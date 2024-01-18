Как распознать психологические трюки собеседника: не попадитесь на крючок

Живя в современном социуме, очень важно научиться быстро налаживать контакты и располагать к себе окружающих. Однако некоторые злоупотребляют, казалось бы, естественным стремлением общаться и выстраивать отношения с людьми. Так, если какой-то человек начинает занимать все больше места в ваших мыслях, в первую очередь, попробуйте проанализировать его поведение на предмет использования хитрых трюков. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как распознать психологические манипуляции собеседника, чтобы не попасться на крючок.



Радостно смеется, глядя на вас

Поза доверия, прикосновения

Эмоциональные качели: то заинтересован, то безразличен

Стоит отметить, что различные трюки при установлении контакта используют не только мужчины, которые хотят вас покорить. Часто к таким приемам прибегают коллеги на работе, которым выгодна дружба с вами, или партнеры по бизнесу, которые хотят выбить для себя максимально комфортные условия сотрудничества. Манипулировать могут и подруги, а также случайные знакомые. Так что всегда нужно быть начеку, чтобы распознать истинные мотивы «слишком уж приятного» собеседника.Одним из самых распространенных и простых в применении трюков является заразительный смех. Когда человек начинает хохотать при каждой вашей шутке (вне зависимости от того, хороша она или нет), это тревожный звоночек. Конечно, возможно, он просто по уши влюблен и действительно радуется самой возможности слышать ваши остроты. Однако, если видно, что смех выглядит несколько искусственно, это повод насторожиться. Также опытные манипуляторы любят заразительно смеяться и глядеть вам прямо в глаза, это быстро располагает вас к человеку и снимает многие защитные барьеры.Также манипуляторы хорошо знают, что окружающим проще довериться человеку, который занимает открытую позу. Обычно эти люди стараются сидеть, немного расставив ноги, а руки никогда не скрещивают на груди. В таком случае вам начинает казаться, что человек беззащитен и откровенен, однако это может быть тонкой манипуляцией. Также защитные барьеры пропадают, когда люди начинают прикасаться друг к другу. Наверное, в вашем окружении есть подруга, которая даже новых знакомых может похлопать по плечу или колену, невзначай хватить малознакомого человека за запястье, а во время прощания крепко обнять. Такие манипуляции позволяют быстро расположить объект к себе. При этом мотивы манипулятора могут быть разные, вплоть до самых корыстных.Эмоциональные качели – излюбленная стратегия манипулятора. Чаще всего ее используют ловеласы, которые давно прослыли сердцеедами. Впрочем, женщины тоже неплохо владеют этой техникой. Иногда подобные трюки применяют подруги, которые хотят продавить приятельницу под себя.Суть данной манипуляции очень проста. Сначала следует демонстрировать человеку максимальную заинтересованность в его жизни: спрашивать о работе, родителях, детях. Делать все это ненавязчиво и демонстрируя высокий уровень эмпатии. Когда тесный контакт установлен, нужно резко охладеть.Обычно жертва манипулятора тут же начинает искать проблему в себе. Мол, может быть я чем-то обидела такую прекрасную девушку, с которой хотела подружиться. В случае отношений с молодым человеком женщина часто начинает корить себя, что была слишком холодна, не дала ему то, чего он желал, и так далее. Попавшись на такой крючок, вы можете быстро превратиться в инструмент удовлетворения потребностей другого человека, так что будьте бдительны.