23 февраля: история и традиции праздника, идеи оригинальных подарков для мужчин

На протяжении многих лет в России отмечают торжество, посвященное представителям сильной половины человечества, которые защищают свое Отечество. Для него установлена дата 23 февраля, которая известна каждому с юных лет. В настоящее время праздник посвящен не только тем, кто проходит службу в армии, но и всем настоящим мужчинам. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества и традициях его празднования.

История праздника 23 февраля

История появления торжества уходит своими корнями к 1919 году, когда дата 23 февраля впервые была объявлена как праздничная. Она имеет тесную связь с созданием Рабоче-крестьянской̆ Красной̆ армии, что произошло в 1918 году 28 января. В этом же году первые красноармейские части приняли бои с немецкими войсками. Событие состоялось 23 февраля под Псковом и Нарвой̆. На официальном уровне торжество, названное Днем Красной Армии, было закреплено в 1922 году. Праздник 23 февраля очень чтили в Советском Союзе, его отмечали из года в год и присвоили ему название "День Советской Армии и Военно-Морского Флота".

Стоит отметить, что до 1917 года отмечали другую дату, посвященную Русской армии – День святого Георгия Победоносца. Считалось, что он всячески покровительствует русским воинам.

В 1995 году праздник стали называть "День защитников Отечества". Это было связано с принятием и подписанием закона ФЗ "О днях воинской славы (победных днях) России". Начиная с 2001 года, торжество является выходным днем.





Кого поздравляют 23 февраля

В День защитника Отечества в 2026 году, как и в предыдущие годы, будет принято поздравлять мужчин, несущих службу в армии или являющихся сотрудниками силовых структур. Также праздник посвящен ветеранам Великой Отечественной Войны, которыми являются не только мужчины, но и женщины. Виновницами торжества считаются и представительницы прекрасного пола, относящиеся к категории военнослужащих.

Вместе с тем в настоящее время праздник имеет более широкий смысл и посвящен всем тем, кого можно назвать настоящими мужчинами, вне зависимости от того, являются ли они военными. Считается, что такие представители сильной половины человечества способны встать на защиту Отечества в любой момент, а в мирное время всегда могут защитить своих родных и близких.





Традиции празднования

В 2026 году день 23 февраля будет сопровождаться традициями, свойственными для данного торжества и сформировавшимися на протяжении многих лет. К их числу относится возложение цветов к памятным местам. Одним из них является Могила Неизвестного Солдата, расположенная у кремлевской стены в Москве. Военнослужащим в этот день принято вручать награды на государственном уровне. В честь виновников торжества устраивают концерты и салюты во многих городах России. В школах принято организовывать уроки памяти, устраивать картинные выставки, посвященные Дню защитника Отечества.





Идеи подарков на 23 февраля

В настоящее время День защитника Отечества – это праздник, в который принято поздравлять не только военнослужащих, но и всех без исключения представителей мужского пола. Выбор презента может стать непростой задачей, поэтому, прежде всего, вам следует ориентироваться на степень близости с человеком, которого вы хотите поздравить. Чем меньше вы его знаете, тем более нейтральный презент следует подбирать. Важным фактором является отношение мужчины к воинской службе. Если он несет ее в настоящее время или нес в бывшем, то придутся к месту тематические подарки. В качестве их примеров можно привести энциклопедию военной техники, чехол на телефон в камуфлированной расцветке, тактическую ручку.

Для других мужчин стоит подбирать презенты с учетом их возраста, индивидуальных предпочтений и увлечений. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию примеры актуальных и нужных подарков:

мужчинам, увлекающимся спортом, наверняка понравятся презенты, имеющие к нему отношение: гантели, футбольный мяч, спортивный костюм, полотенце для бассейна, сумка для спортивного снаряжения;

если виновник торжества любит туристические походы, можно презентовать ему вместительный рюкзак, палатку, надувную лодку, компас, спальный мешок, термобелье, мощный фонарик, складной нож;

любители домашнего уюта по достоинству оценят предметы интерьера: теплый плед, кресло-грушу, декоративную подушку;

мужчине, проводящему много времени за рулем, пригодятся автомобильные аксессуары: компрессор, видеорегистратор, мини-пылесос, чехлы на сиденья;

мужчине, который любит заниматься ремонтными работами, можно подарить перфоратор, шуруповерт, аккумуляторную отвертку;

тем, кто работает в офисе и предпочитает классический деловой стиль в одежде, можно презентовать ремень, запонки, кожаный портфель, кошелек, стильный галстук.





Итог

23 февраля – это значимая дата для всех мужчин. В этот день любому представителю сильной половины человечества будет приятно получить теплые поздравления и подарки, подобранные с душой. Подготовьтесь заранее к этому торжеству, уделите внимание выбору презента и обдумыванию праздничной программы, и ваш мужчина наверняка получит незабываемые эмоции.