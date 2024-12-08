День энергетика в 2025 году: история и традиции праздника

Определенные отрасли имеют особо важное значение для развития и обеспечения стабильности экономики. Сюда в полной мере относится деятельность по производству и передаче тепловой и электрической энергии. Специалистам данной сферы деятельности посвящен особый праздник – День энергетика, который в 2025 году смогут отметить все те, кто имеет отношение к этому направлению. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения, традициях и особенностях данного торжества.

Когда отмечают День энергетика в 2025 году

Для отмечания профессионального праздника энергетика установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год, – 22 декабря. В этом году она выпадает на понедельник, поэтому виновники торжества будут праздновать его днем в рабочей обстановке и вечером в кругу семьи. Отметить День энергетика смогут все, причастные в этой сфере, начиная от сотрудников ТЭС, ГЭС и АЭС и заканчивая работниками котельных и электриками.





История праздника

История появления торжества уходит своими корнями в 1920 год, когда состоялся VIII Всероссийский съезд Советов. На данном мероприятии был принят важный документ – Государственный план электрификации России. Он был направлен на то, чтобы увеличить производство в промышленности России на 80 процентов, чему должна была способствовать электрификация. Данный план был выполнен к 1931 году.

В память об этой важной вехе в истории и экономике страны в 1966 году было учреждено торжество. Тогда же определились, какого числа праздновать День энергетика, выбрав для этого дату 22 декабря. Стоит отметить, что впоследствии она подверглась переносу, это состоялось в 1980 году, когда торжество решили перенести на неделю раньше. При этом дата стала плавающей, она выпадала на третье воскресенье декабря. Однако народ не поддержал изменения, и праздник продолжали отмечать, как и ранее – 22 декабря. В 2015 году эта традиция получила официальное закрепление, о чем было принято соответствующее правительственное постановление.





Традиции и особенности празднования

Профессиональное торжество имеет собственные традиции празднования. На предприятиях в этот день принято награждать сотрудников энергосферы, вручая им дипломы и почетные грамоты. День энергетика в России в 2025 выпадает на понедельник, поэтому не будет выходным, поэтому специалисты будут отмечать его на работе. После окончания смены в коллективах зачастую проводятся корпоративы. Распространены и такие мероприятия как организация всевозможных фестивалей, выставок, лекций, праздничных концертов. Вечером энергетики могут отпраздновать торжество в кругу семьи и близких людей.





Что подарить энергетикам

Зная о том, когда День энергетика в 2025 году, вы сможете поздравить с профессиональным праздником своих друзей и знакомых, задействованных в данной сфере. Выбирая варианты поздравлений, стоит обязательно подчеркнуть, насколько значима и важна профессия работников энергосферы. При подборе подарка можно остановиться на литературе о развитии энергетики. Также придутся к месту символические презенты, такие как свитер или футболка с изображением ЛЭП, канцелярские принадлежности, на которые нанесены символы электроэнергетики, пауэрбанк.





Итог

День энергетика в 2025 году – это значимый праздник для специалистов, являющихся представителями данной профессии. Если такие есть в вашем окружении, обязательно поздравьте их, отметьте важность их труда и вручите символический подарок, ведь получить его в этот день и услышать в свой адрес теплые слова будет вдвойне приятно.