химика в 2026 году – важный праздник для представителей этой профессии. Если они есть в вашем окружении, обязательно поздравьте их с торжеством, а также узнайте для себя интересные факты из области химии.