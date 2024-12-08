Что посмотреть в декабре 2025 года: обзор актуальных новинок фильмов и сериалов

Выход на экраны новинок фильмов и показ свежих сериалов – это ожидаемое событие для любого киномана. Какими же новинками порадуют нас в последнем месяце зимы. Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор того, что посмотреть в декабре 2025 года, чтобы получить незабываемые впечатления.

Главные кинопремьеры декабря 2025 года

Просмотр фильмов-односерийников – это прекрасный способ интересно провести вечер, посетив кинотеатр. Вниманию зрителей будут представлены новинки кино декабря 2025 года, которые порадуют разнообразием жанров и сюжетов. Некоторые из них сочетают сразу несколько направлений, к примеру, содержат элементы остросюжетного триллера и комедии с искрометным юмором.

"Метод исключения"

Жанр : триллер, драма, комедия, криминал

: триллер, драма, комедия, криминал Дата выхода : 4 декабря

: 4 декабря Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Режиссер : Пак Чхан-ук

: Пак Чхан-ук Актеры : Ли Бён-хон, Сон Е-джин, Ли Сон-мин, Ём Хе-ран

: Ли Бён-хон, Сон Е-джин, Ли Сон-мин, Ём Хе-ран Страна: Южная Корея, Франция





Главным героем картины является Ю Ман-су, который на протяжении многих лет работал в бумажной промышленности. Он считает свою карьеру успешной, а личную жизнь счастливой, поэтому внезапное увольнение становится для мужчины полной неожиданностью и повергает его в шок. После нескольких месяцев тщетных поисков работы он доходит до того, что принимает решение устранить своих конкурентов на должность физическим методом.

"Тихая ночь, смертельная ночь"

Жанр : ужасы

: ужасы Дата выхода : 11 декабря

: 11 декабря Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Режиссер : Майк Пи Нельсон

: Майк Пи Нельсон Актеры : Роэн Кэмпбелл, Руби Модайн, Марк Эчисон, Дэвид Браун

: Роэн Кэмпбелл, Руби Модайн, Марк Эчисон, Дэвид Браун Страна: США





Главный герой фильма, Билли, получил детскую травму после того, как перед его глазами его родители погибли от руки неизвестного человека в костюме Санта-Клауса. Во взрослом возрасте его воспоминания приводят к тому, что он сам решает выступить в подобной роли. Билли начинает вершить расправы над своими обидчиками накануне Рождества, выбрав для этого образ Санты.

"Поймать монстра"

Жанр : триллер, драма, ужасы

: триллер, драма, ужасы Дата выхода : 18 декабря

: 18 декабря Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Режиссер : Брайан Фуллер

: Брайан Фуллер Актеры : Софи Слоун, Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер,Давид Дастмалчян

: Софи Слоун, Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер,Давид Дастмалчян Страна: США





Это один из фильмов декабрь 2025 года, который сочетает в себе элементы триллера, драмы и ужасов. В центре сюжета находится Аврора, десятилетняя девочка, которая обращается к своему загадочному соседу с необычной просьбой – убить монстра, съевшего ее семью. Мужчина подозревает, что родители Авроры могли погибнуть от руки киллера, охотившегося не него самого, поэтому соглашается взяться за это дело.

"Вечность"

Жанр : фэнтези, мелодрама, драма, комедия

: фэнтези, мелодрама, драма, комедия Дата выхода : 18 декабря

: 18 декабря Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Режиссер : Дэвид Фрейн

: Дэвид Фрейн Актеры : Майлз Теллер, Элизабет Олсен, Каллум Тернер, Давайн Джой Рэндольф

: Майлз Теллер, Элизабет Олсен, Каллум Тернер, Давайн Джой Рэндольф Страна: США





После смерти душа Джоан отправляется в загробный мир и сталкивается с непростым выбором. Ей отводится всего неделя, чтобы принять решение, с кем именно она проведете вечность. Выбор стоит между ее первым возлюбленным и мужем, с которым она провела практически всю жизнь.

Новинки сериалов в декабре 2025 года

Для любителей продолжительных историй с интересным захватывающим сюжетом предлагаются сериалы декабря 2025 года. Зрители смогут сделать свой выбор в зависимости от вкусовых предпочтений. Их вниманию представлены драмы и мелодрамы, триллеры, комедии и другие популярные направления. Далее Клео.ру сделает обзор новинок сезона и сериалов, получивших свое продолжение.

"Жасмин"

Жанр : драма

: драма Дата выхода : декабрь 2025 года

: декабрь 2025 года Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Режиссер : Чем Озюдуру

: Чем Озюдуру Актеры : Рейхан Асена Кескинчи, Азиз Джанер Инан, Ондер Селен

: Рейхан Асена Кескинчи, Азиз Джанер Инан, Ондер Селен Страна: Турция





Сериал повествует о красивой девушке, проживающей в мегаполисе и стремящейся взять от жизни все возможные блага. Ее стиль – это ночные клубы, шикарные рестораны, дорогие авто, богатые поклонники. Чтобы обеспечить это, она дожидается прихода ночи и отправляется навстречу приключениям. Такие действия происходят буквально на грани, и вопрос о том, сумеет ли героиня не сорваться в пропасть, остается постоянно открытым.

"Покинутые"

Жанр : драма, вестерн

: драма, вестерн Дата выхода : 4 декабря

: 4 декабря Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Режиссер : Отто Баферст, Стивен Серджик

: Отто Баферст, Стивен Серджик Актеры : Джиллиан Андерсон, Лина Хиди, Лукас Тилл, Эшлинг Франчози, Ник Робинсон

: Джиллиан Андерсон, Лина Хиди, Лукас Тилл, Эшлинг Франчози, Ник Робинсон Страна: США





Netflix предлагает вниманию зрителей премьеру сериала декабря 2025 года, в котором рассказано о борьбе семейств, объединившихся между собой, с колонизаторами, желающими завладеть их землями. В центре сюжета находится Фиона – женщина, воспитывающая четверых усыновленных ею сирот.

"Спартак: Дом Ашура"

Жанр : историческая драма

: историческая драма Дата выхода : 5 декабря

: 5 декабря Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Режиссер : Рик Джейкобсон, Робин Грэйс

: Рик Джейкобсон, Робин Грэйс Актеры : Джоэл Абадал, Саймон Арбластер, Дэниэл Бос, Стивен Мэдсен

: Джоэл Абадал, Саймон Арбластер, Дэниэл Бос, Стивен Мэдсен Страна: США





Для киноманов, интересующихся картинами с историческим уклоном и желающим узнать, что выходит в декабре 2025 года с подобным жанром, есть хорошие новости. Их вниманию предлагается история об Ашуре – гладиаторе, фигурирующем в фильме "Спартак", который оказывается убитым согласно его сюжету. Данная картина представляет собой спин-офф к этому сериалу, зрители смогу узнать альтернативную версию судьбы Ашура, который остается в живых и возглавляет гладиаторскую школу.

"Война между сушей и морем"

Жанр : фэнтези

: фэнтези Дата выхода : 7 декабря

: 7 декабря Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Режиссер : Дилан Холмс Уильямс

: Дилан Холмс Уильямс Актеры : Энн Акин, Рави Мултани, Гугу Эмбата-Ро, Джемма Редгрейв

: Энн Акин, Рави Мултани, Гугу Эмбата-Ро, Джемма Редгрейв Страна: США





Сюжет сериала заключается в борьбе между человечеством и расой морских дьяволов. Цель рептилий – оккупировать планету, используя смертоносное оружие, а люди стремятся всячески предотвратить это.

"Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт", 2 сезон

Жанр : фэнтези, триллер, приключения, боевик

: фэнтези, триллер, приключения, боевик Дата выхода : 11 декабря

: 11 декабря Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Режиссер : Джули Олсон, Жизель Россер, Кэсси Урбан

: Джули Олсон, Жизель Россер, Кэсси Урбан Актеры : Хейли Этвелл, Аллен Мальдонадо, Эрл Бэйлон

: Хейли Этвелл, Аллен Мальдонадо, Эрл Бэйлон Страна: США, Япония





Популярная история получила свое продолжение во втором сезоне. Сериал рассказывает о новых приключениях Лары Крофт, которая узнает о том, что из ее семейного поместья похищен мощный артефакт. Девушка должна отправиться по следу вора и преодолеть многочисленные испытания.

Подведем итог

Теперь вы знаете, что посмотреть в декабре 2025 года, и с помощью каких фильмов и сериалов разнообразить свой досуг. Среди многочисленных новинок вы наверняка сможете подобрать вариант по своему вкусу, исходя из предпочитаемого жанра.