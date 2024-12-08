Когда появился первый мобильный телефон: история и интересные факты

Современный человек не представляет свою жизнь без ежедневных телефонных разговоров, обмена сообщения, общения в мессенждерах и социальных сетях. Каждый знает, что так было далеко не всегда, пока не появились мобильные телефоны. Данные устройства прочно вошли в нашу жизнь, а их появление со временем было отмечено специальным праздником – Днем рождения мобильного телефона. В этой статье Клео.ру предлагает узнать, когда появился первый аппарат, а также о разных интересных фактах, связанных с мобильными телефонами.

Когда был изобретен первый мобильный телефон

Наверное, каждый из нас задавался вопросом, когда изобрели мобильный телефон? Стоит отметить, что его появлению на свет предшествовали другие определенные события. Так, первый телефонный аппарат был произведен в 19 столетии и в то время считался поистине фантастическим изобретением. В 1910 году журналист из Америки предсказал, что со временем будет разработан аппарат, независимый от базы. Речь шла именно о мобильном телефоне. Работы по созданию подобного устройства велись исследовательским центром компании AT&T, а также компанией Motorola. Это происходило в период послевоенных годов

В 1973 году произошло событие, которое поистине можно назвать знаковым. Мартин Купер, инженер компании Motorola сделал первый звонок с мобильного устройства. Он адресовался сотруднику компании Bell Laboratories, считающейся конкурентом, а в разговоре Купер уточнил, с какого именно аппарата он совершает звонок. Стоит отметить, что разработка подобных устройств, но предназначенных для автомобилей, велась уже давно, и на начальных этапах их вес составлял около 13-14 кг.

Мобильный телефон, с которого сделал звонок Купер в 1973 году, весил всего около 900 г, данное достижение можно было назвать настоящим прорывом. Тем не менее, Первый мобильный телефон в мире отличался внушительными габаритами: он имел длину корпуса порядка 22 см, ширину около 4 см и толщину 12 см. Дата данного события пришлась на 3 апреля, именно этот день и стали считать рождением мобильного телефона. Устройство быстро завоевало признание потребителей, но было доступно далеко не каждому. Мобильные телефоны, появившиеся на рынке, стоили более 3,5 тысячи долларов.





Интересные факты о мобильных телефонах

Далеко не каждый человек, ежедневно пользующийся смартфоном, знает, что с данным устройством связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку некоторых из них:

Как уже было сказано, первый звонок с мобильного телефона был сделан в 1973 году. Однако отправка первого смс-сообщения произошла лишь в 1992 году.

Современные устройства отличаются значительной мощностью, многие из них превышают по данному показателю компьютер, доставивший астронавтов на Луну.

В наши дни многие люди буквально боятся оставаться без телефона в руках. Данное явление имеет специальное название – немофобия.

Корпус смартфона содержит огромное количество микробов, их численность превышает в 18 раз находящихся на ручке для смыва воды в унитазе.

Производство телефонов настолько развито в настоящее время, что их количество превышает численность людей на планете Земля.

Оказывается, смартфоны, отслужившее свое время и выброшенные на свалку, содержат значительное количество золота. В тонне телефонов его оказалось больше в несколько раз, чем в 60 тоннах золотой руды.

Японцы отличаются любовью принимать душ, не расставаясь с телефоном. По этой причине большинство устройств, которые производят в этой стране, создаются водонепроницаемыми.

В 2011 году произошло событие, спасшее жизнь мальчику из Норвегии. Во время встречи с волком он включил на своем мобильнике музыку хэви-метал, отпугнувшую животное.





Подведем итог

Теперь вы знаете, когда можно отметить День рождения мобильного телефона, и можете провести праздник по собственному усмотрению. Несомненно то, что появление на свет первого устройства – знаковое событие, буквально перевернувшее нашу жизнь.