Международный день декольте в 2026 году: история и идеи образов

Открытые вырезы на женской одежде неизменно привлекают внимание окружающих. С их помощью представительницы прекрасного пола могут подчеркнуть свои достоинства и выглядеть особенно ярко и стильно. Одной из таких деталей одежды посвящен особый праздник – Международный день декольте, который в 2026 году будет поводом для девушек вспомнить о том, насколько они красивы и привлекательно. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях и истории появления этого необычного торжества, а также о вариантах, как можно носить декольте в 2026 году.

Когда отмечают Международный день декольте в 2026 году

Для празднования торжества предусмотрена четко фиксированная дата – 31 марта. Ее выбор не случаен, он приурочен ко дню рождения Мэрилин Монро, американской актрисы, по праву завоевавшей титул символа женской сексуальности. В 1953 году публике был представлен фильм с ее участием под названием "Автобусная остановка". Актриса появлялась в кадрах с глубоким вырезом декольте. Естественно, это не могло остаться незамеченным, сцены вызвали восторг зрителей и стали ассоциироваться с подчеркнутой соблазнительностью, женской привлекательностью и красотой.





История появления декольте

Оригинальную и соблазнительную деталь можно было встретить еще во времена Древней Греции и Рима. В эпоху Возрождения такой вырез получил большее распространение, но действительно огромную популярность среди представительниц прекрасного пола завоевал в XIX столетии. Впрочем, декольте считалось невероятно модным и прежде, при Изабелле Баварской, которая правила во Франции в XV веке. Королева предпочитала откровенные наряды, подобный стиль от нее перенимали и придворные дамы.

История моды дает возможность проследить этапы развития декольте. Так, углубленный V-образный вырез имели рубахи-платья в Древнем Египте. Похожие элементы присутствовали и на одежде женщин острова Крит. В период Средних веков декольте украшало корсажи, при этом оно было предназначено не только для красоты, но и для того, чтобы обеспечить доступ воздуха женщинам, вынужденным носить тесные в верхней части платья.





В России вырезы на груди не приветствовались долгое время, вплоть до того момента, когда на престол взошел Петр I. Как известно, царь нравились европейские веяния, поэтому с его подачи придворные стали одеваться "по немецкой моде". Настоящий бум мода на декольте переживала в XVIII столетии, когда наряды стали дополняться поистине умопомрачительными вырезами.

В настоящее время вырез варьируется от несильно глубокого, эстетично подчеркивающего контуры шеи и груди, до очень выраженного. Классикой считается глубина декольте не более семи сантиметров. Если же вырез превышает норму, его называют "жестким". Как бы то ни было, эффектной детали посвящен День декольте в 2026 году, предназначенный напомнить женщинам не только о красоте, но и о здоровье их груди, за которым нужно регулярно следить.





Как носить декольте в 2026 году

В праздник декольте будет не лишним узнать о трендах современной моды, которые будут особенно актуальными в 2026 году. Хорошей новостью для модниц станет то, что эффектная деталь будет присутствовать на разнообразных предметах гардероба – на платьях, топах, блузках. Наличие декольте требует соблюдения принципов минимализма в остальном образе. Белье, поддеваемое под одежду, должно быть гладким, линии элементов гардероба лаконичными и не перегруженными излишними деталями. К примеру, блузка с декольте должна дополняться строгой юбкой-карандаш или классическими прямыми брюками. Это необходимо, чтобы удержать внимание на главной акцентной детали и не перегрузить образ.

Разнообразие декольте в 2026 году порадует. Его можно встретить не только в области груди, но и сзади на спине, что выглядит особенно оригинально. К числу особо актуальных предметов гардероба этого сезона, дополненных декольте, относятся следующие:

Платья-комбинации на тонких бретелях, длины миди или макси, выполненные из струящегося шелка либо атласа. Декольте может быть представлено как V-образный вырез или в квадратном варианте.

Платья с асимметрией, выражающейся в неравномерности подола, вырезом на одно плечо или рукавами, расположенными на разных уровнях. Декольте органично впишется в подобный стиль.

Блузки с пышными рукавами – буфами либо фонариками. Декольте, выполненное в виде квадратного выреза, с такими моделями смотрится невероятно гармонично.

Блузки с запахом, образующим V-образный вырез декольте, обладают сразу несколькими преимуществами. Они визуально удлинят шею и сделают талию стройнее.

Топы, доходящие по длине до уровня талии или оставляющие открытой полоску живота, представлены вариантами с квадратным вырезом декольте или в виде бандо.





Итог

Международный день декольте в 2026 году – это интересный праздник, напоминающий о женской красоте и привлекательности. Он станет отличным поводом для представительниц прекрасного пола, чтобы примерить эффектные наряды и в очередной раз понять, насколько они неповторимы.