День России 2025 — когда и как празднуют, история и традиции

Те или иные памятные даты играют важную роль в жизни определенной страны. К их числу относится и День России, который в 2025 году отметят, как и в предыдущие годы. Примечательно то, что его зачастую путают с другими праздниками, чему способствовала частая смена названий. Однако никто не поспорит с тем, что День России является одной из самых значимых дат, наряду с такими событиями как День конституции или день независимости. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и особенностях этого праздника, а также о мероприятиях, которые пройдут по всей стране.

Когда отмечается День России

Итак, какого же числа день России? Праздник ежегодно отмечают 12 июня, эта дата является четко фиксированной. Это день установлен как официальный и государственный, в связи с чем работающим гражданам России выдается выходной. В 2025 году отдыхать можно и на следующий день, поскольку 12 июня припадает на четверг, а с пятницы 13 июня рабочий день будет перенесен за счет выходного с 8 марта.





История праздника

Многим гражданам страны интересно знать не только когда день России, но и как возник данный праздник. В связи с определенными историческими событиями дата 12 июня дважды устанавливалась, чему способствовали определенные обстоятельства.

Первое из этих событий – принятие Декларацию о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Тогда 12 июня состоялось провозглашение главенства Конституции страны, а также для граждан были утверждены равные права. Спустя ровно год произошли первые выборы президента, которые были проведены открыто. Как известно, эту должность занял Борис Ельцин. Благодаря этому 12 июня стало датой, имеющей особое значение в истории России.

Примечательно то, что празднику присваивался статус государственного тоже два раза. Впервые это состоялось в 1992 году, когда 12 июня признали нерабочим праздничным днем. На тот момент празднику было присвоено название "День принятия Декларации о госсуверенитете". Второй раз утверждение праздника как государственного на законодательном уровне произошло 2 1994 году, когда президент Ельцин подписал соответствующий указ. В 1998 году праздник переименовали, именно с этого момента он стал называться "День России".





Как празднуют День России

Традиции празднования Дня России во многом останутся неизменными и в 2025 году. Они заключаются в проведении всевозможных мероприятий, к числу которых относятся праздничные концерты и фестивали, возможность бесплатно посетить экскурсии. Также праздник не обойдется без фейерверка, который традиционно устраивается на Красной площади. В других городах и регионах также пройдут торжественные мероприятия. Кроме того, в этот день проводится церемония награждения специалистов, добившихся выдающихся достижений в различных сферах, начиная областью науки и заканчивая искусством. Награды будут выдаваться Президентом.

Праздничные и развлекательные мероприятия в этот день будут организованы в разных местах Москвы. К их числу относятся следующие:

На ВДНХ. Программа подразумевает возможность посещения экскурсии "Космические города России", которая пройдет в музее "Космонавтика и авиация", начало состоится в 17:00. Также гости смогут увидеть выступления всадников Кремлёвской школы верховой езды, посетить различные мастер-классы.

В музее-усадьбе "Архангельское". Традиционно в этом месте устраивают бесплатные концерты и народные гуляния. Посетители смогут весело и увлекательно провести время на природе.

В Коломенском ежегодно организовывают театральные постановки и музыкальные выступления артистов. 2025 год не станет исключением.

В Музее Победы будут организованы тематические экскурсии, мастер-классы. Также, по всей вероятности, гости смогут прослушать музыкальные произведения и посетить концерт, как это было в прошлом году.

Многие мероприятия в этот день будут проводиться на открытом воздухе. Они включат различные завораживающие шоу, народные забавы и прочие развлечения. Местом для их проведения выбраны парк "Остров мечты", Сад Баумана, парк "Кузьминки", парк "Сокольники", колесо обозрения "Солнце Москвы", парк "Сказка", парк "Яуза". При желании расширить свой кругозор можно посетить просветительские мероприятия, которые будут организованы в Пушкинском музее, на Робостанции, в Музее космонавтики.





Итог

День России в 2025 году – это важный праздник, который имеет огромное значение в истории страны. Это великолепная возможность увлекательно и интересно провести время, посетив всевозможные развлекательные и просветительские мероприятия, которые будут проводиться в этот день. Воспользуйтесь этим, чтобы хорошо отдохнуть и получить незабываемые впечатления.