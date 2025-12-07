День диетолога в 2026 году: история и значение профессии

Когда день диетолога в 2026 году. Дата праздника, история, роль диетологов и интересные факты
Питание, грамотно организованное и состоящее из полезных продуктов, крайне важно для нашего общего состояния здоровья. Именно поэтому данным вопросам уделяется все больше внимания в последнее время, а работа специалистов, занимающихся такими проблемами, считается очень важной. В их честь был учрежден профессиональный праздник – День диетолога, который в 2026 году будет сопровождаться тематическими мероприятиями, посвященными вопросам питания.
Когда отмечают День диетолога в 2026 году
Профессиональное торжество специалистов по питанию отмечается ежегодно в четко установленную дату – 10 марта. К Международному дню диетолога готовятся заранее, организовывая мероприятия, посвященные проблемам похудения, активного образа жизни и подбору здорового питания.
История праздника
Торжество тесно связано с наукой диетологией, истоки которой уходят в давние времена. Питание рассматривалось как основополагающий аспект долголетия и здоровья в Древнем Египте, Древней Греции, Китае. Активное развитие диетологии как научной дисциплины начинается в конце 19 столетия, что связано с проведением научных экспериментов, посвященных изучению физиологических биохимических аспектов пищеварения. На сегодняшний день диетология продолжает иметь тесную связь с рядом дисциплин, таких как биохимия, медицина, пищевая технология.
Основание Дня диетолога состоялось в 2008 году. Инициатива в учреждении данного праздника принадлежала известной американской организации – Академии питания и диетологии. День диетолога в России начали отмечать в 2011 году. Идея о необходимости отмечания такого торжества возникла у Ассоциации диетологов и питательной медицины России. Основная цель праздника – сделать акцент на важности правильного питания и ведения здорового образа жизни в целом, и привлечь к этому внимание как можно большего количества людей, а также подчеркнуть значимость профессии диетолога.
Кто такой диетолог и чем он занимается
Профессия "диетолог" подразумевает, что ею может заниматься специалист, получивший соответствующее образование и медицинский диплом. Только в этом случае врач имеет право вести прием пациентов. В число его функциональных обязанностей входит лечение и профилактика ожирения, подбор индивидуального плана питания для каждого человека и разработка рекомендаций с учетом его физиологических особенностей и медицинских показателей. Стоит отметить, что в схемах правильного питания нуждаются не только люди, страдающие от избыточного веса, но те, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта, сниженный иммунитет, проходящие восстановление после какого-либо заболевания.
Специалисты-диетологи зачастую работают в медицинских учреждениях, но также трудятся и на предприятиях пищевой и продовольственной промышленности.
Интересные факты о питании и диетологии
С продуктами, с питанием в целом и с диетологией связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку некоторых из них:
- В течение дня наши мысли возвращаются к еде больше чем 100 раз. Мы думаем о том, что будем есть и что мы хотели бы съесть, какие рецепты выбрать для приготовления блюд, в какие места можно отправиться, чтобы перекусить.
- На самом деле есть после шести можно. Последние исследования развенчали этот миф, они доказывают, что употреблять пищу после шести вечера вполне допустимо. Главное соблюдать два условия – прием пищи не должен быть слишком обильным, а также он должен быть сделан за четыре часа до того, как вы оправитесь спать. В этом случае желудок успеет переварить еду и будет отдыхать во время сна так же полноценно, как и мозг.
- Мало кто знает, что помидоры не следует хранить в холодильнике, а именно при температуре ниже 12°С. В этом случае томаты утратят свои вкусоароматические свойства. Лучше всего выбрать для места их хранения темное место и делать это при комнатной температуре.
- Мясо лосося может быть не только розового, но и белого цвета. Это обусловлено тем, что розовый окрас мяса появляется у дикой рыбы из-за ее пищевых привычек – склонности питаться креветками. Лосось, выращенный на ферме, имеет мясо белого или легкого розоватого окраса. Чтобы сделать его похожим на дикую рыбу, зачастую прибегают к подкрашиванию.
- Яичные желтки имеют больше полезных веществ, чем белки. В составе желтков содержатся витамины, микроэлементы и минералы, что делает их важным компонентом для сбалансированного и полноценного питания. Белки же больше подходят для диет.
- Мускатный орех, который употребили в излишних количествах, может вызвать весьма нежелательные эффекты: галлюцинации, головокружение, тошноту. Поэтому данный продукт следует употреблять с особой осторожностью.
Итог
День диетолога в 2026 году – это важный профессиональный праздник, направленный на то, чтобы подчеркнуть роль таких специалистов в вопросах правильного питания. Если такие люди есть в вашем окружении, обязательно поздравьте их и отметьте, насколько их труд важен для здоровья пациентов.