Куда поехать на море в ноябре 2024: лучшие направления для пляжного отдыха

Ноябрь – это месяц, когда в большинстве регионов приходит зима, и появляется желание сбежать в теплые края. Однако не во всех странах холодно в ноябре – существуют направления для пляжного отдыха с приятной погодой, теплым морем и отличными условиями для развлечений. В этой статье вместе с Kleo.ru рассмотрим пять теплых стран, где можно насладиться морем в ноябре.

Лучшие направления для пляжного отдыха в ноябре

1. Таиланд





Погода в ноябре. В Таиланде ноябрь – это начало сухого сезона, когда температура воздуха держится в районе +30 °C, а температура воды – около +28 °C. Это идеальное время для пляжного отдыха на островах, таких как Пхукет, Самуи или Ко Ланта.

Пляжи. Пляжи в Таиланде песчаные, с мягким золотистым песком. Большинство пляжей окружены кокосовыми пальмами, что создает живописный и экзотический вид.

Развлечения. Таиланд известен своими возможностями для дайвинга и сноркелинга благодаря богатому подводному миру. Также можно заняться серфингом или отправиться на экскурсии по храмам и природным достопримечательностям.

Стоимость отдыха. Перелет из Москвы в Таиланд стоит около 50–60 тыс. рублей туда-обратно. Проживание на популярных курортах начинается от 2–3 тыс. рублей за ночь в отелях средней категории.

2. Мальдивы





Погода в ноябре. В этом месяце на Мальдивах стоит теплая погода с температурой воздуха около +30 °C и водой около +28 °C. Это также начало сухого сезона, что делает отдых на островах вполне комфортным.

Пляжи. На Мальдивах пляжи белоснежные и песчаные, окруженные кристально чистой водой и коралловыми рифами, которые привлекают туристов со всего мира.

Развлечения. Главные развлечения связаны с морем – а именно дайвинг, сноркелинг, плавание с дельфинами. Также популярны вечерние круизы и романтические ужины на пляже.

Стоимость отдыха. Мальдивы считаются дорогим направлением: перелет туда и обратно стоит около 70–100 тыс. рублей, а стоимость проживания на курортах начинается от 15 тыс. рублей за ночь. Однако можно найти и бюджетные гостевые дома, где вполне реально остановиться за 5–7 тыс. рублей за ночь.

3. Доминиканская Республика





Погода в ноябре. В Доминикане в ноябре солнечно, и температура воздуха составляет около +29 °C, а температура воды – +27 °C.

Пляжи. Здесь вас ждут песчаные побережья с кокосовыми пальмами. Наиболее популярны курорты Пунта-Кана и Баваро, где белый песок и спокойное Карибское море создают идеальную атмосферу.

Развлечения. Доминикана предлагает разнообразные водные виды спорта – каякинг, серфинг, виндсерфинг, а также уникальные экскурсии, включая плавание с китами, поездки к водопадам и исторические туры.

Стоимость отдыха. Перелет из Москвы стоит около 60–70 тыс. рублей. Проживание в отелях средней категории – от 5 тыс. рублей за ночь, а в отелях «все включено» от 10 тыс. рублей за ночь на двоих.

4. Куба





Погода в ноябре. В ноябре температура воздуха составляет +27.. +30 °C, а воды – около +27 °C. Этот период считается началом высокого сезона с приятной и солнечной погодой.

Пляжи. Куба славится своими песчаными пляжами, особенно на курортах Варадеро и Кайо-Коко, где чистая вода и белый песок делают отдых незабываемым.

Развлечения. Вы сможете наслаждаться подводным плаванием, сноркелингом, а также экскурсиями по Гаване. Культурная программа включает посещение музыкальных шоу и дегустацию местного рома и сигар.

Стоимость отдыха. Перелет на Кубу обойдется в 70–90 тыс. рублей. Проживание в бюджетных отелях начинается от 4-5 тыс. рублей за ночь, а отели высокого уровня – от 9 тыс. рублей.

5. Канарские острова





Погода в ноябре. Ноябрь на Канарских островах теплый, с температурой воздуха +24..+26 °C и водой около +23 °C. Это отличное место для тех, кто хочет комфортного климата без сильной жары.

Пляжи. Здесь порадует разнообразие: от песчаных пляжей на Тенерифе и Лансароте до пляжей с черным вулканическим песком на Ла-Пальме.

Развлечения. Канары предлагают отличные возможности для серфинга, парусного спорта, а также походов по природным паркам и вулканам. На Тенерифе можно посетить знаменитый вулкан Тейде и насладиться уникальными пейзажами.

Стоимость отдыха. Перелет на Канарские острова обойдется в 30–40 тыс. рублей, а проживание начинается от 3 тыс. рублей за ночь в отелях среднего уровня.

Советы по выбору направления

Учитывайте климатические особенности. Выбирайте место, где в ноябре стабильная погода, чтобы не рисковать своим отпуском. Определите бюджет на поездку. Стоимость отдыха будет варьироваться в зависимости от направления, типа проживания и развлечений. Например, Мальдивы и Куба обойдутся дороже, тогда как на Канарах можно найти вполне бюджетные варианты. Планируйте развлечения заранее. В зависимости от ваших предпочтений – будь то дайвинг, экскурсии или отдых на пляже, выбирайте страну с подходящими условиями. Оформляйте страховку и документы. Для поездок в теплые страны обязательно позаботьтесь о страховании здоровья и документах заранее. Внимательно ознакомьтесь с визовыми требованиями.

Итог

В ноябре можно устроить незабываемый пляжный отдых, выбрав для этого теплые страны с комфортной погодой и разнообразными развлечениями. Таиланд, Мальдивы, Доминикана, Куба и Канарские острова – прекрасные направления, где каждый найдет что-то по душе. Независимо от вашего выбора, отдых у моря в ноябре станет отличным способом еще немного продлить лето.