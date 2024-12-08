Международный день кино 2025: история и традиции праздника

Кино – это настоящее искусство, которое оказывает влияние на общество и культуру. На сегодняшний день для многих из нас невозможно представить проведение досуга без просмотра фильмов с увлекательным захватывающим сюжетом. Международный день кино в 2025 году посвящен как людям, имеющим непосредственное отношение к созданию киношедевров, так и обычным кинолюбителям. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного праздника, о его традициях, а также предложит интересные варианты, что можно посмотреть в этот день.

Когда отмечают Международный день кино в 2025 году

Для празднования этого удивительного торжества установлена четко фиксированная дата – 28 декабря. Она приурочена к историческому событию – дню, когда произошел показ первого фильма. Это состоялось в 1895 году, но уже тогда кино завоевало невероятную популярность, а после получило дальнейшее развитие.





История Международного дня кино

История появления кино уходит своими корнями в далекий 1895 год, когда братья Огюст и Луи Люмьер организовали первый показ кинолент. Это произошло в Париже, в одном из кафе, расположенных на бульваре Капуцин. Картины были короткометражные, созданные в черно-белом формате и без звука. Ошеломляющее впечатление на зрителей произвела картина "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сета". Люди не на шутку перепугались, поскольку думали, что с экрана поезд выедет прямо на них. Событие состоялось 28 декабря, впоследствии именно эта дата была взята за основу при принятии решения, когда праздновать Международный день кино.

С тех пор кино прошло огромный путь развития, который начинался от немых черно-белых картин. Чтобы показ фильмов сопровождался звуковыми эффектами, в залах играли пианисты или целые оркестры. Среди звезд того периода каждому знакомы Чарли Чаплин и Бастер Китон, выражающие свои эмоции жестами и мимикой.

Настоящим переворотом в мире кино стал 1927 год, когда на экранах состоялся показ картины "Певец джаза", где впервые зрителям стали доступны диалоги актеров. В 1930-1940-х годах в Голливуде происходит настоящий бум. Примером выступают такие киноленты как "Касабланка" и "Унесенные ветром", остающиеся интересными зрителям и по сегодняшний день.

В настоящее время при создании фильмов прибегают к ультрасовременным технологиям компьютерной графики и виртуальной реальности, благодаря чему зрители могут погружаться в поистине невероятные миры.





Традиции празднования

28 декабря – отличный повод, чтобы приобщиться к миру кинематографа и насладиться уникальными шедеврами. Каждый может провести праздник по собственному усмотрению, посвятив время просмотру киношедевров на большом экране или в уютной домашней обстановке. Среди традиций этого торжества можно отметить следующие:

организация киномарафонов, заключающихся в просмотре любимых лент, имеющих продолжительные истории. Это может быть как подборка интересных короткометражек, так и трилогия, такая как "Властелин колец";

посещение кинотеатров. Во многих заведениях в этот день устраивают показы авторских или ретро-фильмов;

получение информации об истории кино. Отличный вариант – ознакомиться с документальными фильмами, посвященными созданию культовых картин;

смелый эксперимент – создание собственного мини-фильма, что можно сделать с помощью обычного смартфона.





Что посмотреть в Международный день кино

Этот уникальный праздник является прекрасным поводом, чтобы уделить время просмотру культовых шедевров, характеризующихся необычным сюжетом и потрясающей игрой актеров. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку таких картин:

"1+1", 2011 год – фильм, снятый на реальных событиях и повествующий о крепкой мужской дружбе. Героями картины являются аристократ Филипп, прикованный к инвалидному креслу, и бывший заключенный Дрисс, устраивающийся к нему на работу и вносящий разнообразие в его жизнь.





"Великан", 1998 год – картина о двух школьниках, объединяющихся, чтобы вместе противостоять миру. По характеру дети очень разные: застенчивый Макс и сообразительный Кевин, страдающий неизлечимой болезнью.





"12 разгневанных мужчин", 1957 год – история о суде присяжных, перед которыми стоит нелегкая задача: вынести вердикт чернокожему мальчику, которому вменяют убийство собственного отца. Приговор, который ему грозит – электрический стул.





"Пролетая над гнездом кукушки", 1975 год – сюжет картины разворачивается в сумасшедшем доме, где установлены четкие порядки. Однако его устои буквально переворачивает МакМерфи, новый пациент, имитирующий болезнь с целью избежать тюремного заключения.





"Начало", 2010 год – героем картины является вор Кобб, похищающий секреты у людей во время их сна. Ему выпадает уникальный шанс исправиться, но для этого он должен не украсть идею из головы жертвы, а наоборот, внедрить ее ей. Главную роль в фильме исполнил легендарный Леонардо Ди Каприо.





Итог

Международный день кино в 2025 году – это невероятно интересный праздник, дающий каждому возможность приобщиться к прекрасному и провести время максимально интересно. Выбор будет за вами – посещение кинотеатра для просмотра фильма на большом экране или проведение времени в уютной домашней обстановке.