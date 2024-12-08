День рождения шампанского 2025: история появления и традиции праздника

Игристые вина – атрибут, который обязательно присутствует за торжественным столом и ассоциируется с праздником. В честь популярного напитка даже был основан специальный праздник – День рождения шампанского, который в 2025 году будут отмечать так же весело, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о том, кому принадлежит заслуга в появлении этой разновидности игристого вина, о традициях отмечания праздника, а также интересные факты, связанные с шампанским.

Когда отмечается День рождения шампанского в 2025 году

Людям, впервые узнавшим о данном празднике, интересно знать, когда День шампанского. Для праздника установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год и отмечается 4 августа. В этот день любой желающий может весело провести время в приятной компании и порадовать себя игристым напитком.





Кто придумал шампанское

Заслуга в появлении популярного праздничного напитка принадлежит монаху Пьеру Периньону, проживавшему в Шампани, о чем гласит известная легенда. Стоит отметить, что в этой местности виноградники существовали издавна, еще со времен древних римлян. В период, когда в Шампани проживали монахи, они уделяли значительное внимание производству вина и употребляли его ежедневно. Один из виноделов, Периньон, принадлежавший к ордену бенедиктинцев, отправился в погреб и отведал там вино из одной из бутылок. Вкус напитка произвел на монаха неизгладимое впечатление, о чем свидетельствовал его возглас: "Я пробую звезды!". Событие произошло 4 августа 1693 года, впоследствии данный день был выбран в качестве даты для отмечания праздника шампанского.

Другая версия говорит о противоположном – Периньон всячески старался избегать подобных процессов при изготовлении вина. Дело в том, что вино переставало бродить, когда наступал холод с приходом зимы. В этот период его разливали по емкостям, хотя в напитке продолжал оставаться сахар. Когда наступала весна, дрожжи начинали активизироваться, а бутылки взрывались. Из-за этого напиток был прозван "вином дьявола".

Технологию по правильному хранению игристых вин придумал и задокументировал физик Кристофер Меррет из Британии. Ученый уделял внимание созданию стекла, которое будет особо прочным, и 17 декабря 1662 года сделала запись в своем докладе, говорящую о том, что бутылки, изготовленные из такого стекла, не взрываются, если поместить в них вино и добавить в него сахар. При этом формула, применяемая при создании такого стекла, не позволит бутылке разорваться.

В Европе настоящий бум шампанского пришелся на XIX столетие, в тот период напиток был предназначен в основном для знатных людей. Также его по достоинству оценили и при дворе российского императора. Об игристом вине узнали во время наполеоновских войн, когда войска русских держали свой путь через Шампань, чтобы добраться до Парижа. С тех пор импорт шампанского в Россию не прекращался. Это прекратилось с приходом революции. Однако советские власти дали ученым поручение, заключающееся в том, чтобы бутылка игристого вина присутствовала на столе в каждой советской семье на новогодний праздник. Как известно, данная традиция сохранилась и по сегодняшний день.





Как празднуют День шампанского

Веселый праздник можно отметить, как посетив масштабные мероприятия, так и проведя его в домашней обстановке. Первый вариант – отправиться на экскурсию, которые организовывают винные заводы и владельцы виноградников, и узнать больше информации о процессах производства, принять участие в дегустации разновидностей напитка, в мастер-классах по сочетанию шампанского с теми или иными блюдами.

В домашней атмосфере можно провести праздник не менее увлекательно, используя такие идеи для организации мероприятий:

дегустация определенных разновидностей вина, к примеру, розе или брют;

гастрономические сочетания с разнообразными блюдами, например, со сладкими десертами, сырами, морепродуктами;

создание коктейлей, одним из основных ингредиентов которых будет шампанское;

организация праздничной вечеринки в кругу друзей и близких людей;

просмотр фильмов или прочтение книг, где рассказывается об истории и культуре напитка.





Интересные факты о шампанском

С игристым вином связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

В одной бутылке напитка содержатся миллионы пузырьков. Согласно разным источникам, их количество достигает от 50 до 250 млн.

Шампанское принято подавать, охладив его до температуры 6-9°C.

Вылетающая из бутылки пробка может развить скорость до 100 км/ч.

Уинстон Черчилль был большим поклонником шампанского. Он употреблял порцию напитка каждый день в 11:00 утра, и специального для него компанией Pol Roger была создана бутылка, объем которой составлял 0,6 л.

Самая дорогая бутылка была произведена торговой маркой Goût де Diamants. Она была декорирована белым золотом, бриллиантом в 19 каратов и стразами Swarovski. Стоимость этого шедевра на аукционе составила 1,2 млн долларов.

Кусочек шоколада или изюм, помещенный в бокал с шампанским, будет и всплывать бесконечное количество раз.

Фольгу, обернутую вокруг пробки шампанского, создали еще в XIX столетии. Ее предназначением было защищать напиток от мышей. Впоследствии фольгу сохранили, чтобы она напоминала о традиции.





Итог

День рождения шампанского в 2025 году – это отличный повод, чтобы ощутить праздничную атмосферу и порадовать себя напитком с изысканным вкусом. Вы можете провести этот день по собственному усмотрению, приняв участие в интересных экскурсиях или дегустациях, либо организовав дома веселую вечеринку в кругу друзей.