Всемирный день без табака 2026: история праздника и опасность курения

Курение остается одной из самых серьезных угроз для здоровья человека в современном мире. В 2026 году Всемирный день без табака вновь привлекает внимание к этой глобальной проблеме, призывая каждого задуматься о последствиях пагубной привычки. Клео.ру подготовил материал об истории этого дня, реальных рисках для организма и о том, как распознать разные формы никотиновой зависимости.

История Всемирного дня без табака

Праздник был учрежден в 1987 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Целью создания Дня без табака было привлечь внимание общественности к пагубным и даже смертельным последствиям употребления табака в любой форме, а также о вреде пассивного курения. Датой для данного торжества был выбран последний день весны – 31 мая.

Каждый год ВОЗ и партнеры этой организации призывают страны к внедрению и проведению эффективной политики, ведущей к снижению потребления табака людьми. Методы антитабачной кампании заключаются в запрете рекламы табака, повышении налогов на табачные изделия, запрете курения в общественных местах.

Почему курение опасно

О вреде курения знают многие, но о том, какие масштабы он имеет, догадывается далеко не каждый. ВОЗ говорит о том, что потребление табака провоцирует смерть каждого десятого взрослого человека в мире. Летальный исход наступает у порядка восьми млн людей в мире ежегодно. При этом свыше 1,3 млн из них подвержены воздействию вторичного табачного дыма. Численность летальных исходов от курения в России составляет около 300-400 тыс. человек, что даже превышает смертность от ДТП.

Также статистика свидетельствует о том, что больше 25 различных болезней имеют тенденцию к ухудшению, если человек, страдающий от того или иного заболевания, входит в группу курильщиков. В число этих болезней входят легочные, сердечно-сосудистые, онкологические. Вред табака заключается и в том, что принести пагубные последствия для здоровья способна его любая доза, безопасной не существует.





Современные формы никотиновой зависимости

В настоящее время ведется не только борьба с табачным курением, но и с другими формами никотиновой зависимости. Так, для многих людей альтернативой обычным сигаретам стали электронные аналоги или вейпы, появившиеся в начале 2000-х годов. Однако последующие исследования привели многочисленные факты, свидетельствующие о вреде и опасности таких изделий. Ученые говорят о том, что они приводят изменениям в легочной ткани и хроническим заболеваниям легких, способны вызвать предраковые изменения эпителия гортани, нарушения дыхания, когда человек задыхается, как при приступе бронхиальной астмы.

Кроме того, существуют такие формы никотиновой зависимости как снюсы (пакетики влажного табака) и никотиновые паучи (маленькие мешочки без табака или с минимальным его содержанием). Способ их употребления – под губой. Возможный вред от таких изделий также способен причинить существенный ушерб здоровью. К таким последствиям относятся поражения десен, негативное влияние на сердце и сосуды.





Как отмечают Всемирный день без табака

Традиции отмечания торжества заключаются в проведении всевозможных акций, направленных на то, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни и призывать людей к отказу от курения. В России, начиная с 31 мая, проводят Неделю отказа от табака.

Особое внимание уделяется просветительским мероприятиям, таким как семинары и конференции, организации спортивных состязаний. К празднику активно подключаются наркологи, медики и активисты, имеющие отношение к деятельности, которую ведет ВОЗ.





Итог

Всемирный день без табака в 2026 году – это важный праздник, направленный на то, чтобы как можно большее количество людей приобщились к здоровому образу жизни и отказались от вредной привычки. Воспользуйтесь этой датой, чтобы задуматься о том, как важно поддерживать свое здоровье в надлежащем состоянии и какие меры для этого необходимо предпринять прямо сейчас.