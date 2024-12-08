День божьей коровки 2025: когда отмечается и почему этот жук стал символом удачи

Существуют не только праздники, посвященные определенным событиям, но и связанные с теми или иными представителями животного мира. К их числу относится и День божьей коровки, который можно весело отметить в 2025 году. Насекомое популярно и любимо во всем мире, поэтому праздник направлен на то, чтобы привлечь внимание к проблеме его сохранения. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях этого дня, а также покажет примеры интересных фактов о божьих коровках.

Когда отмечается День божьей коровки

Для праздника установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год, его отмечают 13 июня. В экологии чрезвычайно важным моментом является сохранность этих насекомых. Дело в том, что они имеют тесную взаимосвязь с некоторыми разновидностями растений, которые божьи коровки используют, чтобы питаться на них и откладывать яйца. Если такие растения подвержены исчезновению, это непосредственно сказывается на популяции насекомых.

Экологи отслеживают поведение божьих коровок с целью, чтобы своевременно мониторить, в каком состоянии находится окружающая среда. Насекомые заметны благодаря их яркому окрасу, поэтому, наблюдая за ними, легко можно выявить те или иные проблемы на ранней стадии.

Божья коровка считается чрезвычайно полезным насекомым, помогающим вести активную борьбу с вредителями растений в огородах и садах. Насекомое в процессе своей деятельности уничтожает клещей, тлю, червецов. Кроме того, жучок отличается низкой восприимчивостью к пестицидам, благодаря чему аграрии могут сократить количество химикатов, применяемых для обработки полей.





Присутствие в мифах и фольклоре разных стран

Образ насекомого можно часто встретить в мифологии разных стран. Считается, что насекомое является своеобразным атрибутом Божьей Матери. Жучок символизирует собой посредника, связывающего два мира – живых и мертвых. Кроме того, божья коровка ассоциируется с удачей и счастьем.

Насекомое присутствует в славянской мифологии. Так, в давние времена совершали обряд на Ивана Купала, для совершения которого выбирали девочку и облачали ее в наряд – свадебное покрывало красного цвета, напоминающее крылья божьей коровки. При этом ставить на землю девочку запрещалось. Считалось, что при данном обряде можно узнать предсказания о предстоящем урожае или о свадьбе. Для этого девочке задавали соответствующее вопросы.

Также на Руси с помощью божьей коровки пытались выяснить, какая будет погода. Жучку задавали вопрос об этом, и если он улетал, то можно было ожидать тепла и солнечных лучей, а если оставался, это предвещало ненастья.

В мифологии разных стран насекомое имеет свои особые названия:

в Швейцарии и Германии она известна как жук Святой Девы Марии;

в Аргентине насекомое носит название "коровка Святого Антония";

в Таджикистане жучка прозвали "краснобородый дедушка";

в Австралии и Великобритании насекомое называют "леди жук";

в Словакии и Чехии божья коровка известна как "солнышко".

В Болгарии прибегали к особому гаданию, связанному с насекомым. Для этого в первый день марта под камень клали амулет, сделанный из шерсти и ниток, а после смотрели, посетят ли это место божьи коровки. Если насекомые прилетали, это предвещало хороший приплод у коров в следующем году.





Интересные факты о божьих коровках

С полезным насекомым связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Жучки имеют трехсоставные лапки, которые выглядят как согнутые, а на самом деле являются самыми гибкими в среде насекомых. Благодаря им жучок может легко зацепиться на той или иной поверхности.

Крылья у божьих коровок очень сильные, поэтому они способны развить значительную скорость, и птицам догнать их крайне сложно.

Способностью уничтожать вредителей растений наделены не только сами насекомые, но и их личинки.

Жучок может менять цвет в зависимости от степени насыщения. Если божья коровка наелась, то приобретает более яркий окрас.

Насекомое может себя эффективно защитить при необходимости. Этому способствует то, что из желез на лапках жучка выделяется особое вещество, которое оказывает на некоторых животных воздействие подобно яду. Жидкость по своему виду напоминает молоко.

Жучки предпочитают одиночное существование и сбиваются в стаи лишь для того, чтобы спариваться.





Итог

День божьей коровки в 2025 году – это особый праздник, посвященный этому насекомому с ярким окрасом. Используйте его как повод, чтобы задуматься о том, какое важное значение имеет этот жучок для сохранности и нормального функционирования окружающей среды.