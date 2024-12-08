День детской книги 2025: история и традиции праздника, современная детская литература

Книги имеют важное значение для развития и расширения кругозора как для взрослых, так и для детей. Последнее направление существовало не всегда, литература для маленьких читателей появилась лишь с 19 столетия. Со временем осознали ее важность, и даже был учрежден специальный праздник – День детской книги, который будут отмечать и в 2025 году. В этой статье Клео.ру предлагает узнать о его истории и традициях.

История праздника

Для отмечания Международного дня детской книги установлена фиксированная дата, которая не меняется из года в год и припадает на 2 апреля. Праздник существует уже более 50 лет, но детская литература существовала далеко не всегда. Ранее сказки малышам рассказывали мамы и няни, а прочесть увлекательные истории можно было в приключенческих книгах, рассчитанных не на детей, а на массового читателя. Ситуация изменилась в 19 веке, когда стали появляться книги для юных читателей.

Расцвет литературы, предназначенной для детей, пришелся на вторую половину 20 столетия. В 1956 году по инициативе ЮНЕСКО учредили Международную премию для детских писателей, названную в честь Ганса Христиана Андерсена. Международный день детской книги решили праздновать в 1967 году. Идея в его создании праздника принадлежала писательнице Йелле Лепман. Она же выбрала и дату для праздника – 2 апреля, которая была предложена не случайно и приурочена к дню рождения Андерсена.





Как можно отметить праздник

Международный день детской книги празднуется в глобальных масштабах. 2 апреля ежегодно проводится конгресс Международного совета по детской книге, где обсуждаются недавно вышедшие издания и новые тенденции в детской литературе. Каждый год обозначается определенная тематика праздника и подбирается ключевое слово. В 2024 году в качестве последнего было выбрано "воображение". Конгресс проходит в определенной стране, назначенной "хозяйкой", которая и осуществляет подготовку к празднику.

Кроме того, в каждой стране организовываются специальные мероприятия, устраиваются ярмарки и фестивали. В библиотеках и школах проводятся конкурсы чтецов и марафоны. Авторы, присутствующие на мероприятиях, дают рекомендации по выбору лучшей литературы, устраивают презентации своих произведений. Важное значение имеют благотворительные акции по сбору детских книг.





Современная детская литература

Направление по созданию книг для маленьких читателей постоянно развивается, ежегодно авторами предлагаются новые увлекательные произведения. Клео.ру предлагает вашему вниманию примеры современной детской литературы, выпущенной в последние годы:

Софи Блэколл. "Если ты прилетишь на Землю" . Книгу создала художница из Америки, а вдохновение для ее написания она черпала из путешествий по разным странам. Для создания книги она выбрала своеобразный жанр и сделала ее в виде путеводителя по Земле для космических пришельцев. В произведении рассказывается о погоде, человеческих чувствах, птицах и о многом другом.

. Книгу создала художница из Америки, а вдохновение для ее написания она черпала из путешествий по разным странам. Для создания книги она выбрала своеобразный жанр и сделала ее в виде путеводителя по Земле для космических пришельцев. В произведении рассказывается о погоде, человеческих чувствах, птицах и о многом другом. Андрей Дубровский. "Мы живем в Древней Греции. Энциклопедия для детей" . Книга содержит разделение на главы, посвященные географии, мифологии, быту жителей Древней Греции. Информация преподнесена в доступной форме для маленьких читателей, а тематика книга отлично подойдет для того, чтобы познакомить их с историей и расширить кругозор.

. Книга содержит разделение на главы, посвященные географии, мифологии, быту жителей Древней Греции. Информация преподнесена в доступной форме для маленьких читателей, а тематика книга отлично подойдет для того, чтобы познакомить их с историей и расширить кругозор. Евгения Гюнтер. "Я принцесса!" . Персонажи книги вымышленные и относятся к разным эпохам. Особый интерес представляет описание особенностей быта принцесс из разных стран.

. Персонажи книги вымышленные и относятся к разным эпохам. Особый интерес представляет описание особенностей быта принцесс из разных стран. Петр Воротынцев. "На сцене. История театра". Данное издание познакомит юных читателей с искусством и такими деятелями как Шекспир, Мольер, Корнель. Определенные главы посвящены таким направлениям как балет, опера, детский театр.





Подведем итог

Теперь вы знаете, когда пройдет День детской книги в 2025 году, и как принято его отмечать. Обязательно расскажите своему ребенку о данном празднике и порадуйте его новой увлекательной книгой. Помните, что чтение самым лучшим образом отразится на развитии ваших детей.