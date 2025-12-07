День диетолога в 2026 году: история и значение профессии

Питание, грамотно организованное и состоящее из полезных продуктов, крайне важно для нашего общего состояния здоровья. Именно поэтому данным вопросам уделяется все больше внимания в последнее время, а работа специалистов, занимающихся такими проблемами, считается очень важной. В их честь был учрежден профессиональный праздник – День диетолога, который в 2026 году будет сопровождаться тематическими мероприятиями, посвященными вопросам питания.

Когда отмечают День диетолога в 2026 году

Профессиональное торжество специалистов по питанию отмечается ежегодно в четко установленную дату – 10 марта. К Международному дню диетолога готовятся заранее, организовывая мероприятия, посвященные проблемам похудения, активного образа жизни и подбору здорового питания.





История праздника

Торжество тесно связано с наукой диетологией, истоки которой уходят в давние времена. Питание рассматривалось как основополагающий аспект долголетия и здоровья в Древнем Египте, Древней Греции, Китае. Активное развитие диетологии как научной дисциплины начинается в конце 19 столетия, что связано с проведением научных экспериментов, посвященных изучению физиологических биохимических аспектов пищеварения. На сегодняшний день диетология продолжает иметь тесную связь с рядом дисциплин, таких как биохимия, медицина, пищевая технология.

Основание Дня диетолога состоялось в 2008 году. Инициатива в учреждении данного праздника принадлежала известной американской организации – Академии питания и диетологии. День диетолога в России начали отмечать в 2011 году. Идея о необходимости отмечания такого торжества возникла у Ассоциации диетологов и питательной медицины России. Основная цель праздника – сделать акцент на важности правильного питания и ведения здорового образа жизни в целом, и привлечь к этому внимание как можно большего количества людей, а также подчеркнуть значимость профессии диетолога.





Кто такой диетолог и чем он занимается

Профессия "диетолог" подразумевает, что ею может заниматься специалист, получивший соответствующее образование и медицинский диплом. Только в этом случае врач имеет право вести прием пациентов. В число его функциональных обязанностей входит лечение и профилактика ожирения, подбор индивидуального плана питания для каждого человека и разработка рекомендаций с учетом его физиологических особенностей и медицинских показателей. Стоит отметить, что в схемах правильного питания нуждаются не только люди, страдающие от избыточного веса, но те, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта, сниженный иммунитет, проходящие восстановление после какого-либо заболевания.

Специалисты-диетологи зачастую работают в медицинских учреждениях, но также трудятся и на предприятиях пищевой и продовольственной промышленности.





Интересные факты о питании и диетологии

С продуктами, с питанием в целом и с диетологией связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку некоторых из них:

В течение дня наши мысли возвращаются к еде больше чем 100 раз. Мы думаем о том, что будем есть и что мы хотели бы съесть, какие рецепты выбрать для приготовления блюд, в какие места можно отправиться, чтобы перекусить.

На самом деле есть после шести можно. Последние исследования развенчали этот миф, они доказывают, что употреблять пищу после шести вечера вполне допустимо. Главное соблюдать два условия – прием пищи не должен быть слишком обильным, а также он должен быть сделан за четыре часа до того, как вы оправитесь спать. В этом случае желудок успеет переварить еду и будет отдыхать во время сна так же полноценно, как и мозг.

Мало кто знает, что помидоры не следует хранить в холодильнике, а именно при температуре ниже 12°С. В этом случае томаты утратят свои вкусоароматические свойства. Лучше всего выбрать для места их хранения темное место и делать это при комнатной температуре.

Мясо лосося может быть не только розового, но и белого цвета. Это обусловлено тем, что розовый окрас мяса появляется у дикой рыбы из-за ее пищевых привычек – склонности питаться креветками. Лосось, выращенный на ферме, имеет мясо белого или легкого розоватого окраса. Чтобы сделать его похожим на дикую рыбу, зачастую прибегают к подкрашиванию.

Яичные желтки имеют больше полезных веществ, чем белки. В составе желтков содержатся витамины, микроэлементы и минералы, что делает их важным компонентом для сбалансированного и полноценного питания. Белки же больше подходят для диет.

Мускатный орех, который употребили в излишних количествах, может вызвать весьма нежелательные эффекты: галлюцинации, головокружение, тошноту. Поэтому данный продукт следует употреблять с особой осторожностью.





Итог

День диетолога в 2026 году – это важный профессиональный праздник, направленный на то, чтобы подчеркнуть роль таких специалистов в вопросах правильного питания. Если такие люди есть в вашем окружении, обязательно поздравьте их и отметьте, насколько их труд важен для здоровья пациентов.