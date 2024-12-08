Международный день супа 2025: отмечаем праздник вкусно и полезно

Мало кто знает, что праздники могут быть связаны не только с историческими датами или определенными значимыми событиями, но и с обычными кулинарными блюдами. Подтверждением тому является Международный день супа, который в 2025 году будут отмечать в разных странах, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру предлагает узнать, как появился праздник, как его можно отметить в домашних условиях, а также о пользе этого блюда.

История праздника

Дата праздника – 5 апреля, его ежегодно отмечают во многих странах мира. Общепринятой версии относительно того, как и когда появился День супа, не существует. Считается, что поводом для создания данного праздника было напомнить, насколько важно наличие первых блюд в рационе для нормального функционирования человеческого организма. С этим трудно поспорить, ведь прожить всухомятку несколько недель сможет далеко не каждый.

Слово "суп" имеет французские корни, "soupe" в переводе означает хлеб, который был размочен в бульоне либо отваре. Считается, что блюдо появилось пять столетий назад, что связано с изготовлением крепкой посуды, в которой стало возможно приготовить горячее блюдо. Тем не менее, историки утверждают, что рецепты супов существовали уже в 1 столетии до нашей эры, а первым местом приготовления блюда стала древняя Азия. Также китайские источники упоминают о некой кулинарной книге, созданной около 4700 лет назад, в которой супам был отведен отдельный раздел.

Всего типов блюда насчитывается около 150, при этом они в свою очередь подразделяются на более чем тысяча разновидностей, которые имеют собственные вариации приготовления. Известно, что в древние века слово "отвар" означало мясной, овощной или рыбный бульон. Подобное блюдо существовало и на Руси, оно имело название "похлебка". Термин "суп" появился в России лишь в период правления Петра I.

В настоящее время супы принято разделять на такие категории как горячие и холодные, сытные и легкие, супы-пюре, вегетарианские супы. В русской кухне распространены такие блюда как уха, щи, солянка, борщ, рассольник и окрошка. Также всемирную известность завоевали суп-харчо, происходящий из Грузии, гаспаччо, созданный в Испании, луковый суп, традиционный для Франции, гороховый суп – фирменное блюдо датчан.





Как можно отметить праздник дома

Международный день супа – отличный повод порадовать своих домочадцев вкусным первым блюдом. При этом рецепт может быть выбран не тот, который обычно принято готовить в той или иной семье, а особо оригинальный. Вариантов множество, все они зависят от ваших пожеланий и индивидуальных предпочтений. Предварительно посоветовавшись с членами семьи, вы можете приготовить испанский гаспачо, уху из лосося, ароматный овощной итальянский суп с добавлением соуса песто, крабовый японский суп и другие варианты.





Польза супа

Правильно приготовленный суп способен принести значительную пользу организму. Блюдо, приготовленное в жидком виде, обязательно должно присутствовать в рационе человека. Это обусловлено такими факторами:

Питательность. Благодаря составу компонентов в супе, он содержит значительное количество полезных веществ и клетчатки, которые не всегда можно получить из твердой пищи. В зависимости от ингредиентов, которые вы решите включить в блюдо, оно может быть сытным и питательным или низкокалорийным, что особенно подойдет для людей, придерживающихся диеты и желающих похудеть. Примером первого варианта будет суп, приготовленный на наваристом мясном или рыбном бульоне, второго – блюдо на основе сельдерея или на постном бульоне. Если включить в состав бобовые, блюдо будет сытным и надолго утолит чувство голода, но при этом будет содержать небольшое количество калорий.

Витаминный состав, источником которого являются овощи, добавленные в суп. Однако, считается, что во время термической обработки часть микроэлементов разрушается и теряется. Чтобы этого избежать, включайте в суп побольше разновидностей овощей и варите их недолго, до 15 минут. При этом важно учитывать скорость приготовления того или иного компонента, и добавлять их поочередно.

Польза для иммунитета, что особенно свойственно для овощных супов и для куриного бульона. Кроме того, последний полезен при простуде и проблемах с пищеварительным трактом.

Суп – источник жидкости, что особенно важно в зимнее время, когда не хочется употреблять значительное количество воды. Первое блюдо станет отличной альтернативой и поможет обеспечить уровень жидкости в организме на должном уровне.

Освежающий эффект холодного супа в летнюю жару и согревающий в холодный зимний период.





Подведем итог

Таким образом, вы узнали, когда отмечают Международный день супа в 2025 году, и как его можно отпраздновать. Помните, что первые блюда – незаменимая составляющая повседневного рациона, которая приносит значительную пользу организму. Суп является важной частью здорового питания, и данный праздник – дополнительный повод, чтобы напомнить об этом.