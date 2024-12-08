Канун Нового года 2026: как правильно провести уходящий год

С главным праздником зимы связаны особые традиции и приметы. Считается, что как его встретишь, так и проведешь. Именно поэтому в канун Нового года 2026 нужно уделить внимание определенным делам, касающимся подготовки пространства и торжественного стола, а также созданию праздничного настроения и атмосферы. В этой статье Клео.ру расскажет, когда именно наступает канун Нового года и как правильно провести уходящий год.

Канун Нового года 2026: дата и особенности

Как известно, зимнее торжество символизирует переход к новому жизненному этапу. Его преддверие – это канун Нового года, который ассоциируется с подготовкой к празднику. Для этого выделяется вечер или даже целый день 31 декабря. Такая дата установлена в соответствии с григорианским календарем. Традиции, которых придерживаются в канун Нового года, передаются из поколения в поколение.





Традиции и приметы кануна Нового года

Уходящий год принято провожать за торжественным столом в кругу семьи и гостей. Встреча Нового года сопровождается праздничными тостами и вручением подарков. Однако, наступлению этого радостного момента, когда куранты на часах пробью 12, предшествует подготовка к празднику. Этим и характеризуется канун Нового года. Понять, как правильно проводить старый год, помогут определенные традиции и приметы, складывающиеся на протяжении многих лет. Далее Клео.ру предлагает рассмотреть основные из них.





Уборка дома или квартиры

Любая хозяйка хочет, чтобы перед главным зимним праздником ее дом сиял чистотой. Однако при этом важно знать, что делать в канун Нового года, а от чего следует воздержаться. Так, генеральную уборку рекомендуется производить не 31 декабря, а ранее. Это объясняет народная примета, говорящая о том, что не нужно выносить сор из избы в этот день. Также не стоит 31 декабря избавляться от старых вещей, поскольку велик риск потерять вместе с ними финансовое благополучие в семье. Исключение составляет разбитая посуда, которую обязательно надо выбросить.

При наведении чистоты особое внимание стоит уделить окнам и зеркалам, натерев их до блеска. Это служит верной приметой, что в них заглянет удача. Свечи, зажженные в доме 31 декабря, символизируют усиление доброй энергии и очищение пространства от злых духов.





Раздача долгов

Распространено мнение, что Новый год нужно встречать без долгов. Однако их тоже лучше отдать раньше, чем 31 декабря, поскольку деньги, которые уйдут из семьи в этот день, могут означать уменьшение доходов в предстоящем году. Это обоснованно и с практической точки зрения, поскольку встречать праздник с пустыми карманами не годится.





Подготовка застолья

Организация праздничного стола – особый ритуал. Конечно же, особое внимание уделяется приготовлению блюд, которые рекомендуется подбирать с учетом предпочтений символа 2026 года – Красной Огненной Лошади. Ей понравится яркое оформление, поэтому на столе обязательно должны присутствовать красные и оранжевые оттенки. Стоит позаботиться о том, чтобы в меню было достаточное количество овощей, зелени и фруктов. Из мясных блюд подойдут свинина, курица, говядина.

Кроме того, стоит уделить внимание сервировке, соблюдая при этом определенные приметы:

Народная мудрость говорит, что ножки стола перед приходом гостей надо обвязать яркой лентой либо веревкой. Благодаря этому никто не сможет нарушить мир в семье.

Традиционная белая скатерть символизирует достаток в доме. Однако в год Красной Огненной Лошади можно выбрать и природные мягкие тона, такие как кремовый или песочный.

По углам стола можно разложить начищенные до блеска монеты. Благодаря этому за столом будет преобладать позитивная энергия, а всех присутствующих в предстоящем году будет ждать материальный достаток.

Посуда, которая будет стоять на праздничном столе, должна быть без сколов, поэтому лучше предварительно осмотреть ее.

Перед тем, как произносить тосты, присутствующие должны попросить друг у друга прощения, а те, кто был в ссоре – помириться.





Выбор подарков

Это особый ритуал, направленный на то, чтобы порадовать близких вам людей. Обязательно подбирайте презенты с учетом их хобби и интересов, ведь в этом случае подарок будет действительно нужным и принесет радостные эмоции. Совершая покупку, обратите внимание на то, какую сдачу даст продавец. Народная примета гласит, что для женщины символом особой удачи будет получить сумму с четным значением, а для мужчины – с нечетным. Впрочем, многие из нас наверняка выбирают подарки не 31 декабря, а заблаговременно. В этом случае уделите внимание их красивому оформлению, упаковав в обертку в тонах, которые нравятся символу года – спокойных природных или ярких красных либо оранжевых.





Что надо успеть сделать перед Новым годом 2026

Лучше всего продумать заранее, как провести уходящий год и как встретить новый. Тогда ваш праздник пройдет организованно и доставит вам массу положительных эмоций. Итак, основные моменты, на которые стоит обратить внимание, таковы:

Украшение дома композициями из сосновых или еловых веток, игрушек, высушенных апельсиновых долек, свечей, текстильным декором, оригинальными фигурками. Это уместно сделать, в том числе, и 31 декабря.

Составление идеального меню, продумывание расположения блюд на столе и его сервировки.

Подготовка настольных игр, конкурсов, которые разнообразят ваш досуг, милых презентов, которые будут вручаться за праздничным столом.

Создание фотозоны для эффектных новогодних снимков. Можно расположить в ней цифру 2026 и изображение символа года – Красной Огненной Лошади.

Подготовка тостов, желаний, которые вы будете загадывать под бой новогодних курантов.





Итог

Теперь вы знаете, как провести канун Нового года 2026, какие традиции и приметы стоит учитывать, чтобы привлечь к себе удачу и достаток. Помните, что подготовка к празднику – важная составляющая, которая гарантирует, что он пройдет радостно и позитивно.