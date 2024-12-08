Как украсить дом к Новому году 2026: лучшие идеи для праздничного оформления

Подготовка к главному торжеству зимы подразумевает не только приготовление вкусных блюд и выбор красивых нарядов, но и декорирование помещений. В этом случае атмосфера в вашей квартире получится действительно праздничной и создаст соответствующее настроение. В этой статье Клео.ру предложит вам оригинальные идеи, как украсить дом к Новому году 2026. Внимание будет уделено отдельным пространствам, таким как гостиная, кухня, спальня и детская комната.

Основные тренды новогоднего декора 2026

Как известно, символом предстоящего праздника станет Красная Огненная Лошадь. Чтобы украшения на Новый год 2026 пришлись ей по вкусу, следует отдавать предпочтение классическим рождественским оттенкам, таким как зеленый, золотой и красный. Также приветствуется природная цветовая гамма, включающая кремовые и древесные тона. Цвета, от которых следует воздержаться – это черный и синий. Далее Клео.ру рассмотрит, как украсить дом на Новый год 2026 с учетом актуальных трендов декора:

хендмейд – это украшения, созданные своими руками. В эту группу входят гирлянды из бумаги, фигурки из керамики и елочные игрушки, изготовленные из дерева;

праздничное освещение, создающееся с помощью гирлянд, которые можно расположить не только на елке, но и в разных местах: на дверях и возле дверных проемов, на карнизах, в угловых частях комнат, на столах, стенах, окнах, зеркалах. Современные гирлянды создаются с учетом возможности варьировать их свечение от приглушенного до яркого;





елка – главный атрибут праздника, который в последние годы предпочитают украшать в минималистичном стиле. В 2026 году особенно актуальными будут игрушки, изготовленные из текстиля, дерева, сухоцветов, бумаги, керамики, стекла. Магию Нового года создадут яркие детали небольшого размера;

традиционные украшения, ассоциирующиеся с тематикой праздника и придающие помещению особый уют. Это натуральные шишки, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, рождественские венки, которые вешают на двери, бумажные снежинки.





Как украсить гостиную

Украшение помещения, где зачастую за праздничным столом собираются члены семьи и гости, заслуживает особого внимания. Именно поэтому, задумываясь о том, как украсить дом к Новому году 2026, в первую очередь подбирают декор для гостиной. Чтобы создать торжественную атмосферу, не придется прикладывать слишком много усилий, для этого достаточно будет иметь в распоряжении необходимые подручные средства и проявить фантазию.





Основным акцентом гостиной, конечно же, станет елка, которую можно украсить шарами разных размеров, подобранными в единой цветовой гамме или в гармонично сочетающихся между собой оттенках. Другой вариант – использовать для декора игрушки из природных материалов – бумаги, дерева, керамики, ткани, стекла. Далее перечислим другие украшения, которые оживят вашу гостиную и создадут праздничную атмосферу:

композиции, сделанные из еловых или сосновых веток, расставленные по комнате. В их состав можно включить ленты, блестки, шишки, сушеные апельсины и корицу;

гирлянды с теплым светом, развешанные на окнах и возле зеркала;

мини-композиции, для создания которых понадобятся прозрачные вазы или стеклянные банки, внутрь которых можно поместить свечи, миниатюрные игрушки, ягоды, шишки;

рисунки на окне в виде снежинок, создающиеся с помощью искусственного снега или витражной краски;

уютные пушистые пледы и наволочки на диванные подушки.





Украшение кухни и обеденной зоны

Люди, которые хотят отметить праздник в тесном семейном кругу, зачастую предпочитают проводить его на кухне. Это помещение также можно невероятно красиво украсить и придать ему торжественную атмосферу. Для этого как нельзя лучше подойдут такие декоративные приемы:

композиции, включающие всевозможные природные элементы: ветки ели либо сосны, деревянные фигурки, шишки, дольки засушенного апельсина, ленты. Помимо эстетичного вида, подобные детали наполнят помещение ароматами хвои и цитруса;

гирлянды-бахрома с мягким светом, подвешенная над обеденной зоной. Также над столом можно расположить подвесные светильники, а открытые полки, ниши, стеклянные фасады шкафов украсить подсветкой;

особый уют придаст текстильное оформление, включающее скатерть в природных оттенках и аналогично выполненные салфетки, чехлы на стулья, кухонные полотенца с новогодней тематикой, декоративные подушки.





Как украсить спальню и детскую

Атмосфера праздника поселится в вашем доме надолго, если вы уделите внимание оформлению не только гостиной, но и других помещений, одним из которых является спальня. Сделать ее уютной и романтичной одновременно поможет текстиль: пушистые наволочки на подушки и шерстяной плед. Рекомендуется уделить внимание мягкой подсветке, развесив гирлянды с приглушенным свечением на окне и в области дверного проема. Особую романтику придадут композиции из еловых веток и шишек, украшенные блестками, ароматические плавающие свечи, помещенные в стаканах с водой.





Если у вас есть ребенок, то наверняка вы задумываетесь о том, как украсить детскую комнату на Новый год 2026. Сделать атмосферу по-настоящему праздничной и волшебной помогут такие вещи:

тематическое постельное белье с новогодними принтами или пейзажами;

гирлянды и светильники с приглушенным светом;

мягкие игрушки;

рождественский венок, расположенный на входной двери;

подвесные носочки для подарков;

бумажные или нарисованные снежинки на окнах;

воздушные шарики, фонарики, бумажные гирлянды, приклеенные двусторонним скотчем и закрепленные на мебели и на стенах.





Итог

Теперь вы знаете, как украсить дом к Новому году 2026 так, чтобы сделать атмосферу в нем праздничной и уютной. Надеемся, что вам будут полезны идеи, предложенные в нашей статье, и вы сможете их использовать для декорирования ваших помещений.