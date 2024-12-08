Что посмотреть в декабре 2025 года: обзор актуальных новинок фильмов и сериалов

Выход на экраны новинок фильмов и показ свежих сериалов – это ожидаемое событие для любого киномана. Какими же новинками порадуют нас в последнем месяце зимы. Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор того, что посмотреть в декабре 2025 года, чтобы получить незабываемые впечатления.

Главные кинопремьеры декабря 2025 года

Просмотр фильмов-односерийников – это прекрасный способ интересно провести вечер, посетив кинотеатр. Вниманию зрителей будут представлены новинки кино декабря 2025 года, которые порадуют разнообразием жанров и сюжетов. Некоторые из них сочетают сразу несколько направлений, к примеру, содержат элементы остросюжетного триллера и комедии с искрометным юмором.

"Метод исключения"

  • Жанр: триллер, драма, комедия, криминал
  • Дата выхода: 4 декабря
  • Возрастные ограничения: 18+
  • Режиссер: Пак Чхан-ук
  • Актеры: Ли Бён-хон, Сон Е-джин, Ли Сон-мин, Ём Хе-ран
  • Страна: Южная Корея, Франция

Главным героем картины является Ю Ман-су, который на протяжении многих лет работал в бумажной промышленности. Он считает свою карьеру успешной, а личную жизнь счастливой, поэтому внезапное увольнение становится для мужчины полной неожиданностью и повергает его в шок. После нескольких месяцев тщетных поисков работы он доходит до того, что принимает решение устранить своих конкурентов на должность физическим методом.

"Тихая ночь, смертельная ночь"

  • Жанр: ужасы
  • Дата выхода: 11 декабря
  • Возрастные ограничения: 18+
  • Режиссер: Майк Пи Нельсон
  • Актеры: Роэн Кэмпбелл, Руби Модайн, Марк Эчисон, Дэвид Браун
  • Страна: США

Главный герой фильма, Билли, получил детскую травму после того, как перед его глазами его родители погибли от руки неизвестного человека в костюме Санта-Клауса. Во взрослом возрасте его воспоминания приводят к тому, что он сам решает выступить в подобной роли. Билли начинает вершить расправы над своими обидчиками накануне Рождества, выбрав для этого образ Санты.

"Поймать монстра"

  • Жанр: триллер, драма, ужасы
  • Дата выхода: 18 декабря
  • Возрастные ограничения: 18+
  • Режиссер: Брайан Фуллер
  • Актеры: Софи Слоун, Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер,Давид Дастмалчян
  • Страна: США

Это один из фильмов декабрь 2025 года, который сочетает в себе элементы триллера, драмы и ужасов. В центре сюжета находится Аврора, десятилетняя девочка, которая обращается к своему загадочному соседу с необычной просьбой – убить монстра, съевшего ее семью. Мужчина подозревает, что родители Авроры могли погибнуть от руки киллера, охотившегося не него самого, поэтому соглашается взяться за это дело.

"Вечность"

  • Жанр: фэнтези, мелодрама, драма, комедия
  • Дата выхода: 18 декабря
  • Возрастные ограничения: 18+
  • Режиссер: Дэвид Фрейн
  • Актеры: Майлз Теллер, Элизабет Олсен, Каллум Тернер, Давайн Джой Рэндольф
  • Страна: США

После смерти душа Джоан отправляется в загробный мир и сталкивается с непростым выбором. Ей отводится всего неделя, чтобы принять решение, с кем именно она проведете вечность. Выбор стоит между ее первым возлюбленным и мужем, с которым она провела практически всю жизнь.

Новинки сериалов в декабре 2025 года

Для любителей продолжительных историй с интересным захватывающим сюжетом предлагаются сериалы декабря 2025 года. Зрители смогут сделать свой выбор в зависимости от вкусовых предпочтений. Их вниманию представлены драмы и мелодрамы, триллеры, комедии и другие популярные направления. Далее Клео.ру сделает обзор новинок сезона и сериалов, получивших свое продолжение.

"Жасмин"

  • Жанр: драма
  • Дата выхода: декабрь 2025 года
  • Возрастные ограничения: 18+
  • Режиссер: Чем Озюдуру
  • Актеры: Рейхан Асена Кескинчи, Азиз Джанер Инан, Ондер Селен
  • Страна: Турция

Сериал повествует о красивой девушке, проживающей в мегаполисе и стремящейся взять от жизни все возможные блага. Ее стиль – это ночные клубы, шикарные рестораны, дорогие авто, богатые поклонники. Чтобы обеспечить это, она дожидается прихода ночи и отправляется навстречу приключениям. Такие действия происходят буквально на грани, и вопрос о том, сумеет ли героиня не сорваться в пропасть, остается постоянно открытым.

"Покинутые"

  • Жанр: драма, вестерн
  • Дата выхода: 4 декабря
  • Возрастные ограничения: 18+
  • Режиссер: Отто Баферст, Стивен Серджик
  • Актеры: Джиллиан Андерсон, Лина Хиди, Лукас Тилл, Эшлинг Франчози, Ник Робинсон
  • Страна: США

Netflix предлагает вниманию зрителей премьеру сериала декабря 2025 года, в котором рассказано о борьбе семейств, объединившихся между собой, с колонизаторами, желающими завладеть их землями. В центре сюжета находится Фиона – женщина, воспитывающая четверых усыновленных ею сирот.

"Спартак: Дом Ашура"

  • Жанр: историческая драма
  • Дата выхода: 5 декабря
  • Возрастные ограничения: 18+
  • Режиссер: Рик Джейкобсон, Робин Грэйс
  • Актеры: Джоэл Абадал, Саймон Арбластер, Дэниэл Бос, Стивен Мэдсен
  • Страна: США

Для киноманов, интересующихся картинами с историческим уклоном и желающим узнать, что выходит в декабре 2025 года с подобным жанром, есть хорошие новости. Их вниманию предлагается история об Ашуре – гладиаторе, фигурирующем в фильме "Спартак", который оказывается убитым согласно его сюжету. Данная картина представляет собой спин-офф к этому сериалу, зрители смогу узнать альтернативную версию судьбы Ашура, который остается в живых и возглавляет гладиаторскую школу.

"Война между сушей и морем"

  • Жанр: фэнтези
  • Дата выхода: 7 декабря
  • Возрастные ограничения: 18+
  • Режиссер: Дилан Холмс Уильямс
  • Актеры: Энн Акин, Рави Мултани, Гугу Эмбата-Ро, Джемма Редгрейв
  • Страна: США

Сюжет сериала заключается в борьбе между человечеством и расой морских дьяволов. Цель рептилий – оккупировать планету, используя смертоносное оружие, а люди стремятся всячески предотвратить это.

"Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт", 2 сезон

  • Жанр: фэнтези, триллер, приключения, боевик
  • Дата выхода: 11 декабря
  • Возрастные ограничения: 18+
  • Режиссер: Джули Олсон, Жизель Россер, Кэсси Урбан
  • Актеры: Хейли Этвелл, Аллен Мальдонадо, Эрл Бэйлон
  • Страна: США, Япония

Популярная история получила свое продолжение во втором сезоне. Сериал рассказывает о новых приключениях Лары Крофт, которая узнает о том, что из ее семейного поместья похищен мощный артефакт. Девушка должна отправиться по следу вора и преодолеть многочисленные испытания.

Подведем итог

Теперь вы знаете, что посмотреть в декабре 2025 года, и с помощью каких фильмов и сериалов разнообразить свой досуг. Среди многочисленных новинок вы наверняка сможете подобрать вариант по своему вкусу, исходя из предпочитаемого жанра.

Александра Прудникова

Кинокритик

 

