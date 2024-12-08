День физкультурника 2025: история, традиции и интересные факты

Узнайте, когда празднуется День физкультурника в 2025 году. История появления праздника и какие проходят мероприятия.
В последние годы здоровый образ жизни приобретает все большую популярность, а количество людей, занимающихся той или иной разновидностью спорта, постоянно растет. Все, кто к ним относится, смогут отметить особый праздник – День физкультурника в 2025 году. Виновниками торжества являются все те, кто имеет отношение к спорт. Это могут быть профессиональные тренеры или люди, посещающие спортзал, занимающиеся фитнесом, велопрогулками и другими видами физической активности.
Когда празднуется День физкультурника в 2025 году
Людям, впервые узнавшим о данном празднике, интересно знать, какого числа день физкультурника в России. Его празднуют во вторую субботу августа, дата не является четко фиксированной и меняется ежегодно. В 2025 году она припадает на 9 августа. Решение об отмечании праздника каждый год было принято в 1980 году.
История праздника
День физкультурника в России появился благодаря тому, что жители страны массово увлекались спортом, уже начиная после революции 1917 года. Первый парад физкультурников был организован на Красной площади в 1919 году. На постоянной основе такие мероприятия проводились с 1931 года. Они неизменно сопровождались присутствием первых лиц Советского Союза. Парад физкультурников в масштабах СССР был организован в 1936 году, в нем приняли участие лучшие спортсмены страны.
Всесоюзный день физкультурника был учрежден 16 июня 1939 года с целью популяризировать спорт среди жителей СССР. Мероприятие носило преимущественно идеологический характер, и было направлено на то, чтобы развить в гражданах готовность служить родине и защищать. Через месяц после основания праздника, 18 июля, были проведены праздничные торжества. При этом дата не была закреплена на постоянной основе и впоследствии менялась ежегодно.
В 1945 году был проведен парад физкультурников, представляющий собой яркое и массовое мероприятие, посвященное спортсменам и устроенное впервые с момента начала ВОВ. Участники парада проходили отбор, в их число входили представители молодого поколения, каждый день проходящие тренировки на стадионе "Локомотив". Во время парада спортсмены, одетые в народные костюмы, представили вниманию зрителей впечатляющие гимнастические номера.
Как празднуют День физкультурника в России
День физкультурника 2025 году в России отметят масштабными мероприятиями, как и в предыдущие годы. Торжество сопровождается проведением всевозможных соревнований и показом красочных шоу. Спортсмены и обычные поклонники здорового образа жизни в этот день принимают поздравления. Любой желающий может потренироваться на открывающихся к празднику спортивных площадках, а также принять участие в следующих мероприятиях:
- эстафеты, участниками которых являются члены семей;
- турниры по шахматам, настольному теннису, мини-футболу;
- возможность потренироваться со спортсменами, профессионально занимающимися в том или ином направлении;
- состязания по перетягиванию каната;
- розыгрыши абонементов в спортклубы и фитнес-центры.
Интересные факты о физкультуре
Со спортом и физкультурой связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:
- Количество спортивных объектов, работающих в России, превышает 350 тысяч, а численность специалистов, задействованных в сфере спорта, составляет больше 400 тысяч человек.
- Регулярным занятиям спортом посвящают время более 75 миллионов граждан страны, что составляет порядка 65 процентов жителей. При этом предпочтение зачастую отдается силовым тренировкам.
- Получение значка ГТО предоставляет определенные привилегии. К примеру, абитуриент, поступающий в высшее учебное заведение, может получить к ЕГЭ дополнительные баллы, студентам выдается специальная стипендия, работникам организаций предоставляется дополнительный выходной либо внеплановая премия.
- Всемирная организация здравоохранения провела исследование, согласно которому практически треть населения Земли (или около 1,8 млрд людей) испытывает нехватку физнагрузки. Также ВОЗ дает рекомендации, заключающиеся в том, что взрослые люди должны посвящать физической активности минимум 150 минут в неделю.
Итог
День физкультурника в 2025 году – это праздник, направленный на то, чтобы подчеркнуть важность физической активности в жизни каждого человека. В этот день вы можете принять участие в массовых мероприятиях или просто уделить время для занятия любимым видом спорта.