Международный день светофора 2025: история появления и традиции праздника

Любой владелец автомобиля или пешеход согласится с тем, что светофор – это чрезвычайно важный и незаменимый элемент для организации дорожного движения. В его честь был учрежден особый праздник – Международный день светофора, который в 2025 году смогут отметить все желающие. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его появления, а также покажет интересные факты, связанные со светофорами.

Когда отмечается Международный день светофора в 2025 году

Для отмечания праздника установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год – 5 августа. Она связана с определенным событием – установкой в городе Кливленде, расположенном в Америке, первого светофора. Данное мероприятие состоялось в 1914 году, но отмечать праздник стали гораздо позже. Он был основан по инициативе ООН.





История появления светофора

Заслуга в создании первого светофора принадлежит Джей Найту родом из Британии, который придумал данное изобретение в XIX столетии. Стоит отметить, что этот опыт был не совсем удачным, поскольку управление прибором требовалось осуществлять вручную, а по прошествии года он взорвался. При этом пострадал полицейский, получивший ранение. Из-за этого события о светофоре на какое-то время предпочли забыть, к разработкам вернулись намного позже. В результате в 1910 году было запатентовано первое устройство, оснащенное фонарями двух основных цветов и с отсутствием желтого.

Установка светофора состоялась через четыре года, это произошло в городе Кливленде 5 августа 1914 года. Переключение одного цвета на другой в приборе сопровождалось звуковым сигналом. Впоследствии дата была выбрана для празднования Дня светофора. Появление желтого цвета на светофоре состоялось в 1920 году. Подобное устройство было установлено на улицах Детройта и Нью-Йорка.

В России установка первого светофора произошла в 1930 году. Местом было выбрано пересечение двух проспектов: Литейного и Невского, расположенных в Ленинграде. Впоследствии приборы появились в Москве и Ростове-на-Дону.





Традиции праздника

Организация Объединенных Наций утвердила своей резолюцией основание Дня светофора, однако не упомянула, какими традициями должен сопровождаться этот праздник. Исходя из этого, его по-своему отмечают в разных государствах и населенных пунктах. Распространено проведение семинаров и прочих просветительских мероприятий, направленных на то, чтобы привлечь внимание людей к важности соблюдения правил дорожного движения. В детских садах и школах проводят ознакомление детей с базовыми ПДД, зачастую мероприятия осуществляются в формате показа сценок на данную тематику, организации конкурсов рисунков и эстафет.





Интересные факты о светофорах

С данным элементом дорожного движения связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

В Японии раньше использовали синий цвет, а не зеленый при оформлении светофоров. Однако впоследствии ученые пришли к выводу, что он хуже для человеческого восприятия, поэтому произошла замена.

В городке Сиракузы, расположенном в Америке, находится весьма необычный светофор "вверх тормашками". С ним связана определенная легенда, говорящая о том, что местные дети, родители которых были ирландскими потомками, регулярно разбивали стекла устройства. Это происходило по причине того, что зеленый цвет, служащий напоминанием о родине, располагался ниже красного, вызывающего ассоциацию с Великобританией. Это повлияло на решение местных властей сделать специальный светофор с измененным расположением цветов.

В некоторых городах существуют памятники, посвященные светофору. К примеру, они находятся в России в Перми, Новосибирске, Пензе, Москве. В Лондоне установлен самый оригинальный памятник, выглядящий как дерево, состоящее из светофоров и достигающее в высоту восьми метров. Памятник включает в себя целых 75 светофоров.





Итог

Международный день светофора в 2025 году – значимый праздник, предназначенный напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения. Его могут отметить не только сотрудники ГИБДД, но и обычные водители автомобилей и пешеходы. Обязательно задумайтесь в этот день о том, какие профилактические меры можно предпринять для того, чтобы ваше передвижение на дороге происходило максимально безопасно.