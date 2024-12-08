День зимнего солнцестояния в 2025 году: история и традиции праздника

 78

Когда наступает день зимнего солнцестояния в 2025 году. Почему он считается важной астрономической датой и какие традиции связаны с самым коротким днём в году.

Праздники, посвященные природным явлениям, зачастую берут свои истоки с давних времен. К их числу относится и День зимнего солнцестояния, который в 2025 году выпадает на конец декабря и характеризуется наступлением самого короткого светового дня. В этой статье Клео.ру расскажет об истории происхождения данного торжества и о традициях его празднования в давние времена и в наши дни.

Когда наступит день зимнего солнцестояния в 2025 году

Дата праздник зависит от високосного года. В предшествующий ему год она выпадает на 22 декабря. В 2025 году самый короткий день будет 21 декабря. Его начало выпадает на 18:04, если ориентироваться по московскому времени.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Что означает зимнее солнцестояние

Такое интересное природное явление как солнцестояние характеризуется наступлением момента, когда Солнце максимально удаляется от экватора. Подобные явления можно наблюдать дважды в год, в летний и зимний период. Для первого из них свойствен наиболее продолжительный день, а для второго – наиболее короткий. При этом положение Солнца на небе в полуденное время будет оставаться почти неизменным на протяжении нескольких дней до и после этого события. Благодаря этому явление и носит название "солнцестояние".

В определенной точке земного шара наступает полярная ночь, характеризующаяся тем, что Солнце дольше суток не появляется из-за горизонта. В Северном полушарии приходит астрономическая зима. Она завершается с приходом весеннего равноденствия, которое выпадает на 20 марта в 2026 году. День и ночь будут иметь одинаковую продолжительность, а после день будет длиннее.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

История и традиции

Праздник уходит своими корнями в давние времена. Он связан с языческими традициями, и ему отводилось магическое значение. На Руси в период, когда наступал День зимнего солнцестояния, отмечали Коляду. Торжество знаменовало собой завершение старого года и начало нового. В этот праздник было принято исполнять колядки – традиционные песни. Для этого молодые люди облачались в яркие костюмы, после исполнения колядок они вознаграждались подарками. Впоследствии к данной традиции стали прибегать на Рождество, проведение колядок перенесли на сочельник.

После того, как на Руси приняли христианство, День зимнего солнцестояния стал проводиться одновременно с православным праздником в честь святого Спиридона. В связи с этим торжество известно под таким названием как "Спиридон-солнцеворот".

К празднику была приурочена особая традиция – разжигание костров, знаменовавшая собой приветствие Солнца. Люди выражали радость по поводу того, что вскоре приблизится тепло, и световой день станет продолжительнее. С торжеством была связана особая примета – охотникам не следовало отправляться в лес, чтобы не разбудить медведя. Считалось, что зверь поворачивается с боку на бок, поэтому его нельзя беспокоить.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как отмечают зимнее солнцестояние сегодня

В наши дни этот праздник является отличным поводом, чтобы вспомнить, что такое зимнее солнцестояние, и отметить торжество по-особому. Можно воссоздать магическую атмосферу и обратиться к давним традициям. Издавна в этот день загадывали желания, которые обязательно должны сбыться. Для этого следует написать свою мечту на бумаге, сжечь листочек и развеять пепел по ветру. Также можно загадать желание, посадив семя какого-либо растения в горшок. За ним нужно тщательно следить, пока не наступит весна, а после высадить его в землю на улице.

В древние времена не рекомендовалось устраивать в этот день массовые народные гулянья, чтобы не потревожить духов. Этой традиции придерживаются и сегодня, избегая шумных мероприятий. Считается, что лучше всего отметить праздник, проведя его в тихой семейной обстановке.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Итог

День зимнего солнцестояния в 2025 году – это праздник, имеющий давние истоки и связанный с уникальным природным явлением. Обязательно вспомните о нем и найдите повод порадоваться предстоящему наступлению весны и увеличению продолжительности светового дня.

Ульяна Володская

Журналист

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.