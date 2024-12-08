Что посмотреть в декабре 2025 года: обзор актуальных новинок фильмов и сериалов

Подборка лучших фильмов, сериалов и премьер, которые выходят в декабре 2025 года. Новинки кино, стриминговых платформ и праздничные релизы — удобный список для зрителей.
Выход на экраны новинок фильмов и показ свежих сериалов – это ожидаемое событие для любого киномана. Какими же новинками порадуют нас в последнем месяце зимы. Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор того, что посмотреть в декабре 2025 года, чтобы получить незабываемые впечатления.
Главные кинопремьеры декабря 2025 года
Просмотр фильмов-односерийников – это прекрасный способ интересно провести вечер, посетив кинотеатр. Вниманию зрителей будут представлены новинки кино декабря 2025 года, которые порадуют разнообразием жанров и сюжетов. Некоторые из них сочетают сразу несколько направлений, к примеру, содержат элементы остросюжетного триллера и комедии с искрометным юмором.
"Метод исключения"
- Жанр: триллер, драма, комедия, криминал
- Дата выхода: 4 декабря
- Возрастные ограничения: 18+
- Режиссер: Пак Чхан-ук
- Актеры: Ли Бён-хон, Сон Е-джин, Ли Сон-мин, Ём Хе-ран
- Страна: Южная Корея, Франция
Главным героем картины является Ю Ман-су, который на протяжении многих лет работал в бумажной промышленности. Он считает свою карьеру успешной, а личную жизнь счастливой, поэтому внезапное увольнение становится для мужчины полной неожиданностью и повергает его в шок. После нескольких месяцев тщетных поисков работы он доходит до того, что принимает решение устранить своих конкурентов на должность физическим методом.
"Тихая ночь, смертельная ночь"
- Жанр: ужасы
- Дата выхода: 11 декабря
- Возрастные ограничения: 18+
- Режиссер: Майк Пи Нельсон
- Актеры: Роэн Кэмпбелл, Руби Модайн, Марк Эчисон, Дэвид Браун
- Страна: США
Главный герой фильма, Билли, получил детскую травму после того, как перед его глазами его родители погибли от руки неизвестного человека в костюме Санта-Клауса. Во взрослом возрасте его воспоминания приводят к тому, что он сам решает выступить в подобной роли. Билли начинает вершить расправы над своими обидчиками накануне Рождества, выбрав для этого образ Санты.
"Поймать монстра"
- Жанр: триллер, драма, ужасы
- Дата выхода: 18 декабря
- Возрастные ограничения: 18+
- Режиссер: Брайан Фуллер
- Актеры: Софи Слоун, Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер,Давид Дастмалчян
- Страна: США
Это один из фильмов декабрь 2025 года, который сочетает в себе элементы триллера, драмы и ужасов. В центре сюжета находится Аврора, десятилетняя девочка, которая обращается к своему загадочному соседу с необычной просьбой – убить монстра, съевшего ее семью. Мужчина подозревает, что родители Авроры могли погибнуть от руки киллера, охотившегося не него самого, поэтому соглашается взяться за это дело.
"Вечность"
- Жанр: фэнтези, мелодрама, драма, комедия
- Дата выхода: 18 декабря
- Возрастные ограничения: 18+
- Режиссер: Дэвид Фрейн
- Актеры: Майлз Теллер, Элизабет Олсен, Каллум Тернер, Давайн Джой Рэндольф
- Страна: США
После смерти душа Джоан отправляется в загробный мир и сталкивается с непростым выбором. Ей отводится всего неделя, чтобы принять решение, с кем именно она проведете вечность. Выбор стоит между ее первым возлюбленным и мужем, с которым она провела практически всю жизнь.
Новинки сериалов в декабре 2025 года
Для любителей продолжительных историй с интересным захватывающим сюжетом предлагаются сериалы декабря 2025 года. Зрители смогут сделать свой выбор в зависимости от вкусовых предпочтений. Их вниманию представлены драмы и мелодрамы, триллеры, комедии и другие популярные направления. Далее Клео.ру сделает обзор новинок сезона и сериалов, получивших свое продолжение.
"Жасмин"
- Жанр: драма
- Дата выхода: декабрь 2025 года
- Возрастные ограничения: 18+
- Режиссер: Чем Озюдуру
- Актеры: Рейхан Асена Кескинчи, Азиз Джанер Инан, Ондер Селен
- Страна: Турция
Сериал повествует о красивой девушке, проживающей в мегаполисе и стремящейся взять от жизни все возможные блага. Ее стиль – это ночные клубы, шикарные рестораны, дорогие авто, богатые поклонники. Чтобы обеспечить это, она дожидается прихода ночи и отправляется навстречу приключениям. Такие действия происходят буквально на грани, и вопрос о том, сумеет ли героиня не сорваться в пропасть, остается постоянно открытым.
"Покинутые"
- Жанр: драма, вестерн
- Дата выхода: 4 декабря
- Возрастные ограничения: 18+
- Режиссер: Отто Баферст, Стивен Серджик
- Актеры: Джиллиан Андерсон, Лина Хиди, Лукас Тилл, Эшлинг Франчози, Ник Робинсон
- Страна: США
Netflix предлагает вниманию зрителей премьеру сериала декабря 2025 года, в котором рассказано о борьбе семейств, объединившихся между собой, с колонизаторами, желающими завладеть их землями. В центре сюжета находится Фиона – женщина, воспитывающая четверых усыновленных ею сирот.
"Спартак: Дом Ашура"
- Жанр: историческая драма
- Дата выхода: 5 декабря
- Возрастные ограничения: 18+
- Режиссер: Рик Джейкобсон, Робин Грэйс
- Актеры: Джоэл Абадал, Саймон Арбластер, Дэниэл Бос, Стивен Мэдсен
- Страна: США
Для киноманов, интересующихся картинами с историческим уклоном и желающим узнать, что выходит в декабре 2025 года с подобным жанром, есть хорошие новости. Их вниманию предлагается история об Ашуре – гладиаторе, фигурирующем в фильме "Спартак", который оказывается убитым согласно его сюжету. Данная картина представляет собой спин-офф к этому сериалу, зрители смогу узнать альтернативную версию судьбы Ашура, который остается в живых и возглавляет гладиаторскую школу.
"Война между сушей и морем"
- Жанр: фэнтези
- Дата выхода: 7 декабря
- Возрастные ограничения: 18+
- Режиссер: Дилан Холмс Уильямс
- Актеры: Энн Акин, Рави Мултани, Гугу Эмбата-Ро, Джемма Редгрейв
- Страна: США
Сюжет сериала заключается в борьбе между человечеством и расой морских дьяволов. Цель рептилий – оккупировать планету, используя смертоносное оружие, а люди стремятся всячески предотвратить это.
"Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт", 2 сезон
- Жанр: фэнтези, триллер, приключения, боевик
- Дата выхода: 11 декабря
- Возрастные ограничения: 18+
- Режиссер: Джули Олсон, Жизель Россер, Кэсси Урбан
- Актеры: Хейли Этвелл, Аллен Мальдонадо, Эрл Бэйлон
- Страна: США, Япония
Популярная история получила свое продолжение во втором сезоне. Сериал рассказывает о новых приключениях Лары Крофт, которая узнает о том, что из ее семейного поместья похищен мощный артефакт. Девушка должна отправиться по следу вора и преодолеть многочисленные испытания.
Подведем итог
Теперь вы знаете, что посмотреть в декабре 2025 года, и с помощью каких фильмов и сериалов разнообразить свой досуг. Среди многочисленных новинок вы наверняка сможете подобрать вариант по своему вкусу, исходя из предпочитаемого жанра.