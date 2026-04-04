На Клео.ру стартовало голосование за лучший сухой корм для стерилизованных кошек

На сайте Клео.ру запущено новое голосование в рамках народных рейтингов. На этот раз читатели определят лучший сухой корм для стерилизованных кошек – категории, к которой владельцы питомцев традиционно предъявляют повышенные требования.

После стерилизации у животных меняются обменные процессы, поэтому выбор рациона становится особенно важным. Корм должен учитывать особенности здоровья, помогать контролировать вес и поддерживать общее состояние питомца. При этом ассортимент на рынке остается широким, а отзывы часто противоречивы, что усложняет выбор.

В текущем голосовании участвуют девять популярных брендов сухого корма, сопоставимых по ценовому сегменту и ключевым характеристикам. Такой подход позволяет сформировать более корректное сравнение и повысить объективность итогового рейтинга.

Принять участие может любой желающий. Для этого достаточно выбрать один или несколько вариантов на сайте Клео.ру или в официальном Telegram-канале издания. Формат допускает голосование за несколько позиций – в зависимости от личного опыта. Итоговый рейтинг будет сформирован на основе суммарных результатов с обеих площадок.

Проект "Народные рейтинги" ориентирован на формирование прозрачной системы оценки товаров повседневного спроса. В отличие от экспертных подборок, здесь ключевую роль играет пользовательский опыт, что делает результаты более практичными для широкой аудитории.

Ранее читатели Клео.ру уже участвовали в выборе лучших гелей для мытья посуды, сывороток для сияния кожи лица, зубных щеток, клиник флебологии, бальзамов для губ и других категорий.