Международный день тигра 2025: история и интересные факты

Животные-хищники вызывают особое восхищение своей грациозностью и силой. В честь одной разновидности из них учрежден специальный праздник – Международный день тигра, который в 2025 году отметят по традициям прошлых лет. В этой статье Клео.ру расскажет об истории данного праздника, особенностях его отмечания в разных странах, а также интересные факты об этих хищных животных.

Когда отмечается Международный день тигра в 2025 году

Для отмечания праздника установлена четко фиксированная дата – 29 июля. Он направлен на то, чтобы обратить внимание на проблемы и моменты, связанные с популяцией тигров. Это неудивительно, поскольку животное внесено в Красную книгу и прочие документы о его охране, принятые в разных странах.





История праздника

Международный день тигра был учрежден в 2010 году. Это событие произошло в Санкт-Петербурге во время проведения Международного форума, носившего название "Тигриный саммит". Инициатива в создании праздника исходила сразу от 13 стран. Мероприятие также было направлено на то, чтобы разработать программу, посвященную восстановлению популяции этих животных. Она охватывала период 2010-2022 годов и ставила целью увеличить за это время количество тигров в два раза.

Помимо внесения данной разновидности животных в Красную книгу, с 1947 года запрещено охотиться на них, а с 1955 года введен сперва запрет, а после строгое ограничение отлова тигрят. Данные меры обусловлены сокращением количества этих животных в 25 раз за последние сто лет. Угроза исчезновения тигров напрямую связана с браконьерством, поэтому мировые сообщества бьют тревогу по этому поводу.

Стоит отметить, что вышеуказанные меры по принятию и выполнению программы привели к росту численности тигров, что было отмечено экспертами в 2020 году. Наибольшее количество этих животных насчитывается в Индии: 2600-3350 особей, что составляет около 75% от общей популяции тигров в мире. В Непале численность этих хищников возросла с 121 в 2009 году до 235 в 2020 году.

В России также наблюдается рост количества тигров. Так, на территории Дальнего Востока обитает порядка 200 амурских тигров, а во всей стране их насчитывается около 750. Это составляет 95% популяции в мире. В России постоянно уделяется внимание созданию заповедников, предназначенных для обитания этих животных. В 2013 году состоялось подписание двух законов, подразумевающих уголовную ответственность за продажу и убийство животных, относящихся к редким кошачьим разновидностям. Кроме того, активно ведется борьба с браконьерством.





Как празднуется день тигра в разных странах

День тигра в 2025 году, как и в предыдущие годы, будет направлен на то, чтобы информировать как можно большее количество людей о проблеме исчезновения полосатых хищников и о необходимости их защиты. Для этого организовываются всевозможные мероприятия: выставки, , трансляция передач на телевидении, проведение благотворительных акций.

Во многих странах мира в этот день посетителям зоопарков разрешается приносить тиграм определенные продукты. Еда для хищников проходит контроль со стороны специальных сотрудников. Традицией этого дня стало проведение экологических акций, сборов средств, которые устраивают благотворительные компании.





Интересные факты о тиграх

С полосатыми хищниками связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Особенность этих животных – невероятно острое зрение, дающее им возможность видеть ночью так же, как и днем.

Моча тигров содержит многочисленные вещества, благодаря которым другие особи имеют возможность определить такие особенности конкретного животного как возраст, пол и состояние здоровья.

Во время охоты на других животных тигры могут прибегать к тому, чтобы подражать их голосам.

После того, как самцу удается поймать добычу, он дожидается, чтобы наелись самки и детеныши, и лишь после этого сам приступает к еде.

Тигры могут спариваться не только с особями своего вида, но и с другими породами кошачьих. Исключение составляют львы.

Размеры тигра настолько велики, что он уступает в них только бурому и белому медведю. Все самцов может составлять 320 кг, а туловище может иметь длину 2,5-2,8 м, не учитывая хвост. Высота тигра в холке достигает больше метра.

Каждый тигр уникален по такому параметру как расположение полос. Отдельную особь этого животного можно идентифицировать по аналогии с отпечатками пальцев у людей. При этом кончик хвоста у хищника всегда черный.





Итог

Международный день тигра в 2025 году – это повод задуматься о том, насколько важно сохранить популяцию этих животных в природе. Вы можете отметить этот праздник, посетив зоопарк и полюбовавшись на красивых и грациозных хищников.