День зимнего солнцестояния в 2025 году: история и традиции праздника

Праздники, посвященные природным явлениям, зачастую берут свои истоки с давних времен. К их числу относится и День зимнего солнцестояния, который в 2025 году выпадает на конец декабря и характеризуется наступлением самого короткого светового дня. В этой статье Клео.ру расскажет об истории происхождения данного торжества и о традициях его празднования в давние времена и в наши дни.

Когда наступит день зимнего солнцестояния в 2025 году

Дата праздник зависит от високосного года. В предшествующий ему год она выпадает на 22 декабря. В 2025 году самый короткий день будет 21 декабря. Его начало выпадает на 18:04, если ориентироваться по московскому времени.





Что означает зимнее солнцестояние

Такое интересное природное явление как солнцестояние характеризуется наступлением момента, когда Солнце максимально удаляется от экватора. Подобные явления можно наблюдать дважды в год, в летний и зимний период. Для первого из них свойствен наиболее продолжительный день, а для второго – наиболее короткий. При этом положение Солнца на небе в полуденное время будет оставаться почти неизменным на протяжении нескольких дней до и после этого события. Благодаря этому явление и носит название "солнцестояние".

В определенной точке земного шара наступает полярная ночь, характеризующаяся тем, что Солнце дольше суток не появляется из-за горизонта. В Северном полушарии приходит астрономическая зима. Она завершается с приходом весеннего равноденствия, которое выпадает на 20 марта в 2026 году. День и ночь будут иметь одинаковую продолжительность, а после день будет длиннее.





История и традиции

Праздник уходит своими корнями в давние времена. Он связан с языческими традициями, и ему отводилось магическое значение. На Руси в период, когда наступал День зимнего солнцестояния, отмечали Коляду. Торжество знаменовало собой завершение старого года и начало нового. В этот праздник было принято исполнять колядки – традиционные песни. Для этого молодые люди облачались в яркие костюмы, после исполнения колядок они вознаграждались подарками. Впоследствии к данной традиции стали прибегать на Рождество, проведение колядок перенесли на сочельник.

После того, как на Руси приняли христианство, День зимнего солнцестояния стал проводиться одновременно с православным праздником в честь святого Спиридона. В связи с этим торжество известно под таким названием как "Спиридон-солнцеворот".

К празднику была приурочена особая традиция – разжигание костров, знаменовавшая собой приветствие Солнца. Люди выражали радость по поводу того, что вскоре приблизится тепло, и световой день станет продолжительнее. С торжеством была связана особая примета – охотникам не следовало отправляться в лес, чтобы не разбудить медведя. Считалось, что зверь поворачивается с боку на бок, поэтому его нельзя беспокоить.





Как отмечают зимнее солнцестояние сегодня

В наши дни этот праздник является отличным поводом, чтобы вспомнить, что такое зимнее солнцестояние, и отметить торжество по-особому. Можно воссоздать магическую атмосферу и обратиться к давним традициям. Издавна в этот день загадывали желания, которые обязательно должны сбыться. Для этого следует написать свою мечту на бумаге, сжечь листочек и развеять пепел по ветру. Также можно загадать желание, посадив семя какого-либо растения в горшок. За ним нужно тщательно следить, пока не наступит весна, а после высадить его в землю на улице.

В древние времена не рекомендовалось устраивать в этот день массовые народные гулянья, чтобы не потревожить духов. Этой традиции придерживаются и сегодня, избегая шумных мероприятий. Считается, что лучше всего отметить праздник, проведя его в тихой семейной обстановке.





Итог

День зимнего солнцестояния в 2025 году – это праздник, имеющий давние истоки и связанный с уникальным природным явлением. Обязательно вспомните о нем и найдите повод порадоваться предстоящему наступлению весны и увеличению продолжительности светового дня.