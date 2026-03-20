День Эйфелевой башни в 2026 году: история праздника и интересные факты

Любой турист, которому посчастливилось посетить Париж, обязательно хочет увидеть главный символ этого города. В его честь был учрежден особый праздник – День Эйфелевой башни. В 2026 году это станет отличным поводом, чтобы узнать больше интересных фактов о визитной карточке Франции. В этой статье Клео.ру расскажет об истории данного торжества и об этом грандиозном сооружении.

Когда отмечают День Эйфелевой башни в 2026 году

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата – 31 марта. В 1889 году именно в этот день сооружение, ставшее символом Парижа, впервые было представлено для обозрения жителей города и его гостей. Стоит отметить, что красоту башни изначально оценили далеко не все, но впоследствии ее стали считать гордостью Франции, а ее дизайн и конструкция вызывает неизменное восхищение.





История создания Эйфелевой башни

Знаменитое сооружение тесно связано с именем его создателя – Александра Гюстава Эйфеля. Инженер-строитель появился на свет в 1832 году. Он прошел карьерный путь от конструктора до мастера металлических конструкций, славящегося своим талантом и профессионализмом. Эйфель построил более 200 сооружений по всему миру, в их число вошли вокзалы, мосты и прочие впечатляющие шедевры архитектуры. Мастер был особенно знаменит новаторскими достижениями в области создании решетчатых конструкций.

Эйфелева башня была возведена по аналогичному принципу и принесла ее создателю мировую славу и признание. Сооружение было построено к открытию Всемирной выставки, которая проводилась в Париже в 1889 году и была приурочена к празднованию столетия Великой французской революции. Чтобы выбрать дизайн конструкции, организаторы мероприятия рассмотрели 107 разных идей. В итоге победил именно проект Гюстава Эйфеля с 300-метровой башней. Возведенное в итоге сооружение в полной мере отразило концепцию мероприятия, демонстрируя поистине невероятные возможности промышленной эпохи.





Интересные факты об Эйфелевой башне

С впечатляющим сооружением, ставшим символом Парижа, связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

Изначально башня не задумывалась как постоянное сооружение и должна была простоять лишь 20 лет. Однако впоследствии ее задействовали для военных целей, разместив на ней радиостанцию, поэтому башня была сохранена.

Создатель башни построил в ней тайную комнату, расположенную на самой вершине. Она была предназначена лично для Эйфеля, а рядом находилась лаборатория, в которой им велись метеорологические наблюдения. После смерти инженера комната на протяжении долгих лет оставалась закрытой, туристов в нее начали пускать только в 2015 году.

В августе 1944 года Эйфелева башня чуть была не уничтожена по приказу Гитлера. Ее спасло лишь то, что генерал-полковник Дитрих фон Хольтиц решил не повиноваться этим указаниям.

Ежегодно сталь, из которой возведена башня, подвергается тепловому расширению. В результате ее высота каждое лето увеличивается приблизительно на 15 сантиметров.

На протяжении истории существования башни для ее окрашивания использовались самые разные цвета – коричневый, красный, желтый. В настоящее время она имеет оттенок, который прозвали "коричневый-эйфелевый", он максимально приближен к бронзе. Стоит отметить, что он официально запатентован. Чтобы обновить цвет конструкции, тратится порядка 57 тонн краски.

Для ночного освещения Эйфелевой башни задействуется 20 тысяч лампочек.

Сооружение неоднократно выбирали в качестве объекта разных афер. Так, в 1925 году ее пытался продать на металлолом мошенник Виктор Люстиг. В 1960 году такие же действия предпринимал Дэвид Сэмс, английский зеленщик. Общая численность попыток продать конструкцию превысила 20 раз.





Итог

День Эйфелевой башни в 2026 году – это интересный праздник, посвященный культовому сооружению, ставшему гордостью Франции и символом Парижа. Торжество предназначено, чтобы напомнить о величии и красоте этой конструкции и является поводом, чтобы больше узнать о ее истории и о связанных с ней интересных фактах.