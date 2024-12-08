День физкультурника 2025: история, традиции и интересные факты

В последние годы здоровый образ жизни приобретает все большую популярность, а количество людей, занимающихся той или иной разновидностью спорта, постоянно растет. Все, кто к ним относится, смогут отметить особый праздник – День физкультурника в 2025 году. Виновниками торжества являются все те, кто имеет отношение к спорт. Это могут быть профессиональные тренеры или люди, посещающие спортзал, занимающиеся фитнесом, велопрогулками и другими видами физической активности.

Когда празднуется День физкультурника в 2025 году

Людям, впервые узнавшим о данном празднике, интересно знать, какого числа день физкультурника в России. Его празднуют во вторую субботу августа, дата не является четко фиксированной и меняется ежегодно. В 2025 году она припадает на 9 августа. Решение об отмечании праздника каждый год было принято в 1980 году.





История праздника

День физкультурника в России появился благодаря тому, что жители страны массово увлекались спортом, уже начиная после революции 1917 года. Первый парад физкультурников был организован на Красной площади в 1919 году. На постоянной основе такие мероприятия проводились с 1931 года. Они неизменно сопровождались присутствием первых лиц Советского Союза. Парад физкультурников в масштабах СССР был организован в 1936 году, в нем приняли участие лучшие спортсмены страны.

Всесоюзный день физкультурника был учрежден 16 июня 1939 года с целью популяризировать спорт среди жителей СССР. Мероприятие носило преимущественно идеологический характер, и было направлено на то, чтобы развить в гражданах готовность служить родине и защищать. Через месяц после основания праздника, 18 июля, были проведены праздничные торжества. При этом дата не была закреплена на постоянной основе и впоследствии менялась ежегодно.

В 1945 году был проведен парад физкультурников, представляющий собой яркое и массовое мероприятие, посвященное спортсменам и устроенное впервые с момента начала ВОВ. Участники парада проходили отбор, в их число входили представители молодого поколения, каждый день проходящие тренировки на стадионе "Локомотив". Во время парада спортсмены, одетые в народные костюмы, представили вниманию зрителей впечатляющие гимнастические номера.





Как празднуют День физкультурника в России

День физкультурника 2025 году в России отметят масштабными мероприятиями, как и в предыдущие годы. Торжество сопровождается проведением всевозможных соревнований и показом красочных шоу. Спортсмены и обычные поклонники здорового образа жизни в этот день принимают поздравления. Любой желающий может потренироваться на открывающихся к празднику спортивных площадках, а также принять участие в следующих мероприятиях:

эстафеты, участниками которых являются члены семей;

турниры по шахматам, настольному теннису, мини-футболу;

возможность потренироваться со спортсменами, профессионально занимающимися в том или ином направлении;

состязания по перетягиванию каната;

розыгрыши абонементов в спортклубы и фитнес-центры.





Интересные факты о физкультуре

Со спортом и физкультурой связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Количество спортивных объектов, работающих в России, превышает 350 тысяч, а численность специалистов, задействованных в сфере спорта, составляет больше 400 тысяч человек.

Регулярным занятиям спортом посвящают время более 75 миллионов граждан страны, что составляет порядка 65 процентов жителей. При этом предпочтение зачастую отдается силовым тренировкам.

Получение значка ГТО предоставляет определенные привилегии. К примеру, абитуриент, поступающий в высшее учебное заведение, может получить к ЕГЭ дополнительные баллы, студентам выдается специальная стипендия, работникам организаций предоставляется дополнительный выходной либо внеплановая премия.

Всемирная организация здравоохранения провела исследование, согласно которому практически треть населения Земли (или около 1,8 млрд людей) испытывает нехватку физнагрузки. Также ВОЗ дает рекомендации, заключающиеся в том, что взрослые люди должны посвящать физической активности минимум 150 минут в неделю.





Итог

День физкультурника в 2025 году – это праздник, направленный на то, чтобы подчеркнуть важность физической активности в жизни каждого человека. В этот день вы можете принять участие в массовых мероприятиях или просто уделить время для занятия любимым видом спорта.