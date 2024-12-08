Международный день светофора 2025: история появления и традиции праздника

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Узнайте, когда и зачем отмечают Международный день светофора в 2025 году. История праздника, интересные факты и важность ПДД для всех участников движения.

Любой владелец автомобиля или пешеход согласится с тем, что светофор – это чрезвычайно важный и незаменимый элемент для организации дорожного движения. В его честь был учрежден особый праздник – Международный день светофора, который в 2025 году смогут отметить все желающие. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его появления, а также покажет интересные факты, связанные со светофорами.

Когда отмечается Международный день светофора в 2025 году

Для отмечания праздника установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год – 5 августа. Она связана с определенным событием – установкой в городе Кливленде, расположенном в Америке, первого светофора. Данное мероприятие состоялось в 1914 году, но отмечать праздник стали гораздо позже. Он был основан по инициативе ООН.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

История появления светофора

Заслуга в создании первого светофора принадлежит Джей Найту родом из Британии, который придумал данное изобретение в XIX столетии. Стоит отметить, что этот опыт был не совсем удачным, поскольку управление прибором требовалось осуществлять вручную, а по прошествии года он взорвался. При этом пострадал полицейский, получивший ранение. Из-за этого события о светофоре на какое-то время предпочли забыть, к разработкам вернулись намного позже. В результате в 1910 году было запатентовано первое устройство, оснащенное фонарями двух основных цветов и с отсутствием желтого.

Установка светофора состоялась через четыре года, это произошло в городе Кливленде 5 августа 1914 года. Переключение одного цвета на другой в приборе сопровождалось звуковым сигналом. Впоследствии дата была выбрана для празднования Дня светофора. Появление желтого цвета на светофоре состоялось в 1920 году. Подобное устройство было установлено на улицах Детройта и Нью-Йорка.

В России установка первого светофора произошла в 1930 году. Местом было выбрано пересечение двух проспектов: Литейного и Невского, расположенных в Ленинграде. Впоследствии приборы появились в Москве и Ростове-на-Дону.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Традиции праздника

Организация Объединенных Наций утвердила своей резолюцией основание Дня светофора, однако не упомянула, какими традициями должен сопровождаться этот праздник. Исходя из этого, его по-своему отмечают в разных государствах и населенных пунктах. Распространено проведение семинаров и прочих просветительских мероприятий, направленных на то, чтобы привлечь внимание людей к важности соблюдения правил дорожного движения. В детских садах и школах проводят ознакомление детей с базовыми ПДД, зачастую мероприятия осуществляются в формате показа сценок на данную тематику, организации конкурсов рисунков и эстафет.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Интересные факты о светофорах

С данным элементом дорожного движения связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

  • В Японии раньше использовали синий цвет, а не зеленый при оформлении светофоров. Однако впоследствии ученые пришли к выводу, что он хуже для человеческого восприятия, поэтому произошла замена. 
  • В городке Сиракузы, расположенном в Америке, находится весьма необычный светофор "вверх тормашками". С ним связана определенная легенда, говорящая о том, что местные дети, родители которых были ирландскими потомками, регулярно разбивали стекла устройства. Это происходило по причине того, что зеленый цвет, служащий напоминанием о родине, располагался ниже красного, вызывающего ассоциацию с Великобританией. Это повлияло на решение местных властей сделать специальный светофор с измененным расположением цветов.
  • В некоторых городах существуют памятники, посвященные светофору. К примеру, они находятся в России в Перми, Новосибирске, Пензе, Москве. В Лондоне установлен самый оригинальный памятник, выглядящий как дерево, состоящее из светофоров и достигающее в высоту восьми метров. Памятник включает в себя целых 75 светофоров.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Итог

Международный день светофора в 2025 году – значимый праздник, предназначенный напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения. Его могут отметить не только сотрудники ГИБДД, но и обычные водители автомобилей и пешеходы. Обязательно задумайтесь в этот день о том, какие профилактические меры можно предпринять для того, чтобы ваше передвижение на дороге происходило максимально безопасно.

Ульяна Володская

Журналист

 

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