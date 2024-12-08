День русской народной сказки 2025: история праздника и интересные факты

Как известно, русская культура богата своими традициями. Ее неотъемлемой частью являются сказки, которые характеризуются уникальным стилем, из которых можно вынести важные уроки морали. Победа добра над злом – основной их мотив. Чтобы отдать дань уважения традициям, был учрежден такой праздник как День русской народной сказки, который будут отмечать и в 2025 году. В этой статье вместе с Клео.ру предлагаем узнать, как он возник, а также приведем примеры известных сказок и расскажет об интересных фактах, связанных с ними.

История праздника

Дата, когда возник День русской сказки, приурочена к определенному событию. Праздник решили учредить в честь 200-летия даты издания первого сборника русских народных сказок. Заслуга в его публикации принадлежала Афанасьеву Александру Николаевичу. Событие произошло в 2004 году, а решение было принято Федеральным агентством по делам культуры и кино России. Датой для празднования было выбрано 6 апреля.





Известные русские народные сказки

Некоторые сказки продолжают оставаться любимыми и популярными на протяжении очень долгого периода времени. К числу самых известных из них относятся следующие:

"Курочка-Ряба". Мало кто знает, что изначально сказка имела не столь счастливое продолжение, которое озвучивается в ее конечном варианте. Ее интерпретация преподносилась по-разному в разных российских регионах, и зачастую сюжет говорил о том, что героям приходилось переживать целую череду неудач, после того, как разбилось золотое яйцо. Однако в итоге нам известен довольно благополучный финал: курочка пообещала деду и бабе снести простое яйцо.





"Репка". Всем известная сказка несет в себе довольно глубокий смысл. Она учит тому, что достичь успеха в каком-либо деле можно, объединив совместные усилия. Ведь именно это сделали дед, баба, внучка, Жучка, кошка и мышка.





"По щучьему веленью". Сказка, наполненная невероятно удачливыми событиями для ее главного героя – Емели. Поймав волшебную щуку, он приобретает возможность для исполнения буквально всех своих желаний: топор самостоятельно рубит дрова, а ведра приносят воду. Развитие событий еще более впечатляет, и ими становится свадьба с дочкой царя.





"Царевна-лягушка". Сказка, рассказывающая о том, что настоящая любовь способна преодолеть все препятствия. Чтобы расколдовать свою суженую – царевну, которая заколдована и находится в облике лягушки, Иван-царевич должен одолеть самого Кощея Бессмертного.





"Морозко". Сказка в своем сюжете содержит главную идею о том, что добро побеждает зло. Девушка Настенька, которую невзлюбила злая мачеха, получает всевозможные вознаграждения благодаря своему хорошему характеру и скромности, а ее сводная сестра не удостоена такой участи и получает по заслугам.





Интересные факты о русских народных сказках

Сказка представляет собой один из самых древних жанров русского фольклора. Примечательно то, что история русских народных сказок богата интересными фактами, которые мало известны большинству людей. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию некоторые из них:

Оказывается, определенные сказочные герои имеют свое место рождения. Для Колобка им стала Ульяновская область, а для Конька-Горбунка Тюменская область. Местом рождения Снегурочки стала Костромская область.

Некоторые герои сказок появились на свет в очень холодном месте, которым является Ямало-Ненецкий автономный округ, а именно поселок Тазовский.

Интересным фактом является то, что в России существует 10 сказочных верст. Если учитывать их координаты, то можно определить место жительства героев популярных сказок. К ним даже ведут специальные путевые знаки. Первой такой верстой считается терем царя Берендея в Переславле-Залесском.

Самым маленьким по возрасту героем русских сказок стал Глинышек, имя которого явно говорит о том, что он изготовлен из глины. Особенность данного героя является наличие семи веснушек на каждой щеке. По преданию, он унаследовал их от обоих родителей.

Окунуться в мире сказок удастся, если посетить интерактивный музей сказочных артефактов, который находится в Кировской области и именуется усадьбой Ивана-царевича. К числу его уникальных экспонатов относятся шапка-невидимка, вода (мертвая и живая), молодильные яблочки меч-кладенец, перо жар-птицы.





Подведем итог

Сказки – уникальный инструмент, чтобы развить воображение ребенка и приобщить его к культурным традициям. Кроме того, данные произведения станут отличным средством для развития навыков чтения малыша, а также его коммуникации с родителями. Именно поэтому Дню русской народной сказки в 2025 году стоит уделить особое внимание и порадовать ребенка новой интересной и увлекательной историей из жизни героев.