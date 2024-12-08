Международный банный день — когда отмечается и как празднуется

Приятное тепло, разливающееся по телу, неповторимый аромат, источаемый веником – это то, с чем ассоциируется баня у человека, хоть раз побывавшего в этом месте. Для людей, профессионально занимающихся парильнями, а также для тех, кто любит провести время таким способом, расслабленно и с пользой для здоровья, был учрежден специальный праздник. Это Международный банный день, который отмечают как в России, так и в других странах. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории, особенностях и традициях, связанных с баней.

Когда отмечается Международный банный день

Праздник отмечают в дату, которая является четко фиксированной, – 14 июня. Попариться с веником в жаркий летний день особенно приятно, поэтому выбор такой даты особенно удачен. Посетив баню, вы сможете приобщиться к настоящему ритуалу, свойственному для славянской культуры, и получить ни с чем несравнимые впечатления.





История праздника

Считается, что заслуга в появлении Дня бани принадлежит людям, работающим в парилках, а также строителям, которые приложили руку к возведению подобных построек. Таким способом они хотели основать свой собственный профессиональный праздник. Кроме того, такой день был предназначен отдать дань уважения культурным традициям, почитаемым с давних времен.

Относительно того, как была выбрана дата для праздника, существует несколько версий. Так, считается, что 14 июня приурочено ко дню памяти Агапита Печерского, известного святого, бывшего врачевателем. Предания говорят о том, что он использовал баню для лечения различных заболеваний. Есть и другая личность, с которой связаны традиции банного дня – Аграфена Купальница. Ее день празднуют 6 июля, когда на Руси начинали заготовку веников на последующий год.

Стоит отметить, что День бани в России не сразу стал официальным. Внести свою лепту в утверждении данного праздника пытался Союз банщиков России, который в 2007 году сделал обращение в Государственную Думу. Инициатива заключалась в том, чтобы основать и закрепить День банщика, профессиональный праздник. Однако она осталась без поддержки до настоящего момента.

Также основать банный день пытались и в Одессе в 2009 году. Это произошло 11 октября, когда состоялся слет представителей банного дела от таких стран как Россия, Беларусь, Украина и Молдова.

То того, как День банщика в России закрепили как официальный и установили для него дату 14 июня, принятую и в других странах, празднование можно было проводить три раза в год: 14 июня, 6 июля и 11 октября.





Почему баня – это больше, чем гигиена

Ощущение чистоты, которое испытывает человек, побывавший в бане, далеко не все, что можно получить от этого процесса. Русская баня с давних времен символизировала для себя ритуал омовения, который был предназначен очистить не только тело, но и душу. Недаром для банного дня традиционно была выбрана суббота, чтобы люди смогли надлежащим образом подготовиться к воскресной службе. Успокоения и умиротворение – это то, что ощущали люди после ритуала омовения в бане. После выхода из нее прибегали к чаепитию, что способствовало еще большему отдыху и расслаблению.

Кроме того, баня издавна применялась для лечения различных заболеваний. С этой целью в травяных настоях запаривали веники, чтобы использовать их при банном процессе. Это способствовало излечению простуды, расслаблению мышц и нервной системы, очищению кожи. К бане приучали с детства, чтобы закалить ребенка и предотвратить болезни.





Банные традиции в разных странах

Определенные традиции, связанные с банным процессом, существуют не только в России, но и в других странах. Клео.ру расскажет об их особенностях:

В Германии и Австрии при посещении бани существует запрет на банные костюмы. Данное правило касается как мужчин, так и женщин. Кроме того, в банях нельзя разговаривать, поскольку считается, что соблюдение тишины необходимо для полноценного отдыха. Саунамастер в немецких банях – специально обученный работник, предназначением которого является поддавать пар. Во время этого процесса категорически нельзя открывать дверь в парную.

Для финнов баня – поистине магическое место. В этой стране существует поверье, что у бани есть свой хозяин – эльф, которого ни в коем случае нельзя сердить. Из-за этого в бане запрещается вести громкие разговоры и петь.

В Японии бани также посещают без купальных костюмов, а женщины с длинными волосами должны прикрыть шевелюру полотенцем или шапочкой. Особое правило этой страны заключается в том, что в баню воспрещен вход людям, у которых на теле есть татуировки. Исключение – это тату, заклеенное специально предназначенным для этого пластырем. Перед тем, как окунуться в бассейн, необходимо тщательно помыться в специально отведенной для этого комнате. В этом помещении отсутствуют душевые кабинки, для процесса используются табуретки и ведро, наполненное водой. При этом во время процесса важно, чтобы капли воды не попадали на соседа.





Во Франции еще в 1903 году был принят специальный закон, касающийся посещения бани, который действует и по сей день. Он заключается в том, что мужчины не должны приходить в баню в шортах и купальных костюмах. Единственное исключение – короткие облегающие плавки.

В Венгрии при посещении бани вместо полотенца выдают специальный фартук. При входе в бассейн это важно сделать плавно и спокойно, и ни в коем случае не прыгать в него "бомбочкой".

В Турции мужчины и женщины посещают баню по отдельности. Делать это вместе категорически запрещено. Мужчины должны заходить в парную, обязательно обернув вокруг бедер легкую ткань либо полотенце.





Итог

Международный банный день – это великолепный повод провести время интересно и с пользой для здоровья, а также вспомнить культурные традиции той или иной страны. Обязательно используйте этот праздник, чтобы расслабиться и отдохнуть.