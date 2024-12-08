Католическое Рождество 2025: история и традиции праздника

Религиозные праздники имеют важнейшее значение для всех верующих, относящихся к тому или иному христианскому направлению. Так, в Европе с особым размахом празднуют Католическое Рождество, которое в 2025 году будет отмечаться в дату, отличающуюся от аналогичного православного торжества. В этой статье Клео.ру расскажет об истории этого праздника, его традициях и обычаях в разных странах.

Когда отмечают Католическое Рождество в 2025 году

Религиозный праздник отмечают каждый год в одну и ту же дату, которая выпадает в ночь с 24 на 25 декабря. При этом для православных христиан Рождество Христово наступает лишь 7 января. Такая разница образовалась из-за того, что в 1582 году Европа решила сделать переход на "новый стиль", или григорианский календарь. После проведенного перерасчета возникло расхождение со "старым стилем" или с юлианским календарем в целых 10 дней.

Россия отказывалась принимать григорианский календарь вплоть до 1917 года. Это привело к тому, что расхождение достигло уже 13 дней. В итоге это привело к тому, что православные празднуют рождество 7 января.





История праздника

Один из главных католических религиозных праздников уходит своими корнями еще в период раннего христианства. Именно в это время последователи Христа стали отмечать его рождение в Вифлееме. Формирование торжества происходило на протяжении нескольких столетий, при этом ритуалы, применяемые в религии, тесно переплетались с культурными традициями.

Впервые празднование Рождества Христова было упомянуто в IV столетии, в 336 году торжество было отмечено в Риме. Официально дату, определяющую, когда отмечать католическое Рождество, установил папа римский Юлий I в 350 году. В период Средневековья происходило дальнейшее развитие католического Рождества. Праздник обзавелся особыми обрядами, к числу самых популярных из них относится организация вертепов, представляющих собой театрализованные сценки, в которых показано рождение Иисуса. Также стала распространенной и такая традиция как колядование, когда люди ходили из одного дома в другой и исполняли рождественские песни.





Традиции и обычаи католического Рождества

В Европе Рождество является очень важным праздником, который по значимости можно сравнить с празднованием в нас Нового года. Торжество сопровождается такими особыми традициями:

Адвент – период, берущий свое начало за четыре воскресенья до Рождества и предназначенный для духовного очищения. В это время католики посещают костел, прибегают к определенным ограничениям в еде, в частности отказываются от употребления мяса. Тем не менее, для них не предусмотрен столь строгий пост, как для православных.

Предпразднство – это период, длящийся с 20 по 24 декабря и заключающийся в подготовке к Католическому Рождеству. В эти дни в домах наряжают ели, также украшают гирляндами придомовые территории. С широким размахом проходит отмечание торжества в европейских городах, на улицах которых устанавливают елки и украшают их. Также декорируют и витрины магазинов, в связи с чем организовывают соревнования на самую лучшую из них.





Сочельник – канун Рождества, который празднуют 24 октября. Это время необходимо проводить в семейном кругу, соблюдая строгий пост с ограничением пищи и воды. Разрешается употреблять только сочиво – кашу из рисовой, чечевичной или пшеничной крупы, заправленную орехами, медом и маком. В храмах организовывают предпраздничные мессы, во внутренней и с наружной стороны церквей устраивают вертепы. Появление на небе первой звезды символизирует завершение поста. Католики отправляются в храмы, чтобы посетить богослужения.

Рождественский ужин – устраивается после службы. Перед началом употребления пищи принято преломлять рождественский хлеб. Хлебцы нужно разделить между всеми, произнося поздравления. Под скатерть принято поместить небольшое количество сена, ассоциирующееся с хлевом, где произошло рождение Иисуса.

Колядки – традиция, в которой принимают участие дети, ходящие по соседним домам. Ребятишки желают людям благополучия и вознаграждаются сладостями.





Как празднуют в разных странах

Хотя в европейских странах и установлена единая дата, определяющая, какого числа следует отмечать Католическое Рождество в 2025 году, однако отмечать его будут по-разному в разных странах. Далее Клео.ру расскажет об особенностях таких традиций:

В Германии неизменными атрибутами праздника являются пряниками и штоллены. Последние представляют собой сладкий хлеб, приправленный пряностями, орехами и изюмом.

В США принято проводить торжество с огромным размахом. Особое внимание уделяется украшению фасадов домов и дворов. Для декора используются фигурки снеговиков, Санта-Клауса, оленей, яркие гирлянды. Огни зажигают в вечернее время, при этом многие семьи с детьми совершают прогулки на машине, чтобы полюбоваться украшениями соседних домов.

Во Франции принято подавать на стол такое традиционное блюдо как Буш де Ноэль, что в переводе означает "шоколадное полено". Десерт представляет собой бисквитный рулет, начиненный каштанами и шоколадным кремом. Традиция берет свое начало с периода Средневековья, когда на Рождество было принято приносить полено из леса, поливать его маслом и вином, после чего сжигать до образования золы. Последнюю помещали в мешочки, которые распределяли между всеми членами семьи. Такие обереги были предназначены для защиты от бед и болезней.

В Италии миссия вручения подарков детям отведена не только Санта-Клаусу, но и волшебнице Бефане. Чтобы получить презент, обязательно нужно быть послушным.

В Испании в этот праздник люди разводят костры и совершают прыжки через огонь. Традиция ведет свое начало еще с языческих времен, где подобным способом было принято отгонять от себя злых духов.





Подведем итог

Католическое Рождество в 2025 году – это значимый праздник для верующих, относящихся к данному христианскому направлению. Торжество настолько важно для них, что празднуется с большим размахом, чем Новый год, и сопровождается невероятно интересными традициями.